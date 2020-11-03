Польза или вред от «Черной пятницы»?

Ноябрь, хоть и не самый презентабельный месяц, но многие его любят за распродажи – день холостяка, Киберпонедельники, предновогодние и, конечно же, всеми любимая «Черная пятница». Действительно ли в такие дни есть хорошие скидки и можно сэкономить на покупках?

Я не шопоголик, но кто же откажется сохранить копеечку-другую, а потому, услышав, что акции к глобальной распродаже года уже начались, на выходных заспешила в магазин. К тому же и повод имелся – необходимо было приобрести что-то из зимней одежды себе и детям, да и бытовой мелочью затариться. А посему выбрали торговый комплекс «Мега», где можно и куртку найти, и порошок с мылом купить.

В первую очередь зашла в любимый «Спортмастер», где имеется хорошая бонусная система, к тому же постоянно проводятся различные акции. Но меня ждало разочарование: на одежду, которую мы привыкли покупать, скидок не было, единственное, что нашла – футболки по 449 рублей вместо 1119. А на брюки, которые я примеряла месяц назад, скидку, наоборот, убрали – пришлось вместо 4199 заплатить почти шесть тысяч.

– Акции у нас начнутся только 26-го, пока в этот день не придет специальная рассылка на распродажу, мы не узнаем, на что и какая скидка будет. Не только мы, продавцы, но и покупатели замечают, что в последнюю неделю практически все скидки «закрылись», а цены на товары вернулись изначальные, – говорит продавец-консультант магазина Екатерина.

Как же без этого, ведь завышение цен перед скидкой – любимая уловка всех ретейлеров. Это можно наблюдать даже на примере продовольственного магазина, что находится около дома. Например, творог 5% и 9%, который я покупаю, стоит 149 и 159 рублей соответственно. Но всегда на один вид есть акция, то есть его всегда можно купить не дороже 129 за полкило.

…Разочаровавшись выйдя из спортивного магазина, слышу рекламу «Baon», что у них только сегодня начались распродажи «Черной пятницы», и направляюсь туда. Не сказать, что здесь многолюдно, но покупатели все же есть – оба кассира рассчитывают клиентов, и консультанты трудятся в поте лица.

– Очень много моделей со скидками, что ищете? Какой размер, фасон, расцветку рассматриваете? – любезно встречает меня продавец Наиля.

Пройдя между рядами с куртками, понимаю, что большие скидки в основном на осенние модели, а зимние остались в стороне. Определившись с курткой, снова понимаю, что она не попадает под категорию скидок, а покупать за 18 тысяч пуховик не рассчитывала…

– Да, к сожалению, скидки только на прошлогодние модели, новые упадут в цене после новогодних праздников. Так, в прошлом году после каникул зимняя одежда стала дешевле на 10-15 процентов, потом еще на 30-35. Как правило, такие большие скидки остаются лишь на определенные модели в ограниченных размерных вариациях, – говорит консультант.

Но все же я нашла утепленные перчатки со скидкой в 50%. Можно сказать, что выгодно, ведь в предыдущем магазине аналогичные стоили 1799 каждая. Шапки, шарфы и прочие мелки предметы одежды тоже были с неплохой скидкой.

Хотя и приехала за верхней одеждой и не планировала приобретать футболки и шорты, но все же заманчивые призывы о распродажах таких распространенных масс-маркетов, как «Н&М», «Fun-Day», «O`STIN» привлекли мое внимание. Детские футболки по 399 рублей, шорты за 499, толстовки 799, платье летнее за 799… В итоге на незапланированных покупках я оставила почти 10 тысяч рублей. Утешает то, что в основном это – подарки родственникам и родителям. Раз уж зашла речь о презентах, необходимо подумать и о детских, решила я, и заглянула в «Лего». Хоть и приходят ежедневные рассылки на скидки, глобальной распродажи я там не заметила: как всегда на наборы предыдущих серий есть дешевле, а новые можно купить с 30%-ной скидкой по акции «2+1». Но, если посмотреть стоимость в других магазинах, то акционная цена в фирменном равна примерно полной стоимости такого же набора в «Toy.ru», «Ozon» или «Детском мире».

В последнем, надо отметить, чуть ли не каждый понедельник «кибер», а пятница – «черная». Правда, найти нужный (видимо, слишком распространенный) товар в наличии почти невозможно. Но, так или иначе, купив набор «Железной дороги» племяннику за 599 (стоимостью 4999), я осталась довольна. Справедливости ради замечу, что он никогда не стоил четыре тысячи, еще пять лет назад такой же покупала, якобы, по акции за 1999, а дороже 2499 его не видела ни в одном магазине.

Увидев у детского магазина баннер «Икеи» о скидках до 70%, направляюсь туда. Здесь также, как и в первом ретейле, глобальная распродажа еще не началась. Но если не полениться и пройтись по рядам, то можно дешевле обычного найти кухонные и домашние принадлежности.

Но на текстиль, о котором я мечтала, скидок нет и неизвестно, будет ли.

Пусть и нет необходимости, справедливости ради захожу в магазины электроники – о скидках они заявляют громче всех. Баннер с изображением известного шоумена сообщает, что сегодня в «Эльдорадо» заканчивается «золотая пятница» и у меня есть возможность купить товар по «сумасшедшей» цене: под спецскидки попали товары всех категорий – от смартфонов до холодильников. Правда, не все можно было приобрести по «вкусной» цене. Недавно встречалась с подругой, которая приобрела пылесос за 1999 рублей вместо почти 6000 а вот сестра уже третий месяц ждет скидок на ноутбук, да только пока безрезультатно.

– Весной, когда школьники перешли на дистанционное обучение, был бум наушников, видеокамер, ноутбуков и планшетов. Сейчас это повторяется. Если принадлежности в основном уходят по акции, то цены на ноутбуки значительно выростли, что неудивительно. Прошлой весной я купил сестре ноутбук за 50 тысяч, сейчас он в нашем магазине стоит 79990 рублей по акции и «Черная пятница» на него не действует, – говорит директор одного из магазинов электроники «DNS» Артур Гарипов.

Здесь же в зависимости от категории различается и количество акционных товаров. Так, в категории «смартфоны» под акцию попали 224 товара из представленных 670, тогда как бытовой техники скидочная волна почти не коснулась – 66 из почти 1000. Например, холодильник, который купили мои родители всего месяц назад в другом интернет-магазине, по акции здесь стоит дороже, чем там. Оно и понятно: когда нужен холодильник, его купят и без акции, а вот обновить смартфон можно и под шумок «черных» скидок.

Проведя весь день в ТРЦ и оставив там половину зарплаты, домой я вернулась все же без запланированных покупок.

Вечером решила промониторить цены в интернет-магазинах.

Как и многие магазины, на Wildberries тоже начали «черную пятницу» с фальстарта, чтобы дать еще большему количеству пользователей возможность поучаствовать. На большую часть ассортимента также доступна скидка 15-25%, ближе к концу месяца цифры вырастут до 50, а на некоторые товары и до 70%. В прошлом году во «Всемирном дне шопинга» приняли участие 2 млн россиян, которые оформили 4 млн заказов, а оборот продаж вырос в 2 раза. В этом году ожидают еще больше, так как пандемия повлияла на бюджет населения и все больше клиентов стали чаще совершать покупки онлайн, в том числе и товаров первой необходимости.

Практически то же самое происходит и на «Ozon» – небольшими шагами наступают скидки, о чем свидетельствуют ежедневные рассылки. Надо сказать, что в этом магазине выгодно быть премиум-клиентом – у них выгодные скидки не только в «Черную пятницу», но и в обычные дни. Кстати, в этом магазине та самая куртка, которую я присматривала в «Спортмастере», на 1,5 тысячи дешевле, и это без акции и в обычный воскресный вечер…

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru