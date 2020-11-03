Игра в большие скидки

«Черная пятница» – в этом году официально стартует 27 ноября, но магазины откроются уже в полночь 26-го. Лихорадка захватит и киберпространство. Что ожидает пользователей интернета в день распродаж и на какие товары есть скидки, уже можно увидеть на сайтах интернет-маркетов.

Опыт проведения распродаж прошлых лет показывает, что «черная пятница» в России реализуется в несколько этапов. Сначала интернет-магазины устанавливают скидки на выборочный ассортимент. Ближе к официальной дате перечень позиций расширяют, и только 27-го можно увидеть весь раздел товаров по сниженным ценам.

– В этот день продавцы могут реализовать залежавшийся товар, а потребители – сэкономить на покупках. Кстати, наша семья тоже с удовольствием принимает участие в распродажах. В прошлую пятницу большие скидки были на сайте AliExpress. Мы заказали там полную корзину товара. Пульсоксиметры, которыми решили обеспечить всех пожилых родственников, обошлись нам в 9 раз дешевле. Если в аптеке они раньше стоили около 1000, а в период коронавируса стоимость выросла в два раза, мы взяли за 290, – говорит заведующая кафедрой экономики и менеджмента БГАУ Зария Залилова.

По мнению специалиста, причины распродаж могут быть разные. Одни избавляются от старой коллекции, чтобы освободить склад перед новым сезоном. Другие – от товаров, срок годности которых подходит к концу, или от позиций, снятых с производства. Возможен вариант, когда была заказана партия, которая продавалась по высоким ценам, причем затраты на ее изготовление были компенсированы с лихвой. В этом случае остатки можно реализовать по цене ниже средних издержек.

– Но не все участники рынка играют честно. Поэтому перед тем, как внести оплату, нужно внимательно изучить все предложения. По моим наблюдениям, крупные бренды в «черной пятнице» не участвуют и цены не роняют. Их клиенты, привыкшие потреблять товары премиум-класса, от своих привычек не откажутся и к другим не уйдут, – говорит Зария Альфировна.

Познакомимся с превью

На сайте Wildberries «черная пятница» стартовала уже в начале ноября. Скидки на все: одежду, электронику и бытовую технику, обувь и аксессуары, зоо-, автотовары, товары для дома, спорта, красоты и здоровья, парфюм – обещают до 90%.

До 50%, к примеру, на детскую зимнюю одежду NELS. Пуховик для мальчика из водоотталкивающей мембранной ткани, стоивший 19 263 рубля, теперь можно купить за 9 631 рубль. Или утепленный костюм, разработанный по финским технологиям, – за 11 155, перечеркнутая цена – 22 310.

От 30 до 60% снизили цены на мужские и женские пуховики фирмы Аdidas. До 35% можно сэкономить на покупке книг и канцелярских товаров. Большая скидка (69-72% процента) на медицинские маски. 100 штук трехслойных с фиксатором носа можно приобрести за 317 рублей, старая цена 1 052. С 96% уступкой предлагают силиконовые чехлы для телефонов. Они стоят 60 и 82 рубля вместо 2000 и 2210.

Заглянем на глобальную виртуальную площадку AliExpress, где можно купить товары производителей из КНР, России, Европы, Турции и других стран. Хотя старт распродаж объявлен на 23 ноября, с подборкой уже можно ознакомиться. Из товаров для красоты, к примеру, накладные ресницы со скидкой – 56 %, на парики – 50%, из электротоваров: зарядное устройство – 55%, светильник – 38%.

Несмотря на то, что «черная пятница», набравшая популярность во всем мире, придумана в США, на сайте американской компании eBay, предоставляющей услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов, грандиозных продаж пока не наблюдается. Однако предложения немного сэкономить также актуальны. Светодиодная настольная лампа с 5% скидкой обойдется в 2 891 рубль, водонепроницаемый электрический ошейник для собак с пультом управления с 6% скидкой за 1 910, настенное зарядное устройство для телефона и ноутбука с 10% скидкой за 2289 рублей. Листая каталог по категориям можно также обнаружить небольшие, но приятные скидки.

В электронном дискаунтере электроники и бытовой техники «Ситилинк» Black friday продлится с 16 ноября по 4 декабря.

«У нас чёрный пояс по низким ценам, в этот раз мы зарядили такие убойные скидки и выгодные предложения, что советуем вам поспешить, пока всё не разобрали. До 70% на технику и электронику!», – призывает рекламный пост с изображением популярного российского шоумена Михаила Галустяна. Что ж, пройдем по ссылке и изучим предложения.

На смартфон NOKIA 5.3 – цена снижена от начальной 13 990 до 12 990 рублей. А теперь для сравнения зайдем к другим продавцам. Возможно, у кого-то дешевле? Цены варьируются от 12 990 до 15640 рублей. Также как в «Ситилинк», стоит в «М.Видео». 13 250 – в «Фотосклад.ру», 13 990 – в «Связном» и более 15 000 – в компьютерной компании НИКС.

Мария НИКОЛАЕВА.

gvozdika81@yandex.ru