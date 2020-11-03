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Лекарство с доставкой

Автор: cmanager от Вчера, 10:15

Лекарство с доставкойПервые пациенты с новой коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, получили бесплатные наборы медикаментов. Популярные противовирусные «Гидроксихлорохин» и «Фавипиравир», антибактериальные, жаропонижающие и противовоспалительные препараты поступили в минувшие выходные на склады «Башфармации». Поскольку нагрузка на медиков возросла многократно, помощь в доставке оказывают волонтеры. К акции присоединился депутат городского Совета Уфы Айдар Зубаиров.

Айдар Сабирович не скрывает, он и сам перенес COVID-19.

- Моя семья прошла через это, мы все переболели, сам я попал в госпиталь в Зубово. Есть желание помочь нашим докторам, им необходима поддержка, чтобы и дальше лечить больных. Поэтому организовали такую акцию, и к ней присоединились депутаты городского Совета. Я с радостью отправился к пациентам, пожелал всем хорошего настроения и скорейшего выздоровления. Главное - помнить, что болезнь можно победить, - говорит Зубаиров.

Вместе с медсестрой поликлиники № 5 развезли лекарства, выписанные лечащими врачами. Перечень препаратов строго регламентирован и утвержден на федеральном уровне. По списку лекарства раскладываются по пакетам, запечатываются и передаются ковидным больным под подпись. Первый адресат – пациентка Советского района. Ей доктор назначил три препарата. Женщина осталась довольна, но попросила не упоминать фамилии. Очень надеется скоро выздороветь.

- Для нас это ощутимая поддержка. Мы стараемся мобилизовать силы для оказания медпомощи, поэтому если волонтеры берут на себя часть нашей работы, врачи могут концентрироваться на пациентах. Мы рады любой помощи, - отметила заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №5 Оксана Дмитриева.

Помогают не только волонтеры-депутаты, но и студенты медколледжей. С желанием подключиться к благому делу обращаются и обычные уфимцы. Они звонят в созданный на этой неделе ситуационный антиковидный центр, оставляют заявки, которые затем передаются в медучреждения.

- Мы возьмем на себя примерно треть всех адресов. Будем отправлять на работу тех добровольцев, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Но, несмотря на это, обеспечиваем волонтеров не только масками и перчатками, но и защитными костюмами, - сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Помощь не ограничивается одним днем. Так, вчера после обеда Айдар Зубаиров посетил еще семь адресов, доставив необходимые для выздоровления медикаменты.

Мария АПКАРИМОВА.

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Категория: Четверг

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