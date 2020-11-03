От пробок спасет «кольцо»

Старожилы еще помнят трамвайное кольцо на гостинке. Тогда и магазины в округе называли «гастроном на кольце», «галантерея на кольце». Есть надежда, что слово это к нам вернется: Башкортостан может стать вторым после Московской области регионом, где появится кольцевая железная дорога. Работа над проектом уже идет, определяется модель финансирования работ.

Южный железнодорожный обход Уфы на части свой протяженности имеет только один путь. Это снижает его удобство для перевозчиков, отправляющих большую часть грузовых составов, по двухпутной линии, идущей от Черниковки до Демы вдоль северного склона Уфимского полуострова. Загрузка Южного обхода составляет всего около 30%. Строительство второй линии путей позволит перенаправить грузовые составы в обход густонаселенных столичных кварталов, а освободившиеся рельсы в городской черте использовать для развития пассажирского сообщения.

- Модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит вынести за пределы города транзитные поезда, которые порой элементарно являются помехой для автотранспорта и жителей кварталов, расположенных вблизи железной дороги, - заявил глава региона Радий Хабиров. - Но прежде всего это даст нам возможность запустить скоростную кольцевую городскую электричку, в том числе через международный аэропорт имени Мустая Карима. Это совершенно новый транспортный продукт для жителей Уфы и республики. На этом поезде вы сможете быстро и с комфортом доехать, например, из Демы в Шакшу, минуя автомобильные пробки. Воспользовавшись, разумеется, единой транспортной картой «Алга».

По данным РЖД, строительство вторых путей на Южном железнодорожном обходе Уфы позволит увеличить его пропускную способность с 18,5 до 51 пары поездов в сутки. Согласно уточненному плану работ, проект реконструкции Южного обхода включает строительство 18,9 километра вторых путей, что увеличит их общую развернутую длину с 83 до 102,9 километра. В дополнение к пяти существующим предстоит построить еще три моста, а также два путепровода – один через трассу Уфа-Оренбург, другой в районе поселка Чесноковка. Стоимость проекта оценивается в сумму около 6 миллиардов рублей.

Реализация проекта даст мощный стимул развитию городской электрички, обеспечив кольцевой маршрут вокруг Уфимского полуострова, а также позволит ускорить движение 10 пригородных поездов, идущих по участку Дема - Шакша, и организовать сквозное движение 8 электричек до Иглино. Пассажиропоток возрастет до 3,8 миллиона человек в год, в том числе на 0,5 миллиона - в черте Уфы.

Отметим, что за пять последних лет услугами городской электрички воспользовались 724 тысячи человек. Практически ежегодно на этом маршруте прибавлялось до трети пассажиров. На сегодняшний день в качестве «городской электрички» через Уфу курсируют 47 пригородных поездов.

В рамках развития проекта идет реконструкция остановочных пунктов в черте города и создание транспортно-пересадочных узлов. Павильоны станций Дема и Спортивная прошли капитальную реконструкцию с установкой современной системы турникетов. К Спортивной проложена новая дорога, по которой смогут курсировать автобусы. У станции Дема продолжается обустройство перехватывающей парковки и разворотного автобусного кольца. Подъездные пути для автобусов и автомобилей с обустройством стоянок и разворотных колец также планируется создать на Правой Белой, Парковой, Черниковке и Шакше. Регулярный автобусный маршрут планируется подвести к платформе 1629 километр, а на станции Черниковка – создать транспортно-пересадочный узел.

Алексей ФАТЫХОВ.