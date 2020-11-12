Рубли в кубышку или депозит?

Последние дни в филиалах банков стало многолюднее. Очереди выстраивают еще в фойе, так как строгие работники в фирменной одежде впускают в зал по одному. Может быть, причиной скопления людей стал очередной обвал рубля?

- Говорят, к концу года доллар будет стоить 200 рублей, - разговорился немолодой мужчина из молчаливой очереди. – Вот стараюсь сберечь свои накопления.

Однако сотрудница Сбербанка развеяла очередные слухи об ажиотаже, связанном с обменом валюты, объяснив все ужесточением санитарно-эпидемиологических требований.

- Мы не наблюдаем массовой покупки валюты населением, - прокомментировал управляющий Регионального офиса банка «Открытие», депутат Горсовета Айдар Зубаиров. - В частности, это связано с повышением уровня финансовой грамотности: люди перевели часть своих свободных средств с депозитов (ставки по которым снизились) в накопительные или инвестиционные счета. Данные продукты позволяют получить больший доход, по сравнению с депозитами, но в долгосрочной перспективе. Ажиотажа в обменных пунктах, как это происходило в прошлые периоды финансово-экономической нестабильности, не наблюдается.

По оценкам специалистов других банков, снижение количества валютообменных операций пришлось на два первых карантинных месяца – апрель и май. На это повлияли ограничения на передвижение и закрытие границ. С начала лета спрос снова пошел вверх и уже в октябре россияне скупали валюту в два раза чаще, чем в последний месяц весны. Пик спроса на доллары в октябре пришелся на конец месяца, когда курс пополз вверх в преддверии американских выборов.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов спрогнозировал рост курса доллара до 85 рублей в ближайшие месяцы и посоветовал гражданам покупать валюту.

- В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости, — указал специалист.

По его словам, этот тренд сохранится и в ближайшие месяцы, так как объективных причин для укрепления рубля нет: цены на нефть продолжают падать, российская экономика находится в глубокой рецессии, а пандемия коронавируса продолжит оказывать влияние на экономическую жизнь еще долгое время.

И почем теперь хлебушек?

В зависимости от времени года цены на те или иные товары снижаются или, напротив, растут. Осенью товары будут дорожать не только из-за сезонного фактора, предупреждают эксперты. Из-за ослабления рубля будут расти цены на все импортные товары: от косметики до холодильников.

- Рост курса доллара будет чувствоваться и в стоимости товаров, содержащих в себе импортные комплектующие. Начиная от понятного ремонта автомобилей и техники и заканчивая косметическими услугами. Подорожание будет сопоставимо росту курса доллара к рублю, то есть как минимум на 3%, — считает финансовый консультант Рами Зайцман.

В республике на сегодняшний день наблюдается рост цен на цельное пастеризованное молоко. Как сообщает Башстат, средние потребительские цены на него достигли в октябре 51,75 рубля за литр. В январе такое же молоко обходилось в 50,06. При этом традиционно самым дорогим городом по ценам является Уфа: здесь молоко продается в среднем за 53,72 рубля литр. На условном втором месте — Нефтекамск (49,53) и замыкает тройку Стерлитамак (47,91). Дешевле всего молоко обходится жителям Сибая – в среднем 47,03 рубля за литр.

Также понемногу дорожают овощи, особенно свежие помидоры — более чем на 11 процентов. Килограмм этих овощей обходится сейчас жителям республики в среднем за 74 рубля. В перечень растущих по цене продуктов попали: гречневая крупа, яйца, репчатый лук, сахар, мороженая рыба, подсолнечное масло, свежие огурцы, черный чай, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сметана, мясные консервы, макароны, молоко, морковь, картофель, говядина, карамель, вермишель, шоколадные конфеты, сухие молочные смеси для детского питания.

А яблоки и белокачанная капуста, наоборот, начали дешеветь, средняя цена первых превышает сейчас 84 рубля за кг, капусты — 16 рублей.

В список ставших в последнее время доступнее продуктов также вошли: колбаса всех видов, свинина, баранина, сливочное масло, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, печенье, куры, сыры, шлифованный рис, сосиски, сардельки, маргарин, соль, пшено и мука. В фазе стагнации находится стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — в среднем 52 рубля за килограмм.

Зиля БАДРИЕВА.