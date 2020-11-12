Гости из будущего

Так хочется назвать пятерых юных уфимцев, ставших победителями и призерами конкурса активных школьников «Большая перемена». Почему? А потому что они не только знают, каким должно быть завтра, но и сами его творят. Школу будущего, к примеру, видят настолько реально и в таких мельчайших деталях, что она практически уже существует. Ведь мысль зачастую материальна.

Такая школа должна растить патриотов, мыслящих ярко и позитивно. Именно таких, как и сами наши победители. Финал конкурса прошел в «Артеке», где собрались 1200 самых талантливых и творческих ребят страны, 600 из них стали победителями. «Большая перемена» - один из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Сферы, где юные могли проявить свои способности - творчество, экология, медицина, инновации. Каждый выбирал свое направление. Авторов самых интересных проектов в области образования привлекут в профильную группу Госсовета, страны.

И вполне возможно, что наши победители - Ксения Караваева, Яков Никольский, Алина Салимгареева. Данил Каширин и Элина Максютова окажутся среди них, их проекты неординарны и заслуживают пристального внимания. А в составе региональной команды они дошли до финала и стали лучшими в номинациях «Твори!» и «Создавай будущее!».

У победителей еще свежи впечатления от конкурса, и они поделились с нами эмоциями и планами на будущее, на которое их вдохновила «Большая перемена».

Девятиклассница школы №98 Элина Максютова всегда хотела попасть в «Артек».

О конкурсе девушка узнала во время карантина из выпуска новостей и решила принять в нем участие.

- Прошла тесты на эрудицию и профориентацию, – рассказывает она, - и выбрала направление. Я не сомневалась, что оно совпадет с увлечением изобразительным искусством.

Элине особенно запомнилось выполнение командного задания: сделать рисунок символа «Большой перемены». Решено, что современным детям нужно больше знать об истории страны или, например, почему на гербе их города нарисовано то или иное животное.

- Интересно было создавать модель города будущего, - рассказывает девятиклассница, - одно из его составляющих - волонтерство. Но, чтобы решить задачу, необходимо увидеть проблемы в настоящем и предложить идеи по их осуществлению. Совместно с командой мы пришли к выводу, что у нас нет системы волонтерской помощи, и придумали приложение, где люди могли узнавать о ней через онлайн-чаты и посмотреть карту с местом, где она требуется.

Таков был путь к победе Элины Максютовой. Он требовал сил, знаний, творческого мышления, целеустремленности. Девушка всегда училась только на отлично, при этом, семь лет посещала занятия в художественной школе №1 имени А. Кузнецова. После окончания школы собирается поступить в вуз на отделение графического дизайна, поэтому планирует потратить полученные в качестве награды 200 тысяч рублей на гаджеты для учебы и занятий с репетиторами.

- Я участвовала в направлении «Создавай будущее», оно для тех, кому интересны наука и технологии, - рассказывает еще одна участница Ксения Караваева, ученица школы №157. Ей тоже было интересно продумать модель школы завтрашнего дня. Для этого в ней будут вестись уроки личностного развития (soft-skills), экологической и финансовой грамотности. А для младших школьников - уроки будут в виде игр.

Также предусмотрено пространство для творчества и общения (мастерские, медиа-пространства).

Ксения с удовольствием вспоминает и о ярких моментах конкурса, и о самом «Артеке». В течение смены она встречалась с известными людьми. Ей вместе с другими ребятами довелось встретиться с Михаилом Котюковым - заместителем министра финансов. Они говорили о образовании, науке и о личном опыте. Сейчас Ксения полностью погружена в учебу. В будущем мечтает стать знатоком иностранных языков и собирается поступать в технический вуз .

Еще один лидер конкурса - Данил Каширин десятиклассник лицея № 153, где особое внимание отводится изучению математики, физики и информатики.

- Что такое финал «Большой перемены» в Артеке? – задается он вопросом и сам же отвечает. – Это особая атмосфера, знаменитые артековские традиции, энергия и драйв всех мероприятий, невероятное количество креативных людей вокруг. Главное же - образовательная программа: лекции от спикеров, которых вряд ли встретишь в школе. Мы слушали министров, руководителей госкорпораций и федеральных агенств, ректоры топовых учебных заведений, встречались с космонавтами, известными журналистами, спортсменами, актерами, телеведущими, блогерами. Конечно, мне надолго запомнится видеоконференция с Владимиром Путиным, ведь не каждый день тебя поздравляет глава государства.

Как признается Данил, когда он начинал участие в конкурсе, целью была только победа. Но самым ценным оказалось совсем другое. За это время он приобрел новых друзей, опыт и знания, которые не получишь за школьной партой. А главное - понял, что каждому под силу изменить этот мир в лучшую сторону! Данил хорошо подкован в точных дисциплинах, в свободное время занимается спортом и изучением языков. После окончания лицея планирует поступить в один из ведущих технических вузов страны, связывая будущее с наукой.

- В конкурсе нужны неординарные проекты и я разд, что моя идея «Зеленого квадрата» заинтересовала, - говорит Яков Никольский, старшеклассник частной школы «Детская академия». - Это - площадка под открытым небом, где и каждый желающий мог бы реализовать свои креативные идеи. В нашем городе она могла бы появиться в парке Лесоводов, где был бы своеобразный культурный этнопарк с традиционными народными праздниками, такими как «Кукушкин чай», «Сабантуй», «Масленица».

Такое место необходимо нашему городу. И в будущем я сам хотел бы реализовать эту идею.

Сейчас Яков готовится к ЕГЭ, хочет удачно его сдать и поступить в МГУ. По его словам участие, в конкурсе дало ему прекрасный опыт и укрепило желание и дальше заниматься проектной деятельностью.

Еще одна создательница Школы будущего – Алина Салимгареева.

- В составе нашей команды у меня была одна из самых интересных задач, - говорит она. - В моих компетенциях была архитектурная модель такой школы, создание инновационных конструкций, способствующих более продуктивному и интересному обучению: дизайн интерьера и создание макета из подручных материалов. А в планах у меня - стать архитектром и осуществит свою идею в реальности.

…Юные и способные, познавшие вкус победы, обязательно достигнут многого, продолжат свое образование. Поможет в этом и весомая награда: каждый победитель –одиннадцатиклассник получил приз в размере 1 миллиона рублей, который он сможет направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Победители-учащиеся 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Впереди у них еще не одна взятая высота в самых разных сферах, и они обязательно воплотят свои мечты в реальность.

Лилия ЗИМИНА.