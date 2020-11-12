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Гости из будущего

Автор: cmanager от 12-11-2020, 09:34

Гости из будущего Так хочется назвать пятерых юных уфимцев, ставших победителями и призерами конкурса  активных школьников «Большая перемена». Почему? А потому что они не только знают, каким должно быть завтра, но и сами  его творят. Школу будущего, к примеру, видят настолько реально и в таких мельчайших деталях, что она практически уже существует. Ведь мысль зачастую материальна.

 

Такая школа  должна растить патриотов, мыслящих ярко и позитивно. Именно таких, как и сами наши победители. Финал конкурса прошел в «Артеке», где собрались 1200 самых  талантливых и  творческих ребят страны, 600 из них стали победителями. «Большая перемена» - один из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Сферы, где юные могли проявить свои способности  - творчество, экология, медицина, инновации. Каждый выбирал свое направление. Авторов самых интересных проектов в области образования привлекут в профильную группу Госсовета, страны.

 

И вполне возможно, что наши победители  - Ксения Караваева, Яков Никольский, Алина Салимгареева. Данил Каширин и Элина Максютова окажутся среди них, их проекты неординарны и заслуживают пристального внимания. А в составе региональной команды они дошли до финала и стали лучшими в номинациях «Твори!» и «Создавай будущее!». 

У победителей еще свежи впечатления от конкурса, и они поделились с нами эмоциями и планами на будущее, на которое их вдохновила «Большая перемена».

Девятиклассница школы №98 Элина Максютова всегда хотела попасть в «Артек».

О конкурсе девушка узнала во время карантина из выпуска новостей и решила принять в нем участие.

- Прошла тесты на эрудицию и профориентацию,  –  рассказывает она, -  и выбрала направление. Я не сомневалась, что оно совпадет с увлечением изобразительным искусством. 

Элине особенно запомнилось выполнение командного задания: сделать рисунок символа «Большой перемены». Решено, что современным детям нужно  больше знать об  истории страны или, например, почему на гербе их города нарисовано то или иное животное.

- Интересно было создавать модель  города будущего, - рассказывает девятиклассница, - одно из его составляющих - волонтерство. Но, чтобы решить задачу, необходимо увидеть проблемы в настоящем и предложить идеи по их осуществлению. Совместно с командой мы пришли к выводу, что у нас нет системы волонтерской помощи, и придумали приложение, где люди могли узнавать о ней через онлайн-чаты и посмотреть карту с местом, где она требуется.

Таков был путь к победе Элины Максютовой. Он требовал сил, знаний, творческого мышления, целеустремленности. Девушка всегда училась только на отлично, при этом, семь лет посещала занятия в художественной школе №1 имени А. Кузнецова. После окончания школы собирается поступить  в вуз на отделение графического дизайна, поэтому планирует потратить  полученные в качестве награды 200 тысяч рублей на гаджеты для учебы и занятий с репетиторами. 

- Я участвовала в направлении «Создавай будущее», оно  для тех, кому интересны наука и технологии, - рассказывает еще одна участница Ксения Караваева,  ученица  школы №157. Ей тоже  было интересно  продумать  модель  школы завтрашнего дня. Для этого в ней  будут вестись  уроки личностного развития (soft-skills), экологической и финансовой грамотности. А для младших школьников  - уроки будут  в виде игр.

Также предусмотрено  пространство для творчества и общения (мастерские, медиа-пространства).

Ксения с удовольствием вспоминает  и о ярких моментах  конкурса, и о самом «Артеке».  В течение смены она встречалась с  известными людьми.  Ей  вместе с другими ребятами  довелось встретиться с Михаилом Котюковым - заместителем министра финансов.  Они говорили о образовании, науке и о личном опыте. Сейчас Ксения  полностью  погружена в учебу. В будущем  мечтает  стать знатоком иностранных языков и собирается поступать в технический вуз . 

Еще один лидер конкурса - Данил Каширин  десятиклассник  лицея № 153,  где особое  внимание отводится изучению математики, физики и информатики. 

- Что такое финал «Большой перемены» в Артеке? – задается он вопросом и сам же отвечает.  – Это особая атмосфера, знаменитые артековские традиции, энергия и драйв всех мероприятий, невероятное количество креативных людей вокруг. Главное  же - образовательная программа: лекции от спикеров, которых вряд ли встретишь в школе. Мы слушали министров, руководителей госкорпораций и федеральных агенств, ректоры топовых учебных заведений, встречались с космонавтами,  известными журналистами, спортсменами, актерами, телеведущими, блогерами. Конечно, мне надолго запомнится видеоконференция с Владимиром Путиным, ведь не каждый день тебя поздравляет глава государства. 

Как признается Данил, когда он начинал участие в конкурсе,  целью была только победа. Но самым ценным оказалось совсем другое. За это время он приобрел новых друзей, опыт и знания, которые не получишь за школьной партой. А главное -  понял, что каждому под силу изменить этот мир в лучшую сторону! Данил хорошо подкован  в точных  дисциплинах,  в свободное время занимается спортом и изучением языков. После окончания лицея   планирует поступить в один из ведущих технических вузов страны, связывая будущее с наукой. 

- В конкурсе нужны  неординарные проекты и я разд, что моя идея «Зеленого квадрата»  заинтересовала, - говорит Яков Никольский, старшеклассник частной школы «Детская академия».  - Это - площадка  под открытым небом, где и каждый желающий мог бы реализовать свои  креативные идеи.  В нашем городе она могла бы появиться  в парке Лесоводов, где был бы  своеобразный  культурный этнопарк  с  традиционными народными праздниками, такими как «Кукушкин чай»,  «Сабантуй»,  «Масленица».

Такое  место необходимо нашему  городу. И в будущем я  сам хотел бы реализовать эту  идею.

Сейчас  Яков готовится к  ЕГЭ,  хочет удачно его  сдать и поступить в МГУ.  По его словам участие, в конкурсе  дало ему прекрасный опыт и  укрепило  желание  и дальше заниматься проектной деятельностью.

 

Еще одна  создательница Школы будущего – Алина Салимгареева.

 - В составе нашей команды у меня  была одна из самых  интересных  задач, - говорит она. - В моих компетенциях была  архитектурная модель  такой школы, создание  инновационных конструкций, способствующих  более продуктивному и интересному обучению:  дизайн интерьера и создание макета из подручных материалов.  А в планах у меня - стать архитектром и осуществит свою идею  в реальности.

…Юные и способные,  познавшие вкус  победы,    обязательно достигнут  многого, продолжат свое образование.  Поможет в этом и весомая  награда:  каждый победитель –одиннадцатиклассник получил приз в размере 1 миллиона рублей, который он сможет направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Победители-учащиеся 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Впереди у них еще не одна взятая высота в самых разных сферах, и они обязательно  воплотят свои мечты в реальность.

 

Лилия ЗИМИНА.

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Категория: Четверг

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