С доставкой на дом

В волонтерском центре «Единой России» возобновилась доставка продуктов и лекарственных средств пожилым людям. Мы тоже подключились к волонтерам и отправились помогать нуждающимся. Меня, как «молодого бойца», приставили к опытному Константину Канунникову.

В штабе партии «Единая Россия» по адресу Цюрупы, 17, я встретилась с Гульфией – координатором республиканского колл-центра при региональном исполкоме.

– Возобновили – громко сказано, мы и не переставали помогать – и летом, и в начале осени доставляли продукты, лекарства. Можно сказать, что сейчас перешли в усиленный режим, и поэтому от дополнительных рук не откажемся, – сказала она.

Если летом в день поступало около 80-и заявок, то сейчас около 350, но по сравнению с весенней волной в три раза меньше, тогда обрабатывали больше тысячи звонков.Но все ли звонившие понимают, что прдукты им готовы доставить, однако за них надо платить, это не соцпакет от благотворителей? Всякие есть звонки. Многие готовы оплатить покупки, но есть и нуждающиеся в помощи меценатов.

– Мать-одиночка, многодетная, младшему 7 лет, инвалид детства. Адрес полный, контактный номер телефона назовите, пожалуйста, мы передадим заявку на исполнение в ближайшее время. Отмечу, что помощь требуется срочная. Всего доброго! – завершает беседу координатор Гузель Шарафутдинова.

Звонила женщина. Говорит, что третий день, как закончились крупы, мясо, а купить не на что. До пандемии работала в магазине у частного предпринимателя, но в сложные времена тот прекратил свою деятельность. Весной уже обращалась к единороссам, тогда ей помогли бесплатно продуктами и посоветовали встать на учет по адресной помощи на основании социального контракта (АСПК), чтобы получать выплаты. Все это время она искала работу, но ничего путного не нашла – никто не спешит брать на работу женщину с ребенком-инвалидом.

Таких звонков – практически каждый третий. Если многодетные и малоимущие интересуются получением социальной корзины, то пенсионерам чаще нужна доставка продуктов из магазина, лекарств из аптеки, а порой просто поговорить…

– До сих пор не могу в себя прийти. Перед обедом звонила женщина, 63 года, инвалид второй группы. Живет одна, родных и близких нет. Говорит, что получает пенсию 13600 рублей и из них половина уходит на оплату кредита. Плакала, говорила, что на грани срыва. Я долго успокаивала ее, объясняла, к концу беседы она немного успокоилась. Видимо, просто нужно было выговориться, – делится эмоциями Дарья Гаврюшина.

Она здесь только вторую неделю, пришла из республиканского молодежного социально-психологического, информационно-методического центра. Работать психологом начала после окончания педуниверситета.

– Выбирая профессию, знала, на что иду, но когда начала работать в такое время, поначалу испугалась. Но сейчас вижу, что не ошиблась в профессии, ведь порой человеку нужно сказать всего несколько слов, чтобы понять, что он не одинок, – говорит Дарья.

А вот другой оператор Лиля Хабабутдинова трудится с весны и в ее памяти немало как грустных, так и положительных историй.

На личном примере

А тем временем мы с Константином направляемся по первому адресу. Дорога неблизкая – предстоит ехать на другой конец проспекта Октября. К тому же есть особое пожелание заявителя – она раньше всегда приобретала продукты в магазине «Перекресток», что напротив ее дома.

– За день успеваю выполнить 3-4 заявки. Это вполне реально, если обратившиеся живут в одной части города и нет особых пожеланий, как в данном случае, – говорит Константин.

К волонтерству пришел еще в 2006 году, во время учебы в Авиационном университете. Был старостой группы, занимался делами профкома. Когда узнал про волонтерскую деятельность, решил попробовать, и с тех пор так затянуло, что не бросил помогать людям, даже когда обзавелся семьей, расширил предпринимательскую деятельность. Прививает это и своему ребенку. К примеру, его старший сын Елисей (мальчику всего 7 лет и в этом году он пошел в первый класс) нередко помогает отцу выбирать подарки и гостинцы для семей, где есть дети. Каждый вечер отец рассказывает сыну, чем занимался, кому помог, кого выручил, потому что считает, что воспитание милосердия и сострадания более действенно через дела, чем на словах.

– В прошлом году на Всемирный день ребенка 20 ноября мы организовали акцию «Корзина храбрости». При поддержке депутатов купили большую коробку игрушек по 30-50 рублей и отдали в лабораторию детской поликлиники №17. После сдачи анализов ребята могли себе выбрать подарок. И когда сын выбирал подарки детям, спросил, может ли он взять себе один, и я объяснил ему, что это дается в утешение после сдачи анализов, когда ему тоже нужно будет пройти процедуру, мы с ним пойдем и выберем, – рассказывает Константин.

Набрав два пакета гостинцев для Людмилы Сайфутдиновой, мы направляемся к ней. Женщине 83 года и она говорит, что уже четвертый день, как закончилось мясо, да и чай кажется безвкусным без кусочка лимона. Выйти на улицу не рискует, так как находится в группе риска.

– Сын живет в Санкт-Петербурге, к тому же работает в «красной зоне», а других родственников поблизости нет. Еще весной я обращалась к волонтерам за помощью, сейчас вот опять пришлось, спасибо, что среагировали оперативно, – говорит она.

Заявки стараются отрабатывать максимально быстро, ведь люди за помощью обращаются в самых крайних случаях. Для удобства создан специальный час для автоволонтеров, которые готовы доставить продукцию за счет обратившегося. На сегодняшний день собралось более 80-и добровольцев, но необходимо это число увеличить в два раза. По сути, они выполняют роль курьера. Но даже такая помощь для пожилых имеет важное значение.

Мой собеседник говорит, что старается не задавать лишних вопросов, так как считает, что если прикипать к заявителям, пускать каждого в душу, можно выгореть к делу. Но все же нельзя не увидеть ситуацию, которая происходит в доме. Если в некоторых из них проглядываются детские лица с печальными глазами, доедающие последний кусок хлеба, то бывали и случаи, когда в просвете коридора можно было заметить современный, навороченный интерьер, а на пороге – дорогую обувь.

– Может быть, поступаю неправильно, ведь каждый живет по совести и не мне их судить. Но моя совесть не позволяет мне отдавать обеспеченным коробку, которую кто-то ждет с нетерпением, чтобы прокормить семью. В таких случаях пытаюсь пристыдить, но таких уже не перевоспитать, – говорит Канунников.

На следующую точку мы уже отправились с другим волонтером. В отличие от опытного Константина, Иван Журавлев помогает впервые.

– Давно хотел заняться чем-то подобным, но все не хватало времени, а сейчас, когда воспитанников перевели на дистанционку, решил поволонтерствовать, – говорит он.

Работает тренером по легкой атлетике в спортивной школе олимпийского резерва №21. С утра уже успел сбегать в поликлинику №50 и получить у врача рецепт для покупки лекарств. Пока в рамках пилотного проекта такая работа налажена только с этим медучреждением, но в дальнейшем планируется распространить этот опыт по всей республике.

В госаптеке, что расположена на улице 50 лет СССР, нас встретили приветливо. Купив необходимые препараты, мы направляемся к заявителю Раисе Гильмановой. Несмотря на бодрое настроение, она все-таки не рискует выходить на улицу, к тому же нужный ей терапевт принимал до обеда, а людям старше 65-и лет разрешается выходить из дома только с 11.00 до 13.00 часов.

– Даже не думала, что все сделают так быстро, оставила заявку утром, а уже доставили. Спасибо, что заботитесь о пенсионерах, – говорит женщина.

***

Проведя день с волонтерами, я пришла к выводу, что каждый из них достоин уважения, ведь, несмотря на то, что большинство из них семейные люди, занимаются благородным делом, помогая пожилым и нуждающимся.

– С середины текущей недели возобновили доставку продукции пожилым, к концу планируем отвозить мед врачам ковид-госпиталей. К тому же, согласно указу президента РФ, необходимо начать доставку лекарств больным коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении. Сейчас для них мы совместно с Торгово-промышленной палатой прикупаем противочумные костюмы, – говорит руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

Также с начала следующей недели планируется запустить проект «Телемедицина», где больных коронавирусом и людей в группе риска будут консультировать врачи, которые работают непосредственно с ковид-больными.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.