На здоровье не экономим

На одном из крупнейших предприятий республики – в Башкирской генерирующей компании – идет вакцинация сотрудников.



- Мы обеспечиваем электроэнергией и теплом жителей и предприятия всего региона, - говорит начальник отдела компенсации и льгот Елена Якупова. – Наша бесперебойная работа напрямую зависит от состояния здоровья наших сотрудников, поэтому вакцинация имеет стратегическое значение.



3300 сотрудников, работающих в Управлении и девяти филиалах компании, можно условно разделить на две группы. К первой относится оперативный персонал, который обеспечивает непрерывность производственных процессов по выработке тепло- и электроэнергии и работает по сменам. Во вторую входят офисные сотрудники.



С началом пандемии в БГК был разработан и принят комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья персонала компании.



Например, во всех филиалах закуплены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики. Организована вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.



- Мы проводим большую разъяснительную работу, - продолжает Елена Венеровна, - Пригласили с лекцией врача-инфекциониста, где он рассказал, к чему может привести наложение двух инфекций. В филиалах функционируют медпункты, куда сотрудники могут обратиться в случае недомогания.



Прививку от гриппа начали делать в конце сентября. Привиты уже 1400 человек. Актуальной в этом году стала вакцинация и от пневмококковой инфекции – она может облегчить состояние при осложнениях после коронавирусной инфекции.



В первую очередь прививаются сотрудники, находящиеся в группе риска, которых выявляют на регулярных медосмотрах.



При благоприятной эпидемиологической обстановке возможно сделать обе прививки одновременно. Сегодня же они, как правило, проводятся с разницей в месяц, чтобы не увеличивать нагрузку на организм в столь опасный период.



- Мы уже установили рециркуляторы в кабинетах, в цехах, в местах общего пользования, - рассказал представитель предприятия Олег Галимский, на которого возложены функции ковидного инспектора. – В ближайшее время закупим дополнительную партию рециркуляторов.



В течение рабочего дня в офисе компании по улице Рихарда Зорге, 3, дежурит фельдшер, который измеряет температуру сотрудников, заносит фамилии в специальный журнал. В кабинетах сотрудники работают строго с соблюдением социальной дистанции и необходимых профилактических мер.



Клининговая фирма пять раз в день обрабатывает помещения дезсредствами. Недавно прошедшая проверка Роспотребнадзора по соблюдению эпидрежима нарушений не выявила.

Светлана ЯНОВА.