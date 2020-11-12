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Сколько лет тебе, Уфа?

Автор: cmanager от 12-11-2020, 09:32

Сколько лет тебе, Уфа?Глава региона Радий Хабиров опубликовал в соцсетях любопытный пост: в Уфе обнаружены ценные памятники археологии  эпохи неолита, бронзового века, средневековья и XVIII века.

Изделия из камня и бронзы, керамика, монеты  - находки, по словам руководителя экспедиции Николая Щербакова, объединяют несколько столетий. Культурные пласты раскопок раскрывают информацию о поселениях, которые располагались здесь начиная с неолита. 

-  Находки позволяют закрыть некоторые пробелы в исторических исследованиях. Поселения не отмечены на одной из первых карт окрестностей Уфы 1755 года, появляются лишь впоследствии, однако по толщине исследуемых слоев мы видим, что эти места были плотно заселены, - комментирует Щербаков.

Каменные наконечники для стрел и останки керамической посуды  свидетельствуют, что первые поселения возникли здесь уже в эпоху древнекаменного века. Земля хранит материальные следы - остатки строений, потерянные вещи и инструменты, которые позднее изготавливают из бронзы и других металлов. Большинство находок относят к эпохе Средневековья, а также более поздним временам.

-  Найдена целая коллекция серебряных тамга, перстней юртовых старшин,  которыми они скрепляли документы вместо подписи  элементы конской упряжи и женских украшений, однако кладом все это назвать нельзя. Такой термин применяют к раскопкам на территории не более квадратного метра, мы же разрабатываем более 1,3 га. К тому же находки относятся к разным историческим периодам,  - поясняет Николай Борисович.

Их ценность определить сложно: монета петровских времен археологу расскажет меньше, чем керамический черепок с пиктограммой, прообразом первой письменности. Предметы быта могут дать материал для генетического анализа и позволяют воссоздать портрет жителя поселения, узнать цвет глаз, волос и кожи, рост, и даже уровень переносимости лактозы, который показывает, к какому геному относится человек.

Исследования стартовали еще  в 2017 году, перед началом строительства Восточного выезда, в рамках историко-культурной экспертизы (как это предусмотрено федеральным законом). Археологические раскопки предваряют любые земляные и строительные работы.  Две площадки (им были даны названия Елкибаево-1 и Федоровка-2) разрабатывались совместно со специалистами Института археологии  Российской академии наук. Сейчас здесь проводятся так называемые «спасательные работы» - артефакты извлекают из земли и готовят к научному исследованию, и только после полного окончания работ на территорию заходят строители. Хотя, конечно, археологи хотят «вгрызаться» в грунт дольше и основательнее.

Исследования проводят в лабораториях Института исторического и правового образования  БГПУ им. М.Акмуллы,  хотя иногда приходится обращаться к коллегам Института археологии РАН, и даже Кембриджского университета, где есть соответствующее оборудование. После изучения артефакты будут переданы Национальному музею Башкортостана.

Повлияют ли эти находки на установление нового возраста уфы? Вопрос пока остается открытым…

Юлия ПАХОМОВА.

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