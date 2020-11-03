Безумный день Бомарше и Алессандры

Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в привычном нам онлайн формате. Учреждения культуры провели прямые трансляции, концерты, виртуальные экскурсии. Также любителей Мельпомены порадовали театральные премьеры.

…На пути к своему счастью главный герой пьесы – Фигаро – проживает по-настоящему безумный день, в котором радостное ожидание предстоящей свадьбы сменяется сомнениями в верности суженой, предательством покровителя и необходимостью бороться за право быть любимым.

Искрометная, как брызги шампанского, премьера музыкальной комедии «Женитьба Фигаро» на сцене Государственного академического русского драматического театра стала ярким событием в культурной жизни. Несмотря на то, что произведение классической литературы де Бомарше было поставлено множество раз в разных странах, идея не устарела. Для актуальности авторы осовременили костюмы персонажей: джинсовые брюки и шорты, платья с воланами, кеды и парики - интересные образы при минимальных декорациях направляли все внимание на действия, движения актеров. Режиссер спектакля - выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства Алессандра Джунтини, пригласившая в Уфу команду питерских постановщиков: художника Фемистокла Атмадзаса, композитора Илью Амелина, художника по свету Игоря Фомина.

- У Алессандры, итальянки с грузинскими корнями, это первый спектакль. Как режиссер она зарекомендовала себя ищущим необычные подходы к знакомому материалу. Мы приглашали ее посмотреть эскизы нашей творческой лаборатории, познакомиться с труппой, потом довольно долго выбирали материал, и, когда все совпало, начали работать, - рассказала завлит ГАРТД РБ Елена Попова.

Азарт, ирония, юмор, а главное, невероятный оптимизм героев сумели передать Вячеслав Виноградов, Иван Овчинников, Рустем Гайсин, Дарья Филиппова. Они выразили надежду, что эта постановка прочно войдёт в репертуар ГАРДТ и много раз будет радовать зрителей. В ноябре ожидаются премьеры «Барышня-крестьянка», «Свой путь» и «Я, бабушка, Илико и Илларион».

Драма Шаймуратова

Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури посвятил акцию 100-летию выдающегося башкирского драматурга, писателя, поэта Ибрагима Абдуллина. На официальном Ютуб-канале театра показаны архивные видеозаписи таких спектаклей, как «Озорная молодость»​, «Лунные вечера Айсылу»​, «Свояки».

Главной же интригой стала предстоящая премьера театрализованного, документального проекта-представления «Шаймуратов-генерал». Автором сценария выступила Зухра Буракаева, постановщик - Хурматулла Утяшев. История трагической жизни генерала станет основой, скрепляющей сюжет.

- Сценарий опирается на документальные источники из фондов Национального и военно-исторического музеев республики. Консультантом выступил историк Салават Хамидуллин, - уточнила руководитель литературно-драматической частью БАТД им. М. Гафури Азалия Балгазина.

Напомним, в этом году спектакль по героической драме Ф.М. Булякова «Шаймуратов-генерал» был поставлен в Сибайском башкирском драмтеатре.

– Для башкир Шаймуратов всегда был героем, – рассказывает и.о. директора Сибайского башдрамтеатра им. А. Мубарякова Ильнур Абдрашитов. – О нем сложена песня, которую поет уже третье поколение, в его родном селе установлен памятник. В этом году официально были признаны заслуги Минигали Мингажевича, для всех нас это стало настоящим праздником. Прежде чем ставить спектакль, мы ознакомились с его биографией, она невероятна, и настолько трагична его судьба на протяжении всей жизни, и особенно в период войны.

Всадники 112-й Башкирской кавалерийской дивизии наводили ужас на фашистов. Столько Героев Советского Союза, как в дивизии генерала Шаймуратова, было всего в двух воинских подразделениях на всю Красную армию.

Петрушка может быть трагичен

Спектакль Башкирского театра кукол стал участником российского онлайн-фестиваля для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок в сети». В свое время постановка «Любовное приключение» оказала большое впечатление на зрителей.

- Главный герой Петрушка выступил в своей первоначальной ипостаси — трикстера, за плечами которого многовековой опыт балагана, фарса и прочих увеселительных жанров. Он отправляется на поиски благоверной: ему предстоит побывать в Италии и на туманном Альбионе, пройти через джунгли и побывать в раскрепощенном Таиланде... На пути к счастью он попадает во всевозможные ситуации: порой комичные, порой драматичные, смешные и нелепые, из которых удачно выпутывается, — прокомментировала пресс-секретарь БГТК Диана Рахматуллина.

Сюжет придумали артисты Надежда Беззубова и Александр Верхоземский, которые впервые предстали в качестве художников-постановщиков, пьесу написал драматург и музыкант Владимир Аношкин, а в качестве режиссера-постановщика выступила заслуженная артистка РБ Виктория Щербакова.

Как одна счастливая деревня

На следующий день после свадьбы Полина рассталась с мужем: началась Великая Отечественная война. Михеев погибает, так и не повидав сыновей. Он возносится на небо и оттуда ведет мистический диалог со своей женой… Премьеру спектакля «Синяя-синяя речка» по мотивам повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня» вновь увидят зрители в ноябре на подмостках Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима.

- Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и повествует о простом народе, мужество и преданность которого помогли одержать победу над врагом, - пояснили в театре. - Но зритель не увидел на сцене сражений, да и сама война здесь проходит только фоном. Основная тема – чистая и настоящая любовь главных героев. Оставшись без мужа с двумя детьми и разваливающимся хозяйством, Полина не сломалась, а пережить горе и выстоять тяжелое время вдове помогает сильная воля и любовь к жизни, мужу и детям.

Спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича Мусалима Кульбаева слушается как песня и смотрится как живописный рассказ о счастливой деревне, в которую бесчеловечно врывается война. А люди, как и везде, верят в лучшее и строят свое счастье.

Зиля БАДРИЕВА.

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