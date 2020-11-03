Когда работа в удовольствие

«Не одежда красит человека, а его дела», – говорят в народе. И очень приятно, когда, работники различных структур получают заслуженное внимание и награды за свои дела. Так, после 40-летней верной службы в строительной сфере ведущий специалист Управления капитального строительства Наиль Мухаметзянов получил знак Почетного строителя.

– Когда учился во втором классе, родители получили квартиру и мы переехали на Интернациональную, где напротив моих окон был виден Нахальный перекресток. А там только-только начали возводить первые крупнопанельные дома, – рассказывает Наиль Ахметович.

После школы любил ходить с друзьями на стройку, где работали высокие краны, забивал сваи дизель-молот. Им всегда было интересно попробовать дернуть за веревку подачи солярки. В очередной раз, получив нагоняй от бригадира, они услышали: «Вот вырастете, придете к нам работать, тогда будете дергать, сколько хотите».

Когда заканчивал 8-ой класс, кстати пришелся переезд строительного техникума на проспект Октября, и он нисколько не задумываясь, подал документы туда.

– Одним из заданий было начертить дом в трех проекциях и сделать отмывку, а я с седьмого класса ходил на кружок по черчению и моя работа открыла мне дорогу в техникум и потом еще долго висела на стенде, – вспоминает он.

Учебные годы, как и школьные, вспоминает с ностальгией: так как практически все преподаватели были с производства, часто выходили всем курсом на стройку, а впоследствии с удовольствием проходили там практику.

После окончания техникума с похвальным листом пошел на работу плотником-бетонщиком. Своих первых коллег в строительном управлении № 8 треста № 3 помнит до сих пор. Вскоре способного молодого человека заметили и назначили дублером мастера. Затем была армия, рабфак нефтяного института, вуз по специальности «Водоснабжение и канализация»…

В студенческом научном обществе он начал заниматься проблемами очистки питьевой воды с использованием горелых пород. Поддавшись уговорам преподавателей, даже остался в институте младшим научным сотрудником.

– Наука наукой, но стройка, хотя и кажется поначалу непривлекательной: работать нужно на улице в снег и стужу, несмотря на проливные дожди или метель, всегда тянула. Я скучал по гулу башенных кранов, стуку агрегата, забивающего сваи, – говорит Наиль Ахметович.

И он вернулся в свою «альма-матер» – СУ №8, возводить промышленные блоки УМПО. Затем перешел в жилищное строительство, среди его работ – строительство домов обманутым дольщикам в Инорсе, «Зеленый берег», высотки за «Водоканалом» и многие другие.

Особо запомнившимся называет строительство торгового комплекса «Семья», где был руководителем проекта технического заказчика.

– Когда в Кемерове произошел пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» и люди боялись ходить в подобные здания, я, как-то в магазине встретил товарища. Он спросил: «Так уверенно ходишь, как у себя дома», и я ему ответил: «Я уверен в каждой своей работе и этой в том числе!»

Считает, что в современном строительстве можно легко вычислить недобросовестных застройщиков, так как все проекты проходят тщательную экспертизу. Но если все же случается так, что подрядчика «ловят за руку», то сразу же оформляют предписания и тот обязан все переделать, даже если это обернется «в копеечку».

Наиль Ахметович называет строительство образом жизни и признается, что в этой сфере работают только те, кто действительно влюблен в свою работу.

– Сейчас молодежь предпочитает офисные профессии, мои дети тоже выбрали иную стезю, ну а я, когда меняю галстук и костюм на резиновые сапоги и спецодежду, чувствую себя гораздо комфортнее, – говорит он.

Алина ГАРИПОВА.

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