Вирус не пройдет

Дети отдыхают, учителей отправили на удаленный режим работы. Этот период наиболее удобен для проведения санитарных мероприятий. Во время каникул в образовательных учреждениях Уфы проводится усиленная обработка помещений.

Специальным средством обеззараживают учебные кабинеты, коридоры, раздевалки, столовые, актовые и спортивные залы.

Специалисты Республиканского центра дезинфекции, облаченные в защитные комбинезоны и маски, приехали в Башкирский лицей №2.

– К нашему прибытию объект подготовили, мебель расставили. Спустя час после нашего ухода уже можно будет провести уборку мыльной водой, – говорит Эльза Юнусова.

Переходя из одного помещения в другое бригада в составе трех дезинфекторов обработала четырехэтажное здание площадью около 4 400 кв. метров за пару часов.

– Для обеззараживания применяется средство, относящееся к четвертому классу безопасности. Таблетированные препараты растворяются долго, поэтому мы заранее на базе готовим концентрированный раствор. Затем в резервуарах доставляем его на обрабатываемый объект. Это позволяет ускорить процесс, ведь работы хоть отбавляй, ежедневно также поступают заявки от медицинских учреждений, – поясняет заведующий отделом профилактической дезинфекции Республиканского центра дезинфекции Расим Минибаев.

По словам заместителя директора лицея №2 Елены Прокопцевой, такая масштабная дезинфекция в учебном заведении проводится во второй раз. В первый помещения школы обрабатывали перед началом учебного года.

– Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в лицее с применением дезинфицирующих средств регулярно проводится влажная уборка. Обрабатываются все дверные ручки, выключатели, поручни, перила и другие контактные поверхности, – рассказывает она.

Во время осенних каникул подобные санитарно-профилактические мероприятия проходят во всех районах города. На сегодняшний день в Советском и Октябрьском обработали около 40 школ, в Орджоникидзевском и Калининском — 48. Также процедуры провели в Демском и Кировском. В списке по Ленинскому району лицей №2 стал завершающим.



Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

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