Лекарства вернулись

– Мне цефтриаксон, азитромицин, курантил и растворы для инъекций, пожалуйста, – все чаще, заходя в аптеку, приходится слышать эту фразу от покупателей. Схема лечения коронавирусной инфекции давно известна уфимцам. Говорят, лекарств не хватает. Так ли это? Мы решили пройтись по аптекам.

Прямо за остановкой «Орион» расположена аптека с громким названием «Дешевая». Хоть цены там таковыми и не являются, решила начать свою экскурсию именно оттуда.

Два вида антибиотиков – азитромицин и цефтриаксон здесь есть. Упаковка первой из трех таблеток стоит 234 рубля, а второй, видимо, продается поштучно – 126. «Недешево нынче болеть», – подумала я и продолжила перечислять список лекарств. Так как последнее применяется в виде инъекции, я спросила и о наличии воды и лидокаина. В них тоже дефицита нет, и в наличии много. А вот курантила не было, но предложили аналог – дипиридамол, стоимостью 446 целковых за сто таблеток.

– Пару недель назад был дефицит лекарств, но не только у нас, а по всем аптекам. Буквально на днях была поставка, завезли побольше. Цены остались прежними, так как это был завоз с предыдущего закупа, а как будет дальше – не знаем, – говорит фармацевт Лияна Гильманова.

Так как соседка вручила мне свой рецепт, я заодно купила ей три упаковки метипреда, стоимостью 214 рублей каждая.

«Ну вот же, никакого дефицита!» – подумала я и направилась в следующую, мою любимую «Аптеку 02», где всегда все есть.

– Последние упаковки цефтриаксона купили только перед вами, поступления были, но еще не вносили в базу, а три таблетки азитромицина стоят 249 рублей, – встретил меня фармацевт без бейджика и не пожелавший называть имени.

С водой для инъекций и лидокаином тоже проблем не возникло: оба стоят по 100 и 110 рублей соответственно. Зато здесь не оказалось диперидамола, как и курантила. Также назначаемые при коронавирусной инфекции ингавирин стоит 612, а ингарон – 320 рублей.

– С утра только все было, просто эти лекарства сегодня пользуются спросом, потому и закончились. Недели полторы-две назад был момент, когда все ломанулись в аптеки и опустошили прилавки, а сейчас уже такого ажиотажа нет. Да, покупают чаще, чем в обычное время, но и наплыва, с которым не справились бы, нет, – ответила второй фармацевт «Аптеки 02» Юлия Носкова.

Далее мне встретилась аптека с весенним названием «Апрель», о существовании которой я даже не знала. Но зайдя, испытала разочарование – практически ничего из озвученного мной списка в наличии не оказалось, кроме ингавирина за 718 рублей.

– Лекарства начали поступать, мы завтра ждем поставку. Как закончились неделю назад, так каждый день отправляли заявку. Говорят, что на складах они есть, так как предприятия перешли на усиленный режим работы, но маркировка – долгая процедура, поставки затягиваются. Будем надеяться, что с утра будут все, – говорит фармацевт «Апреля» Гиният Гареев.

В «Аптеке №4» меня обрадовали не более – из всего озвученного списка в наличии оказались только преднизалон за 74 рубля, цефтриаксон за 30 рублей, ингавирин за 790.

– Мы еще выдаем заказы с сайта «Аптека.ру», скажу, что практически в каждом заказе есть что-то из перечисленных вами лекарств. Если месяц назад мы не испытывали дефицита в этих препаратах, то сейчас практически каждый второй спрашивает их, – говорит фармацевт Эльвира Инсаяпова.

В «Фармленде» тоже не густо – в наличии только метипред за 226 рублей и ингавирин за 698 рублей.

– Буквально несколько дней назад только препараты появились на складе, но из-за отсутствия акцизов их не могут пустить на продажу, правда, сказали, что в течение недели поставка будет во все аптеки города, – обнадежила фармацевт «Фармленда» Алина Баймухаметова.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.