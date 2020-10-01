Амфитеатр с видом на озеро

– Здесь было болото, заросшее камышами, да малюсенькая детская площадка, на которой из оборудования находилась лишь пара качелей. Домой через парк не шли, а пробегали, потому что фонарей нет, хоть глаз выколи, как страшный сон, – делится своими воспоминаниями о парке «Волна» житель микрорайона Тамара Воробьева.

Изменения начали появляться с 2018-го и за два последних года территория заметно преобразилась. Заасфальтированы тротуары и велодорожки, появились детский городок, площадка воркаута, новая хоккейная коробка, сцена со скамейками для зрителей, за безопасностью следят более 70 камер видеонаблюдения, установили дополнительное освещение.

В настоящее время ведется третий этап благоустройства. За сетчатым забором в огромном котловане трудятся рабочие в костюмах с надписями «Уфастрой», техника.

– Когда рыли котлован, землю пришлось вывозить, потому что складировать было некуда, теперь возвращаем ее обратно. Потом нужно будет завозить песок. Задействованы два КамАЗа, три экскаватора, – говорит начальник участка благоустройства «Уфастрой» Азамат Елилов.

Чуть правее, над металлическими конструкциями склонился сварщик. Несколько касаний – и под фонтаном искр, вырастает крепкая подпорка под настил. А рядом с ними рабочие в четыре руки кусок к куску укладывают гидроизоляционные материалы.

– Используем дорнит, это – высокопрочный материал, через который не могут прорасти корни растений, и резиновое полотно. Бутилкаучук имеет хорошие характеристики по растяжению и сжатию и не подвергается инфракрасному облучению. В итоге у нас должно получиться герметичное дно, как в бассейне, – пояснил Азамат Елилов.

За два месяца, с тех пор как подрядчик зашел на объект, он успел многое. Устранил карстовый провал, засыпав 150 кубическими метрами бетонного бута. Вывез около 10 тысяч куб. м грунта, осушил болото, соорудил глиняный замок по всему периметру, установил более 400 свай. Далее на них положат балки с прогонами для крепления лиственных досок.

– Осталось постелить около 1000 кв.м пленки, сверху засыпать примерно 20 см грунта, и 30 см речного песка. Настил на набережной сделаем из лиственницы. Площадь объекта по зеркалу водной поверхности раскинется на 7,5 тысяч квадратных метров. Также проектом предусмотрены два пешеходных моста, по которым отдыхающие из центральной части парка напрямую смогут пройти в зону амфитеатра. Пирс будет освещен фонарями, – рассказал директор по строительству компании-подрядчика Дамир Хабибуллин.

Проложены также электрические сети. Для прокладки коммуникаций прибегали к горизонтальному бурению, не повредив при этом ни одного квадратного сантиметра зеленых насаждений.

– Бестраншейную замену трубопроводов с применением разрушителя Pipeburster T175 практикуем давно. Много лет прокладываем водопровод, канализацию, ливневки, а искусственный водоем создаем впервые, – говорит Дамир Хабибуллин.

В следующем году планируют привести в порядок и второй пруд, акваторией около 1000 квадратных метров. Средства на благоустройство будут выделены отдельно.

Работа кипит и на площадке амфитеатра. Идея проектировщиков была такова, чтобы сидя на скамейках, расположенных на разноуровневых ярусах, можно было любоваться водной гладью и следить за тем, что происходит в центральной части парка.

Разбившись на группы, с раннего утра трудятся строители. Одни закрывают облицовочными плитами подпорную стену, другие готовят основание под бордюры – убирают старый бетон, а третьи укладывают брусчатку. Если внимательно присмотреться, то на выложенном участке, уже можно увидеть часть рисунка – лепестки растения.

– Я здесь с начала сентября. Данный квадрат выкладываем третий день. Цветок нужно собрать по 3-м цветам и 2-м размерам. Плитка учалинского завода. Работать с гранитной сложнее, чем с бетонной. В ней нет зазоров, позволяющих зацепится за песчаную поверхность и зафиксироваться, – делится монтажник Руслан Бакеев.

Как объясняет мастер Алексей Никитин, объект сложный. Когда делали планировку, трактору, чтобы добраться до глины, вместо 30 см грунта пришлось снять все 80. Ведь конструкции настолько тяжелые, что такую нагрузку способна выдержать только плотная порода.

– Здесь 16 радиусов, их необходимо выложить из бордюрного камня, предварительно нарезав изделия нужного размера и требуемой формы. А это очень кропотливая работа. Кроме того, из-за сложности планировки не представляется возможным загнать технику, поэтому для транспортировки строительного материала пришлось соорудить кран, – говорит Алексей Никитин.

– Камень поддается? – спрашиваю у Валерия Мишина, держащего в руках болгарку.

– Инструмент хоть и тяжелый, но работа ювелирная, – говорит он.

– Быть строителем непросто, и выходных у нас практически не бывает. Единственный праздник, который отмечаем, – День строителя, – шутит, вступая в наш разговор, директор подрядной организации Марс Каримов.

По словам главного специалиста производственно-технического отдела администрации Уфы Руслана Низамова, на сегодняшний день больше 60 процентов работ выполнено. Осталось завершить укладку гранита, установить малые архитектурные формы. На следующий год проведут озеленение, и к лету горожане увидят уже законченный благоустроенный объект.



Мария НИКОЛАЕВА.