Тонкости управления

Каждый живущий в многоквартирном доме рано или поздно сталкивается со своей управляющей компанией. Но часто это общение носит негативный характер. Жильцов не устраивает работа дворников, долгое ожидание сантехников, состояние подвалов и чердаков. Как показывает практика, для эффективного сотрудничества жильцы должны сами вести диалог, а при возникновении сложных моментов активно привлекать надзорные органы. Этой теме был посвящен круглый стол с участием сотрудников УК, представителей власти, общественных деятелей и жильцов.

На сайте Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору зарегистрировано более 119 управляющих компаний. Как выяснилось, получить лицензию на управление многоквартирным домом заинтересованным лицам не сложно. Закон не выдвигает особых требований к образованию или опыту сотрудников. К специальным мероприятиям относятся только получение квалификационного аттестата и прохождение лицензионной комиссии. Неудивительно, что в сфере управления жилфондом, прежде всего частными УК, периодически возникают конфликты, а собственники квартир предъявляют претензии в нецелевом использовании средств.

- Комитет вносил свои предложения по этому вопросу - рассказал зампредседателя Госкомитета РБ по жилстройнадзору Динар Дияров. - В частности, о необходимости закрепить требования к юридическим лицам по наличию профильного образования и опыта работы, но наши предложения приняты не были и изменений в данной сфере пока не произошло.

При этом существующие механизмы защиты жильцов от некачественной работы УК не всегда действенны. За ненадлежащее исполнение своих обязательств компанию могут лишить лицензии, но по факту сделать это бывает не так-то просто. Согласно Жилищному кодексу, при нарушении лицензионных требований и неисполнении предписания об их устранении дважды в течение года появляются основания для лишения УК права управления домом.

Если площадь домов, в отношении которых у компании отозвана лицензия, окажется больше 15 % площади всего управляемого ею жилья, такая УК лишится лицензии на управление всеми домами, а её руководитель будет дисквалифицирован на определённый срок. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления госжилинспекции.

Однако, по данным Динара Диярова, за последние годы в Уфе не было прецедента лишения управляющей компании лицензии по инициативе жильцов.

Диалог решает проблемы

При возникновении проблем с содержанием дома (в случае если управляющая компания) не принимает мер по улучшению ситуации, очень важно правильно сформулировать жалобы и направить их по нужному адресату. Большинство таких вопросов решает Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Много тем относится к компетенции Роспотребнадзора. По словам и.о. замначальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора РФ по РБ Ларисы Сафиной, в их ведении находятся вопросы, связанные с ухудшением условий проживания из-за шума, качества горячей и холодной воды, размещением объектов в нежилых помещениях МКД (магазины, офисы), содержанием мест общего пользования (лестниц, подвалов и чердаков). Роспотребнадзор по жалобам жителей также проверяет проведение дератизаций, дезинсекций, размещение и содержание контейнерных площадок, факты несвоевременного вывоза мусора.

При этом претензии, требующие вмешательства надзорных органов, обычно появляются там, где отсутствует диалог между жильцами и представителями управляющих организаций. Чаще всего у жильцов возникают справедливые вопросы, на что тратятся их средства. Основатель проекта Ufacity.me, юрист Вадим Беляков подчеркнул: «Когда люди понимают, куда потрачены собранные с них деньги, вопросы снимаются».

По его мнению, в современных реалиях для управления жилфондом лучше всего подходят товарищества собственников жилья (ТСЖ). Однако из-за пассивности жителей такая форма пока не распространена. Хотя опыт работы ТСЖ явно показывает их очевидные плюсы.

Помощь республики

В ходе обсуждения работы управляющих компаний была затронута и больная для всех сторон тема размера платы за содержание. Директор управляющей компании «Старый центр» Татьяна Иванова и руководитель отдела развития Эдуард Хабибуллин пояснили, что, например, в рамках установленного в компании тарифа за содержание в размере 23 рубля за квадратный метр можно выполнять только текущий косметический ремонт жилых зданий. А для того чтобы заниматься обустрйоством придомовых территорий и модернизацией устаревших элементов домов, нужны дополнительные средства.

И здесь жильцам активно помогает республика. Так, в этом году в республике будет заменено 519 лифтов. Из них 210 на сумму 569,7 миллиона рублей закупят и установят на средства собственников, а 309 на 814,6 миллиона рублей – за счет субсидий регионального бюджета.

Еще более значимой стала стартовавшая в 2019 году программа комплексного ремонта подъездов, которые раньше опять же из-за нехватки средств практически не ремонтировались. Региональная программа предполагает комплексное обновление, включающее оштукатуривание и покраску стен, замену окон, перил, укладку плитки на первом этаже и приведение в порядок всей входной группы. Изначально планировалось, что обновление подъездов будет идти на принципах софинансирования, где 5% суммы платят жильцы, а 95% - берет на себя республика. Но затем было принято решение возложить все расходы на региональный и муниципальный бюджеты.

Всего в регионе насчитывается порядка 20 тысяч подъездов. В прошлом году их было отремонтировано около 4 тысяч. В этом на программу оказала влияние пандемия, но тем не менее в порядок будут приведены еще 2,2 тысячи объектов. В течение ближайших лет комплексным ремонтом будут охвачены все нуждающиеся в нем подъезды жилфонда республики. Среди регионов России ремонт подъездов за счет бюджета кроме Башкирии производится только в Татарстане и Московской области.

Алексей Фатыхов.