У старицы Уфимки

Реконструкция в парке «Кашкадан» продолжается согласно генплану. А сейчас еще свои коррективы внесла и Главархитектура Уфы, предложив спуски к пляжу для маломобильных граждан обустроить пандусами, а лестницу укрепить поручнями. Мы прошлись по территории: изменения видны невооруженным глазом.

Первым делом зашли к директору МУП «Уфапарк» Евгению Дубницкому. В его кабинете на столе - два основательных плана, где расписаны каждая скамейка и деревце: благоустройство и озеленение. А в ноутбуке хранятся архивные фото, каким был парк много лет назад. Вот фото 2004 года, спустя два года после открытия. Серо и неуютно, территория не огорожена бетонным забором, зато ярко синеет озеро – оно, кажется, было еще больше. По задумке никто и не планировал коренным образом реформировать «Кашкадан». Концепция парка – сохранить все хорошее, внеся в него новый комфорт. Тем более что и озеро образовалось в старице реки Уфы, и дорого тем, кто вырос здесь.

Новая концепция парка основана на использовании натуральных, «тактильных» материалов - большинство элементов зоны отдыха выполнены из дерева и прекрасно вписываются в природный ландшафт. Основная часть работ выполнена ударными темпами в прошлом году – к проведению летних Международных детских игр. Это верхняя часть Кашкадана, сейчас дело – за водной чашей.

- 15 октября мы после проведения аукциона заключили контракт, который планируется реализовать 17 мая 2021 года, - пояснил Евгений Александрович. - Основной объем работ касается очистки формирования чаши, а также - углубления на дне озера, чтобы рыба могла зимовать. Лед был толстым, а озеро обмелело так, что жизненного пространства рыбе не хватило. Теперь же экологическая ситуация должна улучшиться.

Спуститься к месту работ, где размеренно работают два трактора и экскаватор, нам не удалось: территория огорожена. То, о чем говорил Евгений Александрович – специальный «уголок» расположен в северо-восточной части от места купания. Сейчас как раз время для водоотвода: земля мерзлая. Экскаватор вгрызается в дно, его глубина увеличится до 4-5 метров. Рыбу летом работники насосной станции выловили и в спецконтейнерах перевозили, выпустив в Уфимку. Она необходима для естественной очистки дна от водорослей. Сохранить биобаланс и предотвратить образование заболачивания поможет также монтаж аэрационных фонтанов. Облюбовавшие озеро утки, перелетевшие отсюда на новые места, следующей весной вернутся.

По завершении реконструкции водоем увеличит зеркальную площадь. Когда его очистят и берег укрепят, построят и высокую смотровую площадку – с сиденьями и будкой спасателей. Ее расположат над водной гладью так, что можно будет полюбоваться живописным видом на Сипайлово. А рядом с берегом оборудуют причал для лодок и катамаранов, которые можно будет взять напрокат. Кстати, ларьки и базы проката приобретут новый современный вид. По смете заложена и расчистка склона.

А еще, по задумке разработчиков, парк должен стать благоухающим садом из разнообразных деревьев и кустарников. На месте старых скамеек появится зеленый пешеходный бульвар с тремя площадками для отдыха. Дорожку по всему периметру расширят и поделят пространство между велосипедистами и пешеходами. В пляжной зоне установят кабины с раздевалкой, душем и туалетом, для маломобильных граждан - отдельно. А прогулочная зона вокруг озера расширится до такой степени, что не будет тесно ни велосипедистам, ни молодым родителям с колясками. Под сводом фонарей можно будет прогуляться перед сном и зимой: снегоуборщики и юркие МКСМ смогут регулярно расчищать территорию.

Вся построенная инфраструктура будет экологичной: вдоль береговой линии предусмотрен лоток, отводящий ливневые, талые и хозяйственные воды в канализацию. Стоит ли говорить, что горожане с нетерпением ждут окончания благоустройства. П пока рядом с площадкой для пляжного волейбола малыши качаются на качелях в недавно построенном детском городке.

- Живем рядом и теперь регулярно приходим сюда с детьми. Самое главное – прекрасное резиновое покрытие территории, - говорит мама Эльвира Игоревна. Артем не запинается, а если и упадет нечаянно, то ему не больно.

Рядом две подружки-третьеклассницы на сцене «репетируют» сценку. Это - амфитеатр на 300 человек, однако, зрителей может быть в разы больше. Здесь уже проводятся крупные городские мероприятия. Наступит лето, и в «Кашкадане», как и раньше, забурлит жизнь. А веселые крики детворы, плескающейся в озере, будут слышны издалека…

Ирина ШИПУНОВА.