С заботой о детях

Микрорайон Серебряный ручей появился в 2012 году. Во время сдачи МКД № 16 по улице Дагестанской застройщик оставил жителям подарок – комплексную детскую площадку. Также был выделен участок с мелким песком для игры в волейбол. В этом году в рамках партийного проекта «Реальные дела» эту площадку отремонтировали и расширили.

Микрорайон активно развивается: открылась школа, появились развивающие центры, магазины, ведь с первых дней здесь стали заселяться молодые семьи с детьми. Жители не раз обращались в местную администрацию и управляющую компанию с просьбой облагородить площадку, поменять песок и по возможности расширить. Весной они наконец-то были услышаны: благоустройство спортивной зоны включили в перечень наказов депутатам Государственного Собрания – Курултая РБ по проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия».

– В 2018-м жители впервые обратились ко мне с просьбой организовать спортивную площадку. Я сам проживаю в этом микрорайоне и потому предложение меня заинтересовало. В прошлом году благодаря проекту «Реальные дела» удалось реализовать наши планы во дворе лицея №161. Гуляя там с детьми, все больше убеждался, что взял правильный курс и начал задумываться о необходимости развивать начатое дело, – рассказывает депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Владимир Яковлев.

Через социальную сеть ВКонтакте граждане попросили облагородить спортивную площадку, расположенную между домами №16 и №16/2 по улице Дагестанской. Благодаря тому же проекту удалось получить финансирование – около 2 млн рублей.

Немаловажным пунктом в реализации задуманного является то, что 10% стоимости работ должны возместить сами жители.

– Проживаем в двухкомнатной квартире, сейчас нахожусь в декретном отпуске, а муж работает в полиции. Сын в этом году пошел в первый класс, дочь – в садик. Платим ипотеку, да и квартплата немалая набегает, поэтому каждый рубль на счету, но все же в строительство спортивной площадки вложились. И ничуть не жалеем, – говорит жительница дома № 16/2 Наталья Аксенова.

Все собственники единогласно согласились с условиями программы, единственный вопрос, который возник между ними – не могли определиться, как ее обустроить. Но компромисс был найден, решили расширить за счет поляны рядом с домом. В итоге всего за два месяца она не только обновилась, но и стала многофункциональной: один сектор покрыли резиновой крошкой для игр в футбол и баскетбол, а во второй завезли мелкий песок для волейбола. Качество и исполнение работ Владимир Вячеславович контролировал лично.

– Благодаря удачным торгам удалось сэкономить некоторую сумму, на которую администрация района приобрела новые павильоны для остановок общественного номера в микрорайне Яркий, – говорит он.

Несмотря на то, что дома №16 и №16/2 обслуживают разные управляющие компании, разногласий в том, кто будет ухаживать за площадкой, не возникло.

– Созваниваемся, договариваемся и по очереди опустошаем контейнеры. Спасибо жителям, к ремонту относятся бережно, не сорят, имущество не портят, – говорит директор ООО «ЖЭУ» Лилия Ситдикова.

Резиновое покрытие также удобно для занятий и другими видами спорта, например, после того, как сыграли в футбол, мальчишки могут покататься на самокатах или выполнить «пируэты» на скейтбордах. Комфортно будут чувствовать себя и роллеры. Срок службы покрытия – не менее 10 лет при бережном отношении и правильном уходе.

– Я люблю волейбол – до этого приходилось заниматься и в зале, и на площадке в парке, а иногда с ребятами натягивали здесь сетку. Теперь не нужно далеко ехать – во дворе появилась крутая площадка, – не нарадуется ученик 7-го класса Марат Арсланов.

На обустройство площадки понадобилось 20 КамАЗов асфальта, около 20 тонн песка, 200 кубометров резиновой крошки.

По проекту «Реальные дела» в прошлом году в этом же микрорайоне установили детскую площадку с резиновым покрытием в новом сквере перед лицеем № 161.

– Сейчас поступают заявки от жителей Баланово. Так как это отдаленная часть Демы, для ребятишек с улицы Янгантауской это, можно сказать, единственная возможность получить хорошую спортивную площадку, – говорит депутат.

Но Баланово – частный сектор, поэтому есть свои нюансы. Например, здесь нет возможности включить в квитанцию по содержанию дома дополнительную строку, чтобы собрать 10-процентный платеж с жителей. А потому необходимо создать инициативную группу, которая будет вести документацию и организовывать сбор денег, а потом отчитываться перед гражданами.

Алина ГАРИПОВА.