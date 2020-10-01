Ведут за собой «Алые паруса»

Взрослые, родители и педагоги часто задаются вопросом: как воспитать в подрастающем человеке лучшие качества – ответственность, целеустремленность, доброту? А ответ часто на поверхности - ребенок должен быть занят полезным и интересным делом. Занятия в школе - база, но должно быть что-то еще, что вдохновляет. И здесь примером является объединение подростковых клубов с романтическим названием «Алые паруса».

…Вечер. На улице быстро темнеет, но в окнах красивого старинного здания на Нехаева горит свет. В молодежном центре объединения «Алые паруса» мальчишки и девчонки находят себе дело по душе - занимаются спортом, танцуют, рисуют, а по вечерам на спортплощадках под открытым небом ребята играют в футбол, тренируются на тренажерах. А на горе, выше Крестовоздвиженского храма – горит огнями Уфа.

Раньше здесь располагалась школа, затем филиал Российского гуманитарного университета, а с 2015 года - «царство-государство» подростков и детей.

- Несколько лет назад в Нижегородке для ребят был только небольшой клуб «Арнольд», где они занимались на тренажерах, - рассказывает директор объединения Эдуард Габдрахманов. - В 2015 году мы заехали в здание площадью 2600 квадратных метров с большой прилегающей территорий. Таких больших молодежных центров в городе нет, клубы в основном в подвалах или цокольных этажах (по принципу шаговой доступности для детей). Поэтому для нас это было весьма радостное событие. Мы привели в порядок помещения, благоустроили территорию. Нужно сказать, географически – мы в центре Ленинского района города, до Телецентра - рукой подать, однако ходят к нам в основном нижегородские ребята. Рядом находятся две школы - № 25 и 24, и после уроков учащиеся приходят к нам. Мы работаем без выходных, двери центра всегда открыты. Поэтому вечером не встретите на улицах мальчишек, слоняющихся бесцельно, – они здесь.

Хочу подчеркнуть - нас поддерживает муниципалитет и большую помощь оказывает депутат Горсовета – Артур Леонидович Хромец. С его помощью мы получили стройматериалы для обновления помещений и благоустройства территории, наших воспитанников он обеспечил спортивной формой. Главное - мы нашли в его лице единомышленника и друга, который всегда готов поддержать наши идеи.

У объединения добрых замыслов немало. Яркий пример – акция «Неизвестный солдат». Назвали ее так, потому что подрастающее поколение, к сожалению, мало знает о своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны. Было решено восполнить пробел, собрать сведения о нижегородцах – участниках войны, создать свою летопись. В нее уже занесены тридцать героев-земляков, и работа продолжается. В центре создал музей боевой славы, где собраны раритеты периода войны и более позднего времени, рассказывающие о подвигах земляков - воинов-интернационалистов. Но одно из главных дел за последнее время - реконструкция памятника нижегородцам, ушедшим защищать Отечество. Артур Леонидович помог и здесь. Об этом стоит рассказать подробнее. На памятнике изображена картина - мать провожает на фронт своего мужа и сына. Это реальные люди – нижегородцы - семья Шальковых. Проводы происходят на улице Перевалочной. Глава семьи - Федор Сергеевич и его сын Иван Федорович погибли под Москвой. Создала картину педагог «Алых парусов» Ксения Серегина, а автор памятника - художник, предприниматель Наиля Майорова. Теперь у памятника проходят все торжественные мероприятия. Центр таким образом стал местом притяжения не только для подростков, но и для всех жителей микрорайона.

Вместе с директором мы прошли по кабинетам и классам, где занимаются воспитанники.

Самая популярная секция - греко-римской борьбы. Юные борцы стали первыми обитателями центра. Кстати, на входе в спортзал висит портрет знаменитого борца Ивана Поддубного (картина раньше находилась на стадионе «Труд»), и теперь русский силач каждое утро приветствует юных борцов.

Спортивный зал практически никогда не пустует - ежедневно идут тренировки. Борьба популярна, потому что формирует характер, развивает физически, дает правильный взгляд на жизнь, учит добру - борец по природе своей таков.

Кто-то приходит сюда сам, кого-то приводят родители.

- Меня привела сюда мама, - говорит один из воспитанников. - Наверное, в будущем хочет видеть во мне сильного и крепкого человека, надеется, что стану дисциплинированным, научусь концентрироваться на поставленной задаче да и учиться стану лучше.

А вот один из успешных борцов Камиль Муфтахетдинов пришел сюда сам. Ему 15 лет, и 5 из них он занимается спортом, стал призером и победителем многих соревнований.

- Хочу быть похожим на борца Романа Власова, - говорит он.

Нет сомнений, что такой целеустремленный парень добьется многого.

Нужно заметить, ребята не только усиленно занимаются, но и принимают участие в волонтерском движении. Во время объявленного карантина воспитанники центра разносили пожилым людям продукты и лекарства. А недавно были добровольными помощниками на Кубке России по борьбе, который прошел в Уфе на стадионе «Динамо». Помогали организаторам и спортсменам, приехавшим из разных регионов и городов.

Популярностью пользуются также секции рукопашного боя, стрельбы, военно-патриотический клуб «Булат». А у девочек - танцевальная студия, пилатес. Художники творят в ИЗО-студии, любители истории занимаются в клубе «Медвежий двор», где учатся реконструкции старины – воссоздают древнее оружие, одежду прошлых веков, реконструируют сцены старинного боя или быта предков. В кружке «Крупеничка» юные мастера делают традиционных кукол народов России, учатся работать с различными материалами – тканью, деревом, картоном, соломкой. В актовом зале на втором этаже часто проводят вечера и концерты. Следует заметить, помещения центра украшены фотографиями из жизни «Алых парусов». Внимание привлек снимок, где воспитанницы студии шотландского танца выступают на Красной площади в Москве – вот он, звездный час.

- Стараемся, чтобы каждый наш воспитанник не только нашел у нас дело по душе, но и достиг определенных успехов и гордился своими достижениями. Это окрыляет, - говорит Эдуард Талгатович.

Действительно, как с этим не согласиться? И если даже в дальнейшем ребята пойдут по другим направлениям, станут врачами, учителями, строителями, инженерами, умение петь, танцевать, рисовать или профессионально бороться на ковре сделает их жизнь только богаче и интереснее, а умение помогать другим – вообще бесценное качество! Поэтому неудивительно, что в «Алые паруса» ежегодно приходят сотни мальчишек и девчонок, чтобы отправиться в путь за мечтой.

Цифры

В объединении работают 62 педагога. 11 клубов и секций, воспитанников – 1500.

Лилия ЗИМИНА.