Дорога Правды

С начала апреля и по сей день в Демском районе не прекращается гул асфальтоукладчиков, фрезеровочных машин, не останавливаются дорожные катки. За прошедший сезон здесь отремонтировали более трех километров дорог, проложено столько же путей, реконструировано не менее десятка остановочных карманов.

Дагестанская – одна из самых загруженных улиц района. В среднем за час по ней проезжают около 500 машин. Граждане давно просили ее отремонтировать. Ведь даже были зафиксированы случаи, когда, попав в выбоину, автомобили получали повреждения. Например, Рафис Н. в социальных сетях писал, что нужно объезжать определенный участок, так как сам въехал в яму, залитую водой, и у машины пострадал передний бампер. Другой автолюбитель исал, что оставил аварийный знак перед ухабами, чтобы водители в сумерках не наехали на колдобины и не повредили подвеску.

И таких сообщений было немало – дорожной службе по благоустройству приходилось тратить немало сил и средств для того, чтобы проводить текущий ямочный ремонт.

Администрация района долго добивалась финансирования на реконструкцию улицы, но по разным причинам она откладывалась. И вот в городском бюджете предусмотрели средства на ремонт Дагестанской, и весной с установлением плюсовой температуры работы начались. В итоге отремонтирован участок в 850 метров – от пересечения с улицей Правды до перекрестка с Магистральной.

– В ближайших планах – расширить количество полос до четырех в каждую сторону, ведь микрорайон растет и с каждым днем все больше горожан предпочитают зеленый уголок шумным центральным улицам, – говорит глава администрации Демского района Айдар Базгудинов.

Вскоре стало известно, что после реализации проектов по ремонту дорог в бюджете осталась некоторая сумма, которую необходимо было освоить до конца года. Где использовать эти средства, выбора не стояло, и в последний месяц лета на улицу Правды заехала фрезеровочная техника для снятия старого слоя асфальта, а вскоре появились и первые КамАЗы, груженные горячим бетоном.

– Здесь все время приходилось делать ямочный ремонт. Дорожные работники практически безвылазно трудились здесь, особенно проблемным был участок от Ухтомского до Новороссийской, где обычно проводятся ярмарки и расположен один из крупных продуктовых торговых комплексов, – говорит начальник Управления коммунального хозяйства и строительства администрации района Эльдар Фахретдинов.

В результате капитального ремонта улицы Правды обновлено более полутора километров дорожного полотна.

– Казалось бы, тем, кто работает на городских маршрутах, все нипочем – каких только улиц мы не повидали, по каким только дорогам не ездили. Но когда проезжаешь по новым, ровным, даже на ворчливых пассажиров обижаться не хочется! Почти половина нашего пути в районе обновилась – от Демского шоссе по всей улице Правды, Левитана, вот еще бы до Якуба Коласа, до Майкопской добрались, тогда точно новый автобус купил бы! – поделился водитель автобуса 218-го маршрута Александр Сушенцов.

Участок улицы Левитана также отремонтирован в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – отрезок от Таллинской до Новороссийской отреставрировали в мае-июне.

На площади почти 11 тыс. м? обновили проезжую часть, освежили пешеходные зоны, заменили и занизили бортовые камни, установили обновленные дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком (для большей прочности).

– Помимо капитального ремонта, большой объем работ дорожники провели и по текущему ямочному. С 15 февраля по 15 июня устранили более 3200 дефектов дорожного покрытия. Сейчас ведется ремонт 11 межквартальных проездов, – говорит Айдар Базгудинов.

Также совместно с администрацией города прорабатывается вопрос ремонта демских улиц в следующем году.

Алина ГАРИПОВА.