Дорога к дому

- Какое счастье, что нам отремонтировали дорогу, по которой мы ежедневно отвозим сына и дочку в детский сад, - уфимка Олеся Хабибуллина не скрывает эмоций. – Проезды рядом с домами по проспекту Октября, 43 и 43/5 давно требовали обновления.

В этом строительном сезоне городские службы обратили внимание на ремонт межквартальных проездов.

«Как правило, такие проезды не попадают в большие программы по капитальному ремонту. Но они имеют огромное значение для нормального функционирования города и комфорта жителей, - пояснили в мэрии столицы.

Поэтому муниципалитет Уфы принял решение отремонтировать как можно больше таких местных проездов. С июля работы велись на участках по улицам Софьи Перовской, Таллинской, Революционной-Кирова, Сельской Богородской, возле домов по Бакалинской, 25, Айской, 64, Менделеева, 177.

Своего часа дождались и разбитые проезды по улице Рабкоров.

- На участке задействовали семь единиц техники. В своей работе используем новые коммунальные машины, которые поступили на баланс МБУ «СУРСИС» в начале июля. Современная техника позволяет быстрее и на более высоком уровне качества проводить ремонты, - отметил заместитель директора МБУ «СУРСИС» Ильдар Уразбахтин.

Ремонт дорожного полотна включает в себя этапы: фрезерование старого асфальта, укладка нового покрытия, приведение в нормативное состояние угла наклона дорожного полотна, а также замену и подъем канализационных люков на уровень поверхности проезжей части, замену старых бордюров там, где это необходимо. - Участки проведения работ огораживаются. Ремонтные бригады выходят ежедневно с учетом погодных условий. При наличии осадков укладка асфальта не производится, - заверили журналистов коммунальщики.

Ежедневно при благоприятных погодных условиях ремонтируется порядка 1400 кв.м дорожного полотна. Городские службы призывают жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к работам и не оставлять личные автомобили на ремонтируемых участках.

Рамиль АХТЯМОВ.