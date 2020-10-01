«Нас узнают по глазам»

Глеб Глебов – пожалуй, один из самых доступных для СМИ врачей, работающих в Зубовском госпитале. Несмотря на суровые условия и загруженность, он считает своим долгом дать рекомендации тем, у кого выявлен ковид.

- Если болезнь выявлена, а в больницу не берут, что нужно делать?

- Прежде всего, принимать антикоагулянты, то есть препараты, разжижающие кровь. Учеными доказано, что вирус поражает сосудистую систему, а все остальное - уже последствия.

- Эти препараты продаются?

- К сожалению, полки аптек пустеют, но найти можно. Названия не имею права называть. Надо помнить, что антикоагулянты входят в базисную систему лечения ковид. Он не лечится антибиотиками, это нужно запомнить.

- А какие противовирусные нужно принимать?

- Их было очень обширное количество, но теперь приходится выбирать из того, что есть. Пусть заболевшие посылают в аптеку кого-нибудь, а не бегают сами: они могут заразить других, да и свое состояние ухудшить.

- Ковид заразнее гриппа?

- Он скорее коварен и непредсказуем. При эпидемии гриппа болеют намного больше. Ковид передается в основном воздушно-капельным путем при большом скоплении народа. Также имеет признаки семейственности. Однако были случаи, когда супруги, образно говоря, едят из одной тарелки, а заражается только один.

- Помимо противовирусных и антикоагулянтов еще что-то можно принимать?

- Глюкокортикостероиды, но обязательно под наблюдением врача, так как они повышают сахар в крови. Болезнь имеет волнообразное течение и многие уже на выписке жалуются опять на возврат повышенной температуры. У каждого она протекает индивидуально, в зависимости от поражения и особенностей организма.

- пациенты выживали при запущенной форме болезни?

- Мы «вытаскивали» и с поражением легких в 90 процентов. Надо усвоить главную особенность ковида: он прежде всего поражает сосуды, и не только легких, но и сердца, головного мозга, другие органы. Не надо путать это с тромбоэмболией: забиваются мелкие сосуды. Берегите себя и своих близких, следуйте всем противоэпидемическим мерам. Мы, врачи, работаем на пределе возможностей. Каждый рад за пациента, когда ТОТ выписывается. Обнимаешься с ними. А они нас узнают только по глазам и надписи маркером на халате.

- Вы работаете вахтовым методом?

- С 1 ноября нужно будет ездить в Зубово. Прежде всего, это плохо для пациентов. Время на дорогу туда и обратно мы будем отнимать у больных. К тому же у нас очень большой документооборот, что тоже сказывается на лечении. Все это компенсировала наша смена, когда мы дежурили сутки, а потом уходили отдыхать.

Когда были двухнедельные дежурства, я отлично знал всех своих пациентов, был в курсе, как складывается динамика, какие есть угрозы и «подводные камни» в лечении болезни. Ведь к нам попадают с серьезными сопутствующими хроническими заболеваниями. Пациенты были под контролем, хотя и в нынешнем режиме мы настолько загружены, что нередко забываем пообедать. А теперь наш рабочий день намного сократится.

- У вас достаточный опыт, можете пояснить, какие последствия могут остаться после ковид?

- Все индивидуально, расскажу только о самом худшем, что может быть. Возможно одышка останется, возможно ухудшение памяти или изменения в работе сердца, кислородная зависимость. Но вы должны понимать, что остались живы! А мы стараемся спасти всех, боремся до последнего.



Ирина ШИПУНОВА.