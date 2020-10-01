Если хотим выжить…

Показанный 20 октября на республиканских и городских каналах документальный фильм «Башкортостан. Хроники. Ковид» кого-то напугал, кого-то растрогал до слез (в первую очередь тех, кто сам прошел через ковид-госпитали), а немногих, думается, до сих пор не убедил в необходимости носить маски, соблюдать дистанцию и по возможности оставаться дома…

Не секрет, весной мы надеялись, что второй волны не будет, ждали лета, открытия границ, возобновления авиарейсов. Жара обнадеживало. Многие действительно устремились к морю, в долгожданные путешествия. Но пандемия никуда не делась: вторая волна оказалась даже мощнее и агрессивнее. И сегодня приходится констатировать: хорошо, что в рекордные сроки построили и запустили госпиталь в Зубово. Но главные слова признательности все же нашим врачам: спасибо, что вы у нас есть, что вы герои, благодаря которым ковидным больным удается справиться с опасной инфекцией. Вывод же один - нам всем необходимо запастись терпением и заботой друг о друге, по-другому просто не выжить!

Заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова:

- Фильм, безусловно, вызвал большое количество эмоций. В хронометраж немногим больше часа вместили все то, что мы пережили за эти непростые полгода борьбы с COVID–19. И по выстроенной хронологии видно, какой гигантский объем работы выполнен и продолжает выполняться: в первую очередь нашими медиками, волонтерами, строителями, педагогами.

Сегодня коронавирус затронул очень много близких, друзей, коллег и, я думаю, для всех уже стал личной историей. Хочется, чтобы это поскорее закончилось и осталось лишь воспоминанием и в качестве накопленного опыта.

Врач инфекционного госпиталя в Зубово Глеб Глебов:

- Фильм в эфире увидеть не успел, смотрел уже в Интернете. Могу отметить одно: такие проекты необходимы. Люди должны видеть и понимать, что ковид – не шутки, а реальность. Мы, врачи, умоляем людей, чтобы они соблюдали нормы и правила. 80%, которые переболеют, забудут это, но они должны помнить, что было тяжело. И они должны объяснять уже другим, почему нужно беречь себя.

Исполнительный директор Союза работодателей РБ Искандер Махмудов:

- Посмотрел фильм на одном дыхании. Воспоминания нахлынули. Первые совещания республиканского оперштаба в феврале, где я единственный надел маску. Как Союз работодателей РБ бесплатно раздавал их. Приостановка работы промышленных предприятий. Как те же предприятия начали помогать медикам - верите, нет, но даже утюги и гладильные доски в «красную зону» передавали. Опустевшие улицы миллионного города, по которому ровными рядами идут дезинфекционные машины. Открытость властей - появились ежедневные брифинги Минздрава.

Помню, как весной пошел дежурить в качестве волонтёра в колл-центр Единой России, а семье об этом не сказал. Самому было страшно. Сдача крови несмотря на эпидемию. И особенно горько, до слез обидно видеть уже навсегда оставшееся молодым лицо Галины Заводниковой. Редкие встречи с пожилыми родителями на улице, на безопасном расстоянии и в масках.

И наконец, совсем недавнее - конец сентября, высокая температура, половина легких не работает, срочная госпитализация в провизорный госпиталь на базе больницы №18. Запомнил только несколько фамилий: лечащие врачи Ильнур Ибрагимов и Ильшат Шакиров, завотделением Лариса Лузина и Лэйсян Хисматуллина, медбрат Ильгиз Салигаскаров. А были десятки и десятки лиц, скрытых масками. Большая им признательность за тихий, но по сути героический труд.

Директор ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» Айгуль Муратова:

- Любому человеку свойственно верить только тому, с чем сталкиваешься сам или члены твоей семьи. Мы всей семьей заболели еще весной, поэтому тема вируса неразрывно существует с нами все эти месяцы и, надо сказать, не отпускает до сих пор. У кого-то это последствия заболевания, у кого-то, даже детей, неврологические проблемы. И если раньше из знакомых мало кто верил, что может заболеть, то теперь все стало очевидно. И показ фильма на канале БСТ именно сейчас, когда наблюдается рост заболевания, очень оправдан.

Теперь, по прошествии 6-7 месяцев жизни в новой реальности можно уже говорить о том, что необходимо усилить и какие вещи можно было бы доработать. Нам всем нужен единый связующий центр по оказываемой в республике поддержке. Многие общественные организации оказывают помощь по своей линии, работают волонтерские центры, однако не всегда люди, которые нуждаются, знают куда обращаться.

Ольга Королева, воспитатель детского сада №113:

- Фильм тронул до глубины души. И все мне оказалось знакомым: коридоры, палаты, уставшие врачи, которые сами задыхаются от такого количества пациентов. В июле проходила лечение в инфекционном госпитале в Зубово. Вспомнила врача-инфекциониста Надежду Колесникову. В палату она заходила с багровым от духоты лицом (тогда стояла сильная жара). На кадрах показали реанимационное отделение. Идя на КТ видела, что все койки заняты пациентами, находящимися на грани жизни и смерти. Еще тогда я удивлялась беспечности людей, которые пренебрегают масками. Надеюсь, после просмотра фильма таких станет меньше.

Альфия Ибрагимова.