Гордость нашего дома

20 октября глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды в честь 101-й годовщины со дня рождения народного поэта республики Мустая Карима.

Награды получили люди разных профессий, внесшие большой вклад в увековечение имени выдающегося писателя.

Народным артистом республики стал известный актер, режиссер, создатель фильма «Сестренка» Александр Галибин, заслуженными артистами РБ - Ильгиза Гильманова и Сулпан Абдрахимова, сыгравшие в фильме маму и бабушку главного героя - мальчика Ямиля (Арслан Крымчурин, сыгравший Ямиля, удостоился благодарности главы). Также звание заслуженных артистов получили режиссер фильма «Отряд «Таганок» Айнур Аскаров и художник-иллюстратор Сулпан Билалова. Заслуженными работниками культуры РБ стали ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов и главный режиссер Туймазинского татарского драматического театра Ильнур Муллабаев, поставивший спектакль по повести Мустая «Деревенские адвокаты». Это, конечно, далеко не полный список награжденных.

- Для каждого, кто живёт в Башкортостане, для каждого россиянина имя Мустая Карима имеет особое значение. Народный поэт, воин-фронтовик, человек, который оказал огромное влияние на моральное состояние общества республики, - отметил Радий Хабиров. - Он был очень прост, добр. И многие, кто с ним общался, всегда хранят память об этих встречах. И я - не исключение, тоже попал под обаяние его личности.

- Прошло уже два года с тех пор, как мы завершили работу над «Сестренкой», но когда я встречаюсь с членами съемочной группы (на награждении мы вновь увиделись с Александром Владимировичем Галибиным) у меня возникает чувство, что я встречаюсь с родными людьми, - поделилась актриса Башгосдрамтеатра Ильгиза Гильманова. - Во время съемок царила очень теплая, творческая, можно сказать, мустаевская атмосфера. Тогда сошлись все звезды: и команда, и место, и материал. Александр Владимирович сказал, что так бывает очень редко.

В то же время для меня это был серьезный опыт: первая большая роль в кино. А кино – огромная и сложная работа. Например, однажды, когда снимали сцену, проводы Оксаны, мы с исполнителем роли отца Ямиля Русланом Хайсаровым простояли около 40 минут по колено в Инзере, ожидая, когда вновь появится солнце, готовые по команде «Мотор!» выдать все эмоции, захлестывающие героев.

И мы получили множество подтверждений того, что и эта душевная атмосфера, и все чувства героев передались залу.

- Фильм «Сестренка», который вышел в широкий российский прокат и завоевал любовь зрителей, показал, какая красивая у нас республика, какие замечательные люди у нас живут, - подчеркнул Радий Хабиров. - Тем самым он сделал многое для продвижения Башкортостана на федеральном уровне.

Кстати, на 25-м Международном кинофестивале для детей и юношества «Шлингель» в Германии фильм отмечен призом жюри ECFA (Европейской ассоциации детских фильмов).

Художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра РБ Михаил Рабинович награжден орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

В качестве главного режиссёра и художественного руководителя театра Михаил Исакович поставил более 40 спектаклей, а как педагог актерских и режиссерских курсов института искусств воспитал многих известных артистов. При нем в театре создана очень профессиональная труппа, которая радует зрителей неповторимостью своей школы при создании сценических образов.

Один из самых любимых уфимцами спектаклей режиссера - «Луна и листопад» по выдающейся лирико-драматической повести Мустая Карима «Помилование».

Второе столетие искренности

Также 20 октября состоялась традиционная торжественная церемония возложения цветов к памятнику народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Почетными гостями церемонии стали министр культуры РБ Амина Шафикова, заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, председатель правления Союза писателей РБ Заки Алибаев, деятели культуры и искусства.

- 20 октября для нас - день Мустая. В этом году мы открываем второе столетие нашего великого земляка: ему исполнился 101 год. Дата особенно знаменательна эта тем, что в этом году мы отмечаем 75-летие великой Победы, которая была завоевана и Мустафой Сафичем в том числе. Поэт-фронтовик, замечательный человек, философ, он был близок каждому человеку через свои произведения. Будем делать все, чтобы наши потомки так же помнили, так же чтили те ценности, которые он описывал в своих произведениях, - сказала Амина Шафикова.

- Мустай Карим написал совершенно потрясающую, удивительную повесть «Радость нашего дома». Он показал войну, в которой никто не стреляет. В ней есть смерть, но не на полях сражений. Это глубокая история детства, которая погружает нас в мир взаимоотношений и человеческого духа. Я благодарен судьбе, что в моей жизни есть его имя, что я прикоснулся к культуре башкирского народа, - поделился режиссер Александр Галибин.

Екатерина КЛИМОВИЧ.