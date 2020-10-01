Несмотря на то, что нынче на полках магазинов можно найти самый изысканный заморский фрукт, самым любимым и наиболее часто покупаемым остается яблоко. Какое выбрать? Почему одни сорта хранятся долго, а другие нет? Насколько безопасны аппетитные заморские яблочки с красными боками?

- Вы заметили, как много в народном фольклоре говорится об этом чудесном плоде? Взять хотя бы пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает» или в сказке нашего восхитительного Аксакова «Аленький цветочек»: «Катится яблочко наливное по тарелочке…». Он считается по праву самым популярным и, что не менее важно, полезным и сейчас, несмотря на изобилие заморских фруктов. Кстати сказать, уже доказано, что организмом лучше усваиваются растительные продукты, произведенные на его родине, - начинается наша беседа со старшим преподавателем факультета агротехнологий и лесного хозяйства Аграрного университета, кандидатом сельскохозяйственных наук Азатом Вахитовичем Валитовым.

- Какие зимние сорта у нас плодоносят?

- Республика входит в зону рискованного земледелия, и не все у нас приживается. Терентьевка, Сеянец Титовки, Башкирская красавица, Шаропай, Анис полосатый, Китайка санинская и другие. Я отдаю предпочтение «Изумруду», который нередко путают с «Симиренко»: оба имеют зеленый окрас без румянца, при хранении не желтеют. «Изумруд» – сорт десертный, обладает отличным вкусом, плоды крупного размера с сочной и хрустящей мякотью.

«Ренет Симиренко» немного кислее, с гармоничным вкусом. Его главные преимущества - отлично хранится до лета. Это позднезимний сорт, высокоурожайный, при хорошем уходе плоды достигают веса 250-280 грамм. Представляете? Три яблока тянут на килограмм! Мякоть у них зеленоватая, сочная. Их отлично можно транспортировать. Помню, моему приятелю мама из Янаула отправляла их посылкой, и он среди зимы угощал всех нас. Правда, это было давно, когда услуги почты стоили недорого.

- А вообще, какие сорта любимые?

- «Башкирская красавица». Да, пожалуй, я не буду одинок. У нее приятный сладковатый вкус, внутри мякоть нежно-белая с розовыми прожилками, действительно, как личико юной красавицы. К сожалению, насладиться ими можно только летом, сорт не выдерживает долгого хранения.

- Но есть ведь еще и «Башкирский красавец»?

- Это старинный раннезимний сорт, история его интересна. Изначальное название было утеряно, а нынешнее ему дал в 1928 году сотрудник опытной станции В.П. Стреляев. Обнаруженные им сады до 1917 года принадлежали купцу Грибушину и располагались в с. Топорнино (ныне Кушнаренково). А отличить их можно по правильной ширококонической форме, одной величины, как на подбор. Кожица на плодах достаточно толстая и грубая, а поверхность гладкая, маслянистая, с сильным восковым налетом. Деревья хорошо адаптируются к суровым условиям и легко отходят после повреждений и подмерзаний, правда, его любят плодожорки. Но от этой беды есть хорошие средства.

- Кстати, а почему импортные яблоки так хорошо хранятся?

- Побывав у западных коллег, обнаружил, что там от тли, парши и других напастей на деревьях плоды обрабатывают химией. Также и после сбора урожая – веществом, схожим с парафином, чтобы не теряли влагу, отсюда и нет волшебного запаха. Надо сказать, хрестоматийный пример: если яблоко подпорчено, значит, в нем нет химии.

- А какие хорошо хранятся и наиболее полезны?

- Безусловно, зимние сорта. А в нынешних условиях эта тема очень актуальна. По химическому составу различные сорта почти не отличаются друг от друга. Однако в зеленых калорий чуть меньше, также в них ниже гликемический индекс. Поэтому если вы едите яблоки с целью снизить вес или страдаете диабетом, то лучше брать именно зимние сорта. Лучше съедать по яблоку перед обедом: кислота, содержащаяся в нем, вызывает образование желудочного сока. Причем лучше употреблять вместе с косточками, в них содержится йод. Но не забывайте, что в незрелых семечках содержится синильная кислота. Можно на зиму высушить яблоки, детям очень нравятся полученные из них чипсы. Их можно заваривать кипятком и пить как чай. А запеченные в духовке плоды можно использовать как перекус.

- К тому же в них много железа!

- Миф, который нам часто выдают за истину: «Ешьте летом больше яблок, подпитывайте организм железом!». К сожалению, оно в яблоках содержится в той форме, которую организм человека практически не усваивает. Зато в них много витаминов, особенно С и пектина. Иными словами - нерастворимая клетчатка, которая в кишечнике напитывается водой и дает ощущение сытости, а также служит сорбирующим веществом, способным впитать токсины. И, кстати, больше микроэлементов при хранении сохраняется в невзрачных зеленых яблочках, той же антоновке.

- Как хранить яблоки?

- Безусловно, лучшее место – погреб, а в квартире – на балконе. Если он не утеплен, сложите плоды в ящики и обязательно укутайте!

Ирина ШИПУНОВА.