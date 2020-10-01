Случилось «Однажды в городе»…

Театр «Нур» открыл 29-й сезон и готов поделиться со своими зрителями новыми постановками, захватывающими историями… «Скучно не будет!» - говорят в театре.

Что ж, премьера спектакля «Однажды в городе» по пьесе татарского драматурга Мудариса Багаева подтвердила это.

Яркое действо завораживает с первых минут, интрига зарождается на глазах - богатая татарская чета собирается женить сына, и хочется им, чтобы невеста была с приданым, и пусть не очень хороша собой, это вполне компенсируется содержимым ее огромных сундуков. Только вот будущий жених не согласен. И тут в дом приходят незваные гости - старая знакомая семьи да с двумя дочками – невестами на выданье… А у нее есть тайное письмо к хозяину дома.

- Спектакль поднимает извечную тему, - рассказывает о своей постановке режиссер Ильдар Валеев. - Сколько человек существует - столько существуют социальные лифты, а выгодная женитьба – классика жанра. Но приносит ли это счастье молодым? Вот и выходит, что родители мечтают о лучшей доле детей, а им не нужно счастье по расчету.

Спектакль - водевиль, в нем много юмора, песен, которые исполняются дуэтом и сольно. Музыку к спектаклю написал Урал Идельбаев, одно имя мэтра говорит о том, что музыкальная часть исполнена на высоком уровне. Впрочем, в постановке сразу несколько успешных составляющих – и игра актеров, и сценография, и пьеса, что называется, в тему, на злобу дня: «золотой телец» ли правит бал? Главное же, что говорит об успехе постановки – внимание зрителя было приковано к действу на сцене. И это, безусловно, заслуга артистов. Самый колоритный, фактурный образ капризной, взбалмошной матушки Хамдии создала народная артистка республики Расима Гайфуллина.

- Обычно играю положительные роли, - говорит она, - а здесь полная противоположность. Но моя героиня имеет право на снисхождение, ведь она тоже хочет счастье сыну, пусть и по-своему видит его.

Образ отца жениха воплотил Эльмир Газизуллин.

- Люблю национальные спектакли, - говорит артист, - здесь я в образе главы семьи Сальмана. Он – старательный, положительный человек, попавший в тиски обстоятельств и ему нельзя не сопереживать. В юности он потерял возлюбленную, а судьбу связал с нелюбимой и эту душевную боль все годы носит с собой. Работать над его образом мне было очень интересно.

Чем же «сердце успокоится»? Соединятся ли влюбленные? Не будем раскрывать сюжет. Скажем только, что зрители с восторгом отзываются о новой постановке.

- Спектакль доставил истинное удовольствие, – делится впечатлением зритель Гульнара Исламовна, - я давний поклонник татарского театра, и сегодня было ощущение, что встретилась со старым другом, которого давно не видела.

Какие еще спектакли увидят зрители? Об этом рассказал директор театра Фирзат Габидуллин.

- С нового сезона у нас ориентация на национальную классику. Народ начинается со знания своих корней, многовековой культуры. Да и актеры растут профессионально именно на классическом репертуаре. Я всегда был сторонником традиционного театра. Свой предъюбилейный сезон встречаем на творческом подъеме и настроены на перемены.

Фирзат Фаридович отметил также, что будут постановки и современных драматургов, новаторские работы.

Открытие сезона – всегда праздник. И в этот день «Нур» приветствовал своих зрителей, по которым, конечно, соскучился. Также коллектив принимал заслуженные награды. Представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин отметил медалью «За большие заслуги перед татарским народом» народную артистку Башкортостана и Татарстана Резиду Фахруллину. Заведующей литературно-драматургической частью Гульнур Усмановой и старшему администратору Анисе Дубиной вручены благодарственные письма. Коллектив «Нура» поздравил заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, также выступила депутат Курултая Римма Утяшева.

По сложившейся традиции подвели итоги прошедшего сезона. В номинации «Лучшая женская роль» победила Миннинур Саитова-Гизатуллина за роль Ларисы в спектакле «Алло, это счастье?», «Лучшая мужская роль» - у Азата Валиуллина за роль Леопольда в спектакле «День рождения Кота Леопольда», «Лучшая мужская роль второго плана» - у Альберта Шайхутдинова за роль Ягафара в спектакле «Страна Айгуль», «Лучшая женская роль второго плана» - у Ирины Ганиевой за роль Зульхабиры в спектакле «Страна Айгуль». Звания «Актер года» удостоился Марат Хасанов за блестяще сыгранные три премьеры и за постановку инклюзивного спектакля «Золотой ключик».

Что ж, сезон открыт! Поспешим сюда, чтобы окунуться в мир театральных страстей, ведь это так порой похоже и на нашу реальную жизнь.

Лилия ЗИМИНА.