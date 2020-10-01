В поисках няни

Присмотр за детьми – тема животрепещущая: большинство молодых семей часто нуждаются «в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием, и немедленно», но где ее найти? Вопреки литературным фантазиям Памелы Трэверс, хорошие няни с неба не падают. Их находят: по «сарафанному радио», через посредников, а бывает — среди хорошо знакомых, проверенных людей. Чтобы выяснить, на что обратить внимание при подборе, необходимо взглянуть на ситуацию с разных сторон.

Смоделировав ситуацию, мы обратились в несколько агентств по подбору сиделок и гувернанток с целью проверить, насколько тщательно проходит отбор тех, кому родители доверяют самое дорогое. В ходе нескольких бесед выяснилось, что у оказывающих подобные услуги компаний есть своя база, сложившаяся годами, и чтобы попасть в нее, помимо предоставления стандартного набора документов необходимо пройти ряд психологических тестов, тщательный медосмотр, в том числе проверку на наркозависимость, психические отклонения, судимость. Все документы проходят проверку подлинности по каналам службы безопасности. Обязательное условие - наличие рекомендательных писем и отсутствие в черных списках, поэтому, людям без опыта попасть в картотеку нянь крайне сложно. Стоимость присмотра за ребенком дошкольного возраста в среднем от 250 до 500 рублей в час, средняя зарплата в месяц около 25 тыс. рублей. Однако цифры колеблются в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе: в связи с режимом самоизоляции в апреле уровень средней зарплаты нянь вырос вдвое, вернувшись к прежним показателям лишь в мае.

Также мы побеседовали с частными нянями, почитали отзывы тех, кто пользовался услугами присмотра за детьми, и выяснили, что просить оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность, и заключать договор нужно в любом случае, даже если человека нашли по рекомендациям друзей.

С точки зрения психологии

Психолог ЧОУ «Детская академия» Оксана Брегман

- На какие нюансы в поведении обратить внимание, выбирая няню?

- При первой встрече интересуемся всем - пунктуальностью, внешним видом, даже запахом. Ничего не должно раздражать. На грамотность речи: детям в дошкольном возрасте свойственно подражать. Обратить внимание на то, как ребенок отнесся к новому человеку, как потенциальная няня смогла расположить его к себе. Чисто психологическая штука: смотрит ли няня в лицо при разговоре, не отводит ли взгляд. Необходимо обращать внимание на оговорки: они обычно говорят об бессознательных намерениях или скрытых мотивах. А главное - интуиция: располагает ли к себе, можете ли доверить ей самое ценное.

- Частая жалоба: со временем няни расслабляются и начинают хуже выполнять работу. Как этого избежать?

- Думаю, помогут камеры, на которые, конечно же, нужно взять разрешение у ней самой. Если что-то не устраивает, нужно сразу же обсуждать, а не копить своё недовольство и потом эмоционировать. Важно чутко наблюдать за изменениями в поведении ребёнка, за его сном, отношениями с близкими. Ещё вариант, как избежать расслабления, - четкий режим дня: ежедневно прописывать поручения или занятия с ребёнком.

- Няня — наемный работник или член семьи? Что поможет выстроить границы?

- Главное - она должна выполнять правила семьи, в которой работает, а не устанавливать свои: есть вопросы, которые вы обсуждаете с ней и которые принимаются такими, как заведено в семье. Например, режим дня, запреты, обязанности детей по дому. Важно и обращение: по имени или имени-отчеству. Это тоже помогает сохранить границы.

- Многие мамы, найдя очень хорошую няню, вместо того, чтобы радоваться, начинают ревновать. Как оставаться для ребенка на первом месте?

- Если ребенок тянется к няне - хороший знак, значит, вы правильно выбрали. Приходящий человек, нанятый вами, не сможет заменить маму - это вы должны понимать. Чтобы остаться для малыша главным человеком, нужно качественно, эмоционально проводить с ребенком время. Не забывайте про игры, книги, пусть даже этого будет немного, но от души и с желанием.

- Как не «спугнуть» хорошую няню?

- Если вас все устраивает, вы можете доверять, ребенок с удовольствием остается с няней и вы видите положительное влияние на него, значит, вам повезло, и что нужно поощрять - материально, эмоционально. Если вы видите какие-то ошибки, обсуждайте без унижений, без снобизма, на равных.

Старая закалка

Галина Холова, директор частного детского сада «Крошка Енот», учитель труда, организатор детских праздников:

Из личного опыта: поработав частной няней, могу заключить, что это не для меня, возможно, в силу того, что вижу, как неадекватно некоторые современные родители относятся к воспитанию. Я - старой закалки, знаю, каким образом подвести ребенка от садика к школе системно и целостно, чтобы это не навредило, а помогло. Было такое, что отказывалась взаимодействовать с семьями, в которых меня коробило отношение к детям. Поэтому не могла на это смотреть.

Образование няни предпочитаю педагогическое. Работающим родителям, как правило, некогда погружаться в тонкости возрастной психологии, а с ребенком уже с раннего возраста нужно правильно взаимодействовать, поскольку воспитание - до пяти лет. В этом возрасте уже можно легко освоить до четырех иностранных языков, основы физики и химии - информация остается в подсознании, впоследствии значительно облегчая обучение в школе: ребенок вытаскивает, как из библиотеки, заложенные в него «файлы», при этом ощущая, что он уже все слышал и знает. Замечу, что лично знакома с няней, которая успешно работает, не имея педагогического образования, но это скорее исключение, чем правило.

Бездетная няня, на мой взгляд, проигрывает той, что с детьми, она не может полюбить ребенка по-матерински. Также ввиду опыта возраст предпочтителен постарше, но до 60-ти.

Новая волна

Анастасия Лапшина, педагог-психолог, специалист по развитию детей и социально-ролевой психологии, в прошлом руководитель детского центра, Инстаграм-блогер, дважды мама.

Грамотность - вопрос вкуса. Речь без явных слов-паразитов важна, если няня нужна на длительное время. Эпизодическое общение со взрослым, который говорит, например, с акцентом, не будет кардинально влиять на ребенка.

Наличие у няни собственных детей - спорный вопрос. Уже состоявшиеся мамы склонны относиться к своим воспитанникам по-матерински, а не имеющие подобного опыта могут давать более легкое, дружеское общение, что тоже полезно. Я работала с очень хорошими нянями, у которых не было своих детей.

Первая встреча должна быть исключительно для мамы и няни, а не для няни и ребенка, когда новый человек приходит «в гости» либо идёт на совместную прогулку, дружелюбно и любезно взаимодействуя с родителем, таким образом формируя у ребенка спокойствие и доверие. Надо себя спросить: общался бы я с этим человеком? нравится ли он мне? Понять, созвучны ли его убеждения и интересы с вашими семейными ценностями.

Наиля ГАЛЯМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.