Победа будет нелегка

Все больше людей получают статус «выздоровевших» после COVID-19. Однако о полном излечении можно говорить не во всех случаях. Коронавирус наносит удар по различным органам и системам человека, может вызвать самые серьезные осложнения. О постковидном синдроме наш разговор с Борисом Хейфецем, заведующим отделением №4 ГКБ №4.

- Каковы могут быть последствия COVID-19?

- Его последствия не менее опасны, чем сама инфекция. Вирус способен вызывать тяжелые осложнения со стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем и органов. Прежде всего, все вирусные пневмонии могут иметь отдаленные последствия. В первую очередь это легочный фиброз, приводящий к значительной потере трудоспособности, вплоть до инвалидности.

- Что это такое?

- Участки уплотнения легочной ткани со временем могут превратиться в очаги фиброза – плотную ткань, которая «не дышит». Не исключено, что переболевшие COVID-19 до конца жизни будут страдать одышкой даже при минимальных физических нагрузках. Пораженные легкие не смогут давать организму нужное количество кислорода. Такие структурные изменения в легких потребуют длительного восстановления.

Поэтому в течение года людям, перенесшим COVID-19, следует сделать несколько контрольных КТ с измерением плотности легочной ткани. Если по итогам исследования выявляется, что участки уплотнения легочной ткани сохраняются или расширяются, необходимо применить противовоспалительную терапию. А в программу реабилитации таких пациентов необходимо включить не только дыхательную гимнастику, но и физиотерапию, ингаляции и комплекс аэробных упражнений.

- Сердце тоже страдает?

- COVID-19 провоцирует развитие аритмий, декомпенсацию сердечной деятельности и даже возникновение инфаркта миокарда. Людям с заболеваниями сердца следует принять меры по предупреждению заражения COVID-19, а в случае ухудшения состояния здоровья немедленно обратиться к врачу. Также у переболевших отмечаются длительные сбои иммунитета. Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом. Но и после выздоровления у пациентов могут отмечаться изменения в количестве клеток крови, отвечающих за защитные функции организма. Лимфопения (стойкое снижение лимфоцитов крови) – типичный симптом у пациентов с COVID-19 (даже через 4-11 недель после выздоровления). Но есть и обнадеживающие новости: в отличие от вируса иммунодефицита сбои в иммунитете могут носить обратимый характер.

- От медперсоналом Демской ГКБ услышала: «Очень трудные, капризные пациенты из-за того, что испытывают кислородное голодание». Это опасно?

- В период заболевания COVID-19 выделительная система больного за счет кислородного голодания перестает справляться со своими функциями, не происходит детоксикации крови. На этом фоне развиваются полиорганная недостаточность и многочисленные отеки тканей внутренних органов. Именно такая критическая ситуация может привести к летальному исходу и заставляет обратить серьезное внимание на нефрологические осложнения после выздоровления. Они особенно характерны для тех, кто имеет ослабленный иммунитет или заболевания мочеполовой системы воспалительного характера, нефриты, мочекаменную болезнь.

- Страдает и психическое здоровье?

- Да, к вирусу восприимчивы не только клетки эпителия (слизистой оболочки) органов дыхания, но и тканей ЦНС. Поэтому побочным эффектом такого воздействия оказываются нарушения деятельности ЦНС, неврологические и психические расстройства. Особенно это касается тех пациентов, которых подключали к аппаратам ИВЛ. Так называемый ПИТ-синдром (после интенсивной терапии) проявляется у таких больных нарушениями психики. Человек становится тревожным, у него появляются посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, ухудшаются память, внимание, скорость мышления. Но со временем при правильном лечении все это восстановится.

- Были случаи, когда вирус приводил к инсультам и инфарктам…

- При COVID-19 увеличивается риск возникновения нарушений свертываемости крови, что приводит к инсультам и отеку легких. Минимум у половины больных коронавирусной пневмонией впоследствии возможны тромботические осложнения. Что повышает риск развития легочной эмболии, инсульта, инфаркта, тромбоза глубоких вен. Как долго сохранится повышенная свертываемость крови у переболевших COVID-19, пока не ясно.

- У многих пациентов после полного исчезновения клинических симптомов заболевания сохраняется озноб вне зависимости от температуры окружающей среды (даже в жаркую погоду). Почему так случается?

- «Мурашки на теле» часто принимают за повторное заражение. У пациентов в результате действия вируса и частичного нарушения кровообращения из-за спазма кровеносных сосудов в головном мозге страдает центр терморегуляции. Пока трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное. Возможно, часть повреждений может иметь необратимый характер. Таким пациентам рекомендовано чаще употреблять теплое питье (особенно ягодные и травяные чаи).

- Правда ли, что дети легче переносят заболевание да и заражаются реже?

- Случается, и у детей заболевание может протекать тяжело. У них может развиться синдром Кавасаки (некротизирующий системный васкулит с преимущественным поражением средних и мелких артерий). Наиболее часто ему подвержены младенцы и дети до пяти лет, но возможны и исключения. Опасный синдром встречается и у подростков, сопровождается повышенной температурой, сыпью, отеками, поражениями кожи, глаз, сердца и сосудов, а также инфекционно-токсическим шоком. Синдром опасен поражением артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов стенок кровеносных сосудов.

Поскольку основная масса переболевших COVID-19 в настоящее время еще только проходит курс реабилитации, пока неизвестно, какие серьезные последствия для здоровья каждого из них принесла перенесенная ими инфекция. Но уже сейчас специалистам становится понятно, что здоровье переболевших COVID-19 не будет прежним даже у тех пациентов, которые перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме. Никто не застрахован от возможных осложнений. Поэтому особенно странным на этом фоне выглядит желание некоторых людей поскорее перенести коронавирусную инфекцию и таким образом приобрести столь желанный иммунитет.

- Как же защититься от инфекции?

- Здесь не изобрести ничего нового. Вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, соблюдать правила личной и общественной гигиены не забывать про масочно-перчаточный режим.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.