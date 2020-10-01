«Пожелайте мне здоровья!»

Быстрые шаги, характерное шуршание СИЗа, и в палату стремительно входит медбрат Айнур Басариев: «Как настроение, как дела?» - приветствует он обитателей бокса А01 Зубовского ковидного госпиталя, мгновенно заражая всех хорошим настроением. Хотя поводов для оптимизма немного: здесь лежат пациенты с тяжелым поражением легких, все на кислороде. Но от искреннего участия дружелюбного парня на душе становится спокойнее и теплее: в отрыве от родных и близких особенно нуждаешься во внимании.

10 октября Айнуру исполнилось 25. И это тот случай, когда уже понятно: он нашел свое призвание.

…Родился наш герой в 130 километрах от Уфы – в селе Кучербаево Благоварского района. Учился хорошо и в 2013 году поехал в Уфу поступать в медуниверситет. Но не хватило всего несколько баллов, чтобы осуществить свою мечту. Посоветовали: иди в медколледж – потом легче будет поступить в вуз. Айнур так и сделал, а через два месяца его призвали в армию. Служба в войсках специального назначения была непростой, но давала несомненный плюс - право бесплатного поступления в любой вуз России. Но и тут судьба сделала зигзаг – неправильно оформленные документы и в этот раз не позволили Басариеву стать студентом университета.

Айнур унывать не стал: продолжил учебу в колледже и пошел работать в скорую помощь.

- Днем учился, а потом суточное дежурство. Было очень тяжело, - вспоминает он, - но «скорая» дала настоящую закалку и огромный опыт. Приходилось даже роды принимать, и не раз.

Следующий этап биографии - инфекционная больница №4. Работа в детском отделении не всем по силам. Вены у детишек очень тонкие, и чтобы их не повредить, нужно настоящее искусство, а им Айнур владеет в совершенстве.

А затем случился коронавирус, и он оказался в числе добровольцев, которые открывали новый госпиталь в Зубово.

- Свое первое дежурство в «красной» зоне запомнил на всю жизнь, честно говоря, думал, что будет полегче. Ставить капельницы в полной амуниции очень не просто. Пот порой застилает глаза, а в трех перчатках невозможно нащупать вену. Поэтому надеваю только одну. Люди и так страдают, что же их еще мучить.

Конечно, рискует собственным здоровьем, перчатки иногда рвутся, и их приходится тут же менять. А дома Айнура ждут жена и маленький сын. С Гульназ (тоже, кстати, медсестрой) познакомился еще до армии, потом встречались два года, поженились в 2017-м. За время работы в Зубово сынишку видел только раз. Когда прибыл на побывку, тот папу даже сначала не узнал: маленький еще, в следующем году исполнится три года.

На смену Айнур со своим коллегой Филюсом Балягутдиновым заступают в 8 утра. У них четкое распределение обязанностей: один ставит уколы, другой – капельницы. Порой заканчивается все в четыре часа дня. Потом небольшой перерыв - выход в чистую зону, чтобы перекусить и попить чаю. И снова в бой – приходит пора вечерних инъекций.

- Я всех своих пациентов знаю в лицо, - рассказывает Басариев, - по человеку сразу видно, что он чувствует. Многие напуганы, поэтому поднимаю им настроение. Все разные: кто-то настроен на выздоровление, а кто-то впадает в панику. Ко всем отношусь с пониманием – это действительно страшное заболевание. Смотришь, человек идет на поправку, завтра-послезавтра его собираются выписать, а потом узнаешь, что его уже нет. Морально очень тяжело терять людей, которых узнал, у которых были планы после выздоровления. Многие говорят о том, что после того как находился на грани смерти, прошел реанимацию, совсем по-другому смотришь на обычные вещи, понимаешь, где – главное, а где – второстепенное. Для меня жизнь после ковида тоже не будет прежней. Я столько позитива от своих пациентов получил – на всю оставшуюся хватит. Пишут благодарности, приветы передают, спрашивают, чем отблагодарить. Лучше пожелайте мне здоровья, говорю. В помощи никому не отказываю, даже если это не входит в мои обязанности.

P.S.

Уверена, а вернее, знаю, что все, кто лежал в Зубово, вспоминают Айнура с теплотой, пишут о нем в соцсетях. Недаром же на его комбинезоне поверх имени и фамилии шариковой ручкой нарисованы три сердечка – пациенты попросили. Так они хотели выразить свою любовь к брату милосердия – профессионалу, безошибочно попадающему не только в вену, но и в душу.

И поэтому особенно хочется, чтобы зубовский герой стал наконец студентом медуниверситета. Ему еще только 25, и хотя, как он говорит: за плечами жена, ребенок и ипотека, это не должно стать препятствием для такого энергичного, трудолюбивого, а главное, неравнодушного к чужой боли парня. А в качестве недостающих проходных баллов можно засчитать десятки благодарных отзывов прошедших Зубово пациентов.

Светлана ЯНОВА.

stylya@yandex.ru