Болеем дома

Несмотря на то, что коронавирус шагает по миру с декабря 2019-го, мое сознание отказывалось верить, что эта страшная хворь меня настигнет. «Я не заболею вообще или перенесу в легкой форме. Хронических заболеваний не имею, к группам риска не отношусь», – думала я… Все началось неожиданно.

Утро 20 августа – обычное будничное: оперативка в редакции, рабочие звонки. Ближе к обеду вдруг почувствовала слабость, ломоту в суставах и мышцах. Такое бывало и раньше. Но на всякий случай решила измерить температуру. Медицинского кабинета у нас нет, но поблизости находится торговый центр. Я направилась туда, полагая, что дальше поста охраны меня не пустят. Однако термометрия показала «36 и 2». Не поверив, забежала в аптеку и попросила продать ртутный градусник, так как считаю его самым точным. Однако продавец сказала, что их давно не завозят и предложила с термометрической жидкостью. Выбора нет: купила, измерила – 37,4, значит, мне необходим постельный режим и доктор. Уходя, решила предупредить охранников, что их прибор работает некорректно. Но они даже не придали этому значения, а в оправдание лишь сказали: «С чего вы взяли? Все градусники показывают по-разному» и продолжили тестировать посетителей, входящих в двери.

Придя домой, померила температуру еще раз, столбик термометра остановился на делении 38,6. Ломота и боль в мышцах усиливались, других симптомов заболевания не было, поэтому решила отлежаться, греша на переутомление. Однако к утру лучше не стало, плюс появился сухой кашель, тянуть больше было нельзя – пошла в поликлинику. Меня осмотрели в кабинете для приема температурящих больных, взяли ПЦР-тест на коронавирус и назначили лечение с предварительным диагнозом ОРВИ. До следующего визита к врачу, который был назначен через 4 дня, принимала прописанные препараты, но не полегчало: мучили слабость, кашель, временами прошибал холодный пот, удалось лишь сбить температуру до 37,2. В результате больничный лист продлили.

…На пятый день заболевания я стала замечать, что не чувствую запахов. Аромат кофе, духов и даже едкая хлорка, которой ежедневно обрабатываю квартиру, мои рецепторы не улавливали. Об этом, конечно же, сообщила врачу, когда пришла в поликлинику в очередной раз, поскольку стала подозревать, что у меня COVID, и стала просить направление на КТ легких.

– Оснований для такого диагноза у вас нет, дыхание без хрипов, сатурация кислорода в норме, мазок на ПЦР пока в работе, – сказала мне доктор, продлевая бюллетень еще на несколько дней.

…Со дня появления первых симптомов подходила к концу вторая неделя. Близкие беспокоились за мое здоровье и тревожились за свое, воздерживались от контактов – общались лишь по телефону и через окно. В разговорах пытались поддержать кто как может, а результатов ПЦР все не было.

– Не справляется лаборатория медико-генетического центра. Звоните к ним, – говорили мне в поликлинике.

Потеряв всякую надежду дождаться результатов в государственном учреждении, я обратилась в частную клинику. Заплатила 2 200 рублей и на следующее утро заключение готово: «Обнаружены антитела Lg M к Сoronavirus (SARS-Cov-2) и Lg G к Сoronavirus (SARS-Cov-2)».

– Это значит, что вирус находится в активной фазе, но уже начинает переходить в пассивную, – разъяснил врач организации и посоветовал не затягивать с КТ.

Часа через два ко мне поступил звонок от участковой медсестры, которая сообщила, что направляют на КТ легких в РКБ им. Куватова.

На следующий день вызвала такси и поехала к назначенному времени. Долго ожидать в очереди, к счастью, не пришлось, передо мной было всего два человека, которые тоже кашляли.

На вопрос: «Что показывает снимок?» рентгенолог ответила, что к концу дня результаты поступят к врачу и порекомендовала продолжать назначенное лечение.

Утром следующего дня звонок от терапевта:

– Результат: правосторонняя вирусная пневмония с 10-процентным поражением легких, вызванная COVID. Вам нужно менять схему лечения, – сказала они и назначила в виде уколов более сильные антибиотики.

Где их делать – уже проблемы пациента. В процедурный кабинет ходить нельзя (на карантине), медсестра их поликлиники по два раза в день приезжать тоже не согласится. И я все-таки я нашла выход, прошла 10-дневный курс, после которого температура больше не повышается и кашляю редко. Однако о полном выздоровлении говорить еще рано, нужно пройти реабилитацию и несколько месяцев наблюдаться у пульмонолога.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

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