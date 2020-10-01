Проблемная «сталинка»

В Уфе решается вопрос ремонта четырехэтажного дома постройки 1950-х годов по улице Конституции, 13. В здании возникли трещины между продольными и поперечными стенами шириной до 8 сантиметров. В ходе проведенных обследований установлено, что фундамент находится в хорошем состоянии. Причина появления трещин пока не установлена, но может быть связана с нарушением технологий при строительстве.

Для предотвращения дальнейшего разрушения стен в ходе запланированного капремонта их предполагается укрепить специальными металлическими тяжами или швелерами, монтируемыми в квартирах и на лестничных клетках. Но согласие на проведение таких работ пока не дают жильцы.

Как пояснили в НОФ «Регоператор РБ», вопрос обсуждался на общем собрании собственников дома с участием представителей оператора капремонта и управляющей компании. Главные опасения жителей связаны с возможным ущербом для их квартир. Металлические конструкции должны войти внутрь жилых помещений примерно на 1,5 метра. Для минимизации издержек таких работ проектная организация предлагает смонтировать металлические тяжи или швеллера под покрытием пола, что сделает их незаметными. После усиления конструкции здания покрытие полов будет полностью восстановлено. Решение об утверждении или отклонении такого варианта будет принято в ближайшее время на общем собрании собственников.

Как уточнили в НОФ «Регоператор РБ», укрепление также возможно путем строительства внешних поддерживающих колонн. Это исключает необходимость монтировать металлоконструкции внутри квартир. Но такой вариант невозможен из-за имеющегося у дома статуса объекта культурного наследия. Поддерживающие колонны изменят облик фасада, что категорически запрещает закон.

Алексей ФАТЫХОВ.

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