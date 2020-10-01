Поддержать врачей

Глава Башкортостана Радий Хабиров пообещал медикам скорой помощи рассмотреть дополнительные меры поддержки специалистов и возможность укрепления материальной базы.

Он посетил Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф, ознакомился с условиями труда и отдыха персонала, пообщался с врачами и фельдшерами. Главный врач «скорой» Аяз Камалов сообщил, что штат сотрудников укомплектован, имеется достаточный парк техники. В период коронавирусной инфекции нагрузка значительно выросла, начали работу специальные эпидбригады, выезжающие к пациентам с симптомами заболевания. В сутки коллектив станции обслуживает до 1 700 вызовов жителей Уфы и Уфимского района. Однако в крупных микрорайонах города, например в Затоне, необходимы свои подстанции для оперативного приезда машин. Руководитель региона пообещал рассмотреть возможность укрепления материальной базы.

Радий Фаритович поблагодарил за большой объем выполняемой работы и профессионализм, отметив, что в регионе и дальше будет оказываться поддержка развитию здравоохранения.

- Ваш труд очень сложен и важен. О работе скорой помощи поступает разная информация. Поэтому я приехал, чтобы узнать реальную ситуацию. Мы готовы выслушать ваши предложения о том, какое содействие может оказать республика. Знаю, что очень много врачей уже переболели коронавирусом. Мы обязательно обсудим дополнительные меры поддержки, - отметил он.

Меры привлечения специалистов в организации здравоохранения региона обсудили на совещании в правительстве.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил, что ведомство сформировало перечень из 18 наиболее дефицитных специальностей, для которых законодательно установлена единовременная выплата врачам в размере 1 млн рублей при приеме на работу в госучреждения. В 2020 году в рамках этой стимулирующей меры уже выплачено 17 млн.

В полтора раза увеличили выплаты по программам «Земский врач» (до 1,5 млн) – и «Земский фельдшер» (до 750 тысяч) специалистам, работающим в удаленных населенных пунктах. Медработникам, которые трудятся в поселках или городах с населением до 50 тысяч человек, будут выплачивать от 500 тысяч (фельдшерам) до 1 млн (врачам).

Глава Башкортостана отметил, что из-за ситуации с коронавирусом существует определенный дефицит специалистов, несмотря на необходимые меры, которые внедряли с 2018 года. Для реализации указанных программ в 2021-ом средства уже заложены. Эти вопросы рассмотрят на одном из заседаний «Здравчаса».

Юлия ПАХОМОВА.