Брызги ноября

Уфимцы смогут полюбоваться на струи ныне новомодного «сухого» фонтана на Советской площади уже до декабря года. Для его пуска строительные работы вошли в активную завершающую фазу. Также достопримечательностями исторической территории станут зеленые зоны отдыха и обновленные скверы около корпусов БГПУ им. Акмуллы.

Еще месяц назад площадь была окутана сложной конструкцией из переплетенных труб и частоколом высоких форсунок. Сегодня она представляет собой ровную территорию, почти залитую бетоном. На месте будущего фонтана рабочие уже монтируют оборудование и укладывают плиты.

- Специалисты подготовили монолитный корпус фонтана, провели монтаж инженерных сетей. Сейчас готовятся пусконаладочные работы, - объяснил генеральный директор треста БНЗС Алексей Попенов. – Также ведется облицовка площади учалинским гранитом и его благоустройство, в частности, устройство газонов и высадка деревьев.

Возводимый объект относится к плоскостному или пешеходному типу, то есть не имеет привычной чаши с водой. В выключенном состоянии он почти незаметен на поверхности пощади. Количество форсунок, из которых будут прорываться вверх струи воды, - 108 чаш. Они находятся ниже уровня земли, а для сбора ниспадающих водных потоков сделаны небольшие приемные решетки. Такие особенности конструкции позволяют спокойно передвигаться между бьющих из-под земли струй, трогать их и ощущать брызги. Работой форсунок, как правило, управляет компьютер, и, по словам специалистов, полных аналогов такому фонтану в республике пока нет.

- В реконструкции площади используется продукция республиканских производителей, - пояснил мастер БНЗС Марат Салахетдинов. – Здесь планируется установить специальные выдвижные барьеры-болларды и на выходные превращать площадь и ближайшие окрестности в пешеходные территории.

Параллельно кипит работа по улице Советской. Около университета разобрали старый асфальт, который сейчас ковшом экскаватора загружается в грузовики. По словам начальника участка ООО «Дортрансстрой» Ильмира Кульсарина, полная замена дорожной одежды и мощение тротуаров гранитной брусчаткой идут по графику. Специалисты работают без выходных, одновременно на всех строительных площадках насчитывается до 100 человек и 10 единиц техники.

Капитальный ремонт Советской, заказчиком которого выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города, закончится в сентябре будущего года. Он охватит участок от улиц Октябрьской Революции до Пушкина, а также от Ленина до Цюрупы. Здесь предусмотрены устройство тротуаров, замена асфальтового покрытия, установка гранитных бортовых камней и конвертных пандусов. Также планируется новое освещение улиц, архитектурная подсветка памятников и деревьев, ливневая канализация. Вместо старых деревьев появятся 95 кленов различных разновидностей, туи, других крупномеров.

Зиля БАДРИЕВА.

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Фото Андрея ВДОВИНА.