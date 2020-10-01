Бабушки в ударе

Подведены итоги городского конкурса «Лучший совет МКД», победителем которого признан дом №5 по улице Дагестанской. Чем же он так примечателен?

Председателем домового комитета является Валентина Маляренко. И хотя она уже разменяла восьмой десяток, ее энергии и позитивному настрою остается только позавидовать, да и на вид ей больше пятидесяти не дашь. Валентина Ивановна встретила меня у подъезда, представив заодно свою помощницу и соседку, Людмилу Ромашко.

– С ней мы уже много лет не разлей вода. Всегда могу на нее положиться. Она всю жизнь проработала бухгалтером и очень выручает в том, что касается учета, - говорит домком.

Мы вошли в подъезд. На первом же лестничном пролете меня поразило количество цветов, картин, чистота. Жильцы признаются, что сами уже и не замечают всей красоты, настолько привыкли к этой атмосфере.

В Дему, на окраину

Сам дом построен в 1967 году, заселяли туда переселенцев из ветхого жилья, работников различных предприятий. Среди них была и Валентина Ивановна с мужем и четырехлетней дочерью. До этого времени они проживали в маленькой квартире на проспекте Октября вместе с семьей брата. Все работали на заводе резиновой обуви в Нижегородке.

– У наших родителей было восемь детей. Окончив семилетку, приехала в Уфу искать работу. Когда устроились на завод, трудилась не покладая рук, боясь, как бы не выгнали, а то пришлось бы возвращаться в деревню, – вспоминает она.

Новая квартира полагалась брату Валентины Ивановны, но он не захотел переезжать на окраину, каковой тогда считалась Дема, и отдал более просторное жилье сестре. Пришлось переезжать, но ездить до Нижегородки на работу было совсем неудобно. Смены старались подбирать так, чтобы дети не оставались надолго одни, ведь одна дорога занимала полтора часа. Чтобы добраться до завода, надо было сначала пешком спуститься на станцию «Дема-2» и ехать до «Правой Белой», а оттуда снова немало прошагать, что, однако, не мешало им радоваться новому жилью.

Но через несколько лет тетя Валя устроилась в Деме паспортисткой в ЖЭУ в том же доме, в котором жила.

– В обед приду - поставлю мясо вариться, потом в свободную минутку убавлю огонь, закину картошку, лук – так к моему приходу ужин и готов, – вспоминает женщина.

Ее соседка Людмила Ромашко получила квартиру в доме №5 на Дагестанской много позже.

– Мы переехали в 1984 году. Когда пришли впервые услышала, как одна женщина ругалась и выгоняла кого-то из подъезда. «Ух, какая грозная! Надо быть с ней настороже…», - подумалось мне. А потом подружились, - говорит она.

Общий язык найдется с каждым

Пока работала и росли дети, проблемами дома заниматься было некогда. А уж когда Валентина Ивановна вышла на пенсию, то обратила на них самое пристальное внимание.

– Через межпанельные щели можно было увидеть улицу, и мы утеплялись как могли. Хоть и нельзя было, но сделали перемычки, заклеивали швы… – рассказывает она.

Осложняло ситуацию и то, что не было подъездных дверей. Молодежь заходила, шумела, оставляла за собой мусор, а домком их ругала.

Сейчас эти молодые люди выросли, относятся с уважением, и то и дело предлагают свою помощь.

Вспоминает историю, как однажды проучила юношу с четвертого этажа, к которому постоянно наведывались друзья. Как-то они шумели в подъезде. А услышав замечания, сначала пытались огрызаться, потом упрашивали остаться. Но она настояла на своем, и ребята разошлись. После этого договорилась с молодым человеком, что он будет ее помощником в поддержании порядка и ему не оставалось ничего, как и самому перестать приводить товарищей.

Один из соседей любил курить в подъезде, превращая цветочный горшок в пепельницу. После того, как вышел закон о запрете курения в общественных местах, он по жалобе Валентины Ивановны заплатил значительный штраф. Сначала злился, но сейчас даже выходит на общественные работы.

Домкомом Маляренко, как самую активную жительницу дома, избрали в 2010 году. Она отказывалась и согласилась только потому, что без домкома не могли приступить к капитальному ремонту здания. После обновления решили заявиться на конкурс «Самый образцовый дом», на котором МКД занял первое место. В качестве приза получили 100 тысяч. Долго не могли решить, как их использовать. В итоге решили приобрести тюли, купили больше цветов.

Потом участвовали в конкурсе на лучший подъезд, готовясь к которому, украсили его картинами.

– С Валентиной Ивановной легко общаться. Когда я пришел в управляющую компанию, она одной из первых зашла познакомиться, ввела в курс дела. Когда есть взаимопонимание от жителей, то и работать приятно: вместе выходят на субботники, разбивают палисадники, – говорит директор ЖЭУ-34 Ильдар Махмутов.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.