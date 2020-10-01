Деньги вроде бы есть, а фактически нет…

– В 2018 году на расходах по строке «содержание» наш дом сумел сэкономить 135 тысяч, в 2019 году к этой сумме добавилось еще. Общее сэкономленное за два года составило 225 тысяч. На эти средства мы хотели обновить отмостку вокруг дома. 4 апреля прошлого года провели собрание, после чего УЖХ Демского района заключило договор с МБУ по благоустройству на проведение ремонта, но рабочих до сих пор нет, – пожаловалась в редакцию жительница дома по ул.Левитана, 14/7 Тамара Кожевникова.

Мы в тот же день выехали в Дему по названному адресу, где нас встретила Тамара Григорьевна. Она живет здесь с 1975 года, а с 2011-го стала старшей по дому и взяла инициативу хозяйствования в свои руки. Результат работы – налицо. Двор и пятиэтажка отличаются опрятностью и ухоженностью. На территории порядок, двери и ограждения радуют глаз яркими красками, а за оградками красивые клумбы. Зайдя в подъезд – оказываешься в сказке, стены расписаны, подоконники на лестничных площадках заставлены комнатными растениями.

– В дом мы заселились в 1975 году, с тех пор он порядком износился, и мы начали его ремонтировать. Привели в порядок бельевые стойки, бордюры, произвели кронирование деревьев, в подъезде для включения света установили датчики движения. В 2012 году поставили пластиковые окна. И все это за счет экономии по статье «содержание», дополнительно ни копейки не собирали, – говорит Тамара Кожевникова.

Она вместе с помощницей Лидией Копаневой наблюдает за всеми работами, проводимыми коммунальщиками, контролирует расходы.

– Наряды-задания и акты о приемке выполненных работ мы получаем ежемесячно. К примеру, в сентябре нам приписали лишнее, эти строчки мы вычеркнули. А в конце года получаем отчет управляющей компании о выполненных услугах, где можем увидеть, сколько денег потрачено и каков остаток. Так за два последних года экономия составила 225 тысяч. 4 апреля 2019 года мы провели собрание и обещали людям, что будем делать отмостку вокруг дома из мелкозернистого асфальта, но оказалось, что средств в УЖХ нет, – говорит Тамара Григорьевна.

Разъяснить ситуацию мы попросили директора УЖХ Демского района Фильзината Хусаинова.

– До 15 октября отмостку мы положим. 225 тысяч, имеющиеся на счету дома, никуда не делись. Кроме того, поменяем систему канализационного выпуска. В прошлом году нами был заключен договор с МБУ по благоустройству Демского района, они работу выполнили, но применили крупнозернистый асфальт, а жильцы хотят из мелкозернистой фракции, – пояснил Фильзинат Раисович.

Как рассказал председатель Городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов, случаев, когда к ним обращаются с подобными жалобами, предостаточно. Но чаще всего управляющие компании сами являются заложниками обстоятельств.

– Мы уже много лет бьемся за то, чтобы у каждого дома был раздельный лицевой счет, но законом это не предусмотрено и средства поступают в общий «котел». Забрать их оттуда на выполнение каких-либо работ сложно. У управляющих компаний есть обязанность содержать все дома, имеющиеся на балансе, в том числе и аварийные, каких в Уфе около 1200. Чтобы они были в надлежащем состоянии, плата по строке «содержание» должна быть не менее 40 рублей за кв.м, а это для жителей неподъемная сумма. Им выставляют по 10-15 рублей, как в среднем по городу, – прокомментировал Рим Нигматьянович.

Оптимальным же вариантом управления на взгляд эксперта в настоящее время является ТСЖ (товарищество собственников жилья). Оно создается на каждый отдельный дом и потому является наиболее прозрачным. Кстати, в Уфе его выбрали 78 МКД.

Мария Николаева.