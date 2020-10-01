«Алга» везет вперед

О новшествах транспортнои? карты «Алга» и реализации транспортной реформы журналистам на пресс-завтраке, организованном изданием «Коммерсант», рассказали представители мэрии, Гостранса РБ, «Башавтотранса» и частные перевозчики.

- В будущем карта может заменять скидочные и бонусные карты. С магазинами планируется заключить соглашения, так как они могут получить огромную экономию на сопровождении дисконтных программ, а также увеличить доход за счет большего количества покупателей, – рассказал заместитель гендиректора АО «Башкирский регистр социальных карт» Олег Романов.

Расширение функционала произойдет и с помощью мобильного приложения, для чего проведена конкурсная процедура и определен победитель. Теперь оплату картой «Алга» с помощью приложения можно будет производить и с телефона. Ее преимуществом станет возможность пополняться наличными. Пока же согласно законодательству без личных данных это делать невозможно.

Также карту можно будет персонифицировать на портале госуслуг и пользоваться льготами. Так, детям-сиротам ежемесячно предоставляется 50 бесплатных поездок, также разрабатываются скидки для многодетных семей. Кроме этого запустят механизм, по которому жители республики смогут по «Алге» получать питание в молочных кухнях, а также скидки в магазинах.

- В кошельке каждого насчитывается до сотни бонусных карт всяких различных магазинов. Мы можем прийти к тому, что у вас будет одна «Алга», по которой можно получить ту скидку, которая у вас сложилась в этом магазине, - отметил Олег Романов.

Валидаторы вместо кондукторов

- Мы планируем установить валидаторы в 10 троллейбусах и с помощью них приучить людей к бесконтактной оплате проезда. Сейчас такой эксперимент проводят на 21-м троллейбусном маршруте, - сообщил начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдар Юланов. - Сначала на линиях продолжат работать кондукторы, но в дальнейшем надобность в них отпадет.

На пресс-конференции спросили, почему услуга «Счастливый час», представляющая возможность в течение 60 минут бесплатно пересаживаться в следующий автобус «Башавтотранса», действует не во всех районах города. Как сообщил замдиректора «Башавтотранса» по пассажирским перевозкам Сергей Паскин, решение по применению «Счастливого часа» принимается перевозчиком.

По официальным подсчетам, в общественном транспорте через сервис оплачивается 43,5 % от всех поездок. Оплата банковской картой или наличкой на 8 рублей дороже, поэтому число пассажиров, пользующихся системой «Алга», растет.

- За период введения услуги в регионе совершено 1,2 млн пересадок, что позволило сэкономить нашим пассажирам более 24 млн рублей, - отметил он. - Пересадочные маршруты могут быть увеличены, если при анализе выявится их необходимость.

С момента введения «Алги», то есть с 1 июля 2019 года, приобретено более 360 тысяч карт, по ним совершено 36,2 млн поездок на сумму 716 млн рублей. По банковским - 26,6 млн поездок. Всего зарегистрировано 131 млн поездок на сумму более 2,7 млрд рублей, причем оборот по картам превышает оплату наличными, который на сегодняшний день составляет 47,9 млн поездок на сумму 1,2 млрд рублей. Примерный показатель за сутки - 460 тысяч поездок на сумму 10,7 млн рублей.

- 72 перевозчика зарегистрировано в системе «Алга», - подчеркнул руководитель ГКУ РБ «Центр организации перевозок» Рафис Ахметдинов. - Ежедневно мы фиксируем определенное количество транзакций, которое позволяет нам сказать, что проект реализован, он работает.

Жалуйтесь на отказы

Уфимцы нередко жалуются на отказ принимать карту «Алга» или банковскую водителями общественного транспорта. Как пояснили спикеры, по такому поводу пассажиры могут пожаловаться в контакт-центр. Прием обращений осуществляется по номеру 8-800-347-11-11, он есть на обратной стороне карты. Оператору нужно сообщить госномер, дату совершения поездки и время, можно и фотографию. Все претензии собираются и отправляются перевозчику, чтобы он разобрался.

- Отказываться принимать карту – неправомерно. На сегодняшний день перевозчику можно только погрозить, так как 54-й закон не вступил в силу, его действие начнется с 1 января 2021 года, - объяснил Ильдар Юланов.

Мораторий на административные штрафы за продажу билетов без контрольно –кассовой техники в общественном транспорте продлен до января. По правилам водитель обязан предоставить проездной билет.

- Из-за введения транспортной карты в части своего заработка водители доходы не потеряли, деньги получают вовремя, - сообщил индивидуальный предприниматель Фанис Батыров.- Недостаток шоферов есть как у нас, частников, так у госперевозчика. Подвижной состав 768 машин сократился на 204 единицы и поэтому иногда страдают интервал движения и время нахождения в рейсе. Проблему нехватки подвижного состава решают федеральные и республиканские программы.

- В Уфе не будут сокращать 49 автобусных маршрутов из насчитываемых 122, - сообщил вице-мэр Ильдар Юланов.

Напомним, около трети существующих городских маршрутов предлагалось закрыть, поскольку они дублировали друг друга и создавали переизбыток машин на дорогах. Кроме этого, предлагалось ввести восемь новых, охватывающих периферийные районы Уфы, и запустить автобусы большой и средней вместимости. Но Федеральная антимонопольная служба по РБ воспротивилась решению Гостранса республики о сокращении автобусных маршрутов в рамках реформирования транспортной сети.

- Предложение рассматривалось в качестве эксперимента. У нас была создана рабочая группа, с которой мы посмотрели всю маршрутную сеть и выявили дублирующие маршруты, - сказал Ильдар Юланов. - Очень много межмуниципальных, которые пересекают город. Это автобусы малого класса, идущие большим потоком, соответственно, создаются большие заторы. Но хочу заверить, что мы на сегодняшний день придерживаемся документа планирования, который был принят в январе 2019 года. Там прописано, какие конкурсы, процедуры следует провести по организации транспортного обслуживания.

На всех видах транспорта

Для развития парка общественного транспорта администрация города планирует подписать с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом контракт на изготовление еще 40 троллейбусов. Что касается трамвая, то для обновления подвижного состава необходимо включение в федеральную программу, так как средний износ парка трамваев уже превышает 95%. Заявка на участие уже направлена, в конкурсе будут участвовать еще 15 городов.

Автобусный парк пополняется благодаря инициативе главы республики Радия Хабирова. Недавно ГУП «Башавтотранс» РБ получил еще 50 новых машин марки Vector NEXT. В этом году водителям БАТ вручили ключи от 245 автобусов различного класса городского и междугороднего исполнения.

Новые автобусы, производства Павловского автобусного завода, обладают повышенной пассажировместимостью по сравнению с другими моделями среднего класса. Они оснащены низкопольной аппарелью и специальным местом крепления инвалидной коляски во время движения в задней части салона, а также имеется площадка для стоящих пассажиров в передней части автобуса.

Партия из 50 новых машин распределена на самых востребованных маршрутах, обслуживающих город, что позволило сократить интервал движения и повысить качество обслуживания пассажиров.

Сейчас городские маршруты переводятся на осеннее расписание, где скажется сезонное увеличение пассажиропотока, используя новые автобусы. Но автотранспортные предприятия получат возможность проведения капитального ремонта и технического обслуживания уже имеющегося парка.

Зиля БАДРИЕВА.