Учтем все до курицы

Вы удивитесь, но до самого октября 1917 года на территории тогда еще Российской империи шла сельскохозяйственная, поземельная и городская перепись населения. По ее итогам население Уфимской губернии составило 2 144 192 человека.

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Проводилась она для нужд военной продовольственной кампании, а также с прицелом на намечавшуюся аграрную реформу. Правда, кроме Финляндии, ее невозможно было провести на территориях, оккупированных неприятелем, в труднодоступных регионах (в том числе на Урале, в Сибири); да и в самой стране во время ломки старого уклада жизни были те, кто отказывался быть учтенным. Также мы помним, что в губернию входили Златоустовский и Мензелинский уезды, не вошедшие затем в состав БАССР.

Выставка «Документы о переписях населения в Национальном архиве РБ», проходящая в главном здании, откроет заинтересованному посетителю немало интересных данных, а по сути, картин жизни Уфы, России и мира - красноречивых фактов, свободных от идеологической окраски.

А первая Всеобщая перепись граждан империи прошла в 1897 году. В Советской Социалистической Республике население переписывали в 1920, 1926, 1939 (тогда в БАССР жило 3 159 434 человека), 1959, 1970, 1979 (3 848 627 человек), 1989 годах.

В 1920 году подворные карточки, изобретенные ранее, появились вновь, и переписчики учитывали каждую лошадь, корову, овцу и курицу (причем по возрастам): продразверстка продолжалась.

Так, согласно подворной карточке жителя села Малоязово Дуван-Кущинского кантона БАССР домохозяин Хатим Фатыхович Закиров владел одной лошадью старше четырех лет, одной коровой и двумя овцами. Зато вроде бы не запишешь в кулаки. Или этого достаточно?

Но вернемся в царскую Россию. Первая настоящая перепись здесь прошла в 1897 году, до этого же производились «ревизии» податного населения - крестьян, мещан, цеховых ремесленников и купцов. Они были обязаны платить подушную подать и отбывать рекрутскую повинность.

Эта практика берет свое начало от указа Петра I 1718 года о том, чтобы в течение года «взять сказку» сколько в какой деревне «душ» - людей мужского пола, поэтому документы назывались «ревизскими сказками».

В Национальном архиве РБ хранятся документы с 5-й (1795г.) по 10-ю (1859 г.) ревизий. Их копии представлены на выставке. Также здесь можно увидеть перепись, то есть сведения о принадлежавших владельцам крестьянах и дворовых людях, «села Смоленского Державино тож Бузулукского уезда Уфимского наместничества тайного советника сенатора Г.Р. Державина» - деревни, основанной матерью Гаврилы Романовича Державина - поэта, статс-секретаря Екатерины II и активного участника подавления пугачевского бунта. (Сегодня Бузулук и окрестности входят в Оренбургскую область). Любопытных документов здесь много: например, «Уставная грамота Оренбургской губернии Белебеевского уезда села Дмитриевского Надеждино тож о состоящих в общем владении наследников коллежского советника Сергея Тимофеевича Аксакова».

Также представлены метрические книги – то есть документы о рождении граждан как православного, так и мусульманского вероисповедания: например, копия метрической книги о рождении основоположника Художественного музея Михаила Нестерова и копия метрической книги 1899 года 1-й мечети деревни Биштэкэ Уфимского уезда Уфимской губернии о рождении Минигалима - будущего Героя России, гвардии генерал-майора Миннигали Шаймуратова.

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А знаете ли вы, например, каковы были цифры детской смертности в 1912 году в семьях петроградских рабочих? Такие данные можно найти в статистических таблицах Петра Ивановича Куркина (1858-1934) – сельского врача, друга А.П. Чехова и одного из основоположников санитарной статистики в России и мире. Его «Атлас диаграмм» из 100 цветных графиков с пояснениями был в советское время переиздан Наркомздравом.

Сегодня эти цифры способны привести в ужас. Так, в семьях, где матери занимались домашним хозяйством, умирали 19 на 100 родившихся детей, если же мать работала по найму - более 25. Когда отец зарабатывал более 50 рублей в месяц, цифра сокращается до 11 малышей на 100; в семьях, где глава семьи получал меньше 20 руб./ мес. - вырастает до 28 детей. Грамотность обоих родителей также увеличивала шансы на выживание…

О многих инфекционных болезнях, от которых страдали, к примеру, жители Московской губернии в 1906-1911 годах, мы уже давно забыли. (Хотя кто знает, что может произойти благодаря усилиям противников прививок?)

Одной из самых распространенных была корь (она же считается одной из самых заразных). Выше всего риск заболеть был у малышей до 1 года (почти 180 случаев) и до 4 лет (почти 200 случаев) на 10 000 населения этих возрастных групп. (Кстати, в развивающихся странах корь остается одной из заметных причин детской смертности и сегодня. По оценкам ВОЗ, в в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из них - дети в возрасте до пяти лет. Специфического лечения от вируса кори не существует и сегодня.)

Скарлатиной (заболевание вызывает определенный вид стрептококка) болели до 19 лет и даже позже, но все же самым опасным был возраст от 1 до 9 лет, причем мальчики до 4 лет болели чаще всего (почти 120 случаев).

От дифтерии человек не был застрахован в любом возрасте, но и она больше всего угрожала детям, особенно от 1 до 4 лет - около 90 случаев на 10 000 населения данного возраста. При этой болезни возможно развитие крупа - закупорки дыхательных путей дифтерийной пленкой. Помните, от чего погиб доктор Дымов из рассказа Чехова? Он спасал ребенка, отсасывая через трубочку такую пленку.

Оспой заболевали уже намного реже, чем до «вариоляций», введенных Екатериной II, но практически в любом возрасте до 50 лет, а наиболее опасна она была опять-таки для грудных детей. Гораздо более распространенной была оспа ветряная - более 120 случаев до 1 года, около 60 - до 4 лет. Она протекает в большинстве случаев легко, но вирус остается в организме на всю жизнь и может проявиться в виде опоясывающего лишая.

«Заушницу», то есть паротит, или свинку (болезнь обычно не смертельную, но с неприятными осложнениями, в числе которых – бесплодие) чаще всего подхватывали с 5 до 14 лет. Сегодня она также предотвращается с помощью иммунизации.

Однако самой распространенной инфекцией был, конечно, грипп (инфлюенца), и сегодня угрожающий нам регулярными эпидемиями. Им заражаются в любом возрасте, но особенно опасен он был младенцам до 1 года (840 случаев, у мальчиков - 942), менее опасным - до 4 лет (630-660 случаев). С 15 до 50 лет им гораздо чаще болели девушки и женщины. Может, они реже закалялись, бывали на свежем воздухе?

Тиф имел целых четыре вида (сыпной, брюшной, возвратный и т.д.). Наиболее опасен был брюшной, но он все-таки больше поражал молодое и взрослое население. (Кстати, первая в Уфе инфекционная больница, что на улице Запотоцкого, как раз и была создана в 1910 году в связи с ростом заболеваемости жителей города холерой и сыпным тифом.)

Также бичом маленьких детей был коклюш (более 500 случаев у детей до 1 года) - а он как раз страшен для детей до двух лет. И это еще далеко не все. Словом, до появления календаря прививок, вакцин и сывороток мамам и няням было от чего беречь детей.

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Однако вернемся к уфимской статистике. Так, например, согласно итогам однодневной переписи 19 апреля 1886, произведенной в Нижегородке, здесь насчитывалось 278 домов и 298 квартир. В домах и квартирах проживало 309 семейств, или 858 мужчин и 844 женщины. Квартир, занимаемых одной семьей - 279, двумя - 16, более 2 семей - 4. Квартплата составляла от 50 копеек до 4 рублей в месяц. Также в Нижегородке содержали 200 лошадей и 135 коров.

Здесь обитали 11 человек привилегированного сословия, 1116 - представители «городских сословий», 416 - сельских, 75 мужчин и 84 женщины военного сословия.

Что же касается численности населения всего города, то в 1886 году, согласно данным авторов «Истории Уфы», она составляла 26976 человек.

А вот данные другой местной переписи - о занятости городского населения Башкирии в 1923 году. Все занятые здесь подразделяются на собственно рабочих, «прислугу» и служащих. Из этого документа видно, что промышленность тогда имела гораздо большее значение, чем торговля, а еще очень значимой отраслью и работодателем была железная дорога.

В 1923 году в сельском хозяйстве были заняты в качестве работников всего 283 мужчин и 104 женщины (ведь мы говорим о городах), в фабрично-заводской промышленности - 3582 мужчины и 646 женщин-рабочих, еще 204 человека отнесены к «прислуге» на предприятиях, 1106 мужчин и 203 женщины – к служащим. В кустарной и ремесленной промышленности были заняты 801 мужчина и 151 женщина и еще 63 «служащих», то есть, наверное, управленцев и бухгалтеров. На железной дороге рабочими были 3416 мужчин и 328 женщин, служащими - 1187 мужчин и 300 женщин, всего было занято 8388 человек.

В торговле были заняты 563 человека. В госучреждениях насчитывалось 1495 мужчин и 124 женщины-работника, служащих - 6801 мужчина и 3084 женщины. Таким образом, категория «белых воротничков» - служащих - отнюдь не была малочисленной.

Также представлены книги об истории башкирских родов.

Выставка, подготовленная перед Всероссийской переписью 2021 года, открыта в главном здании Национального архива по улице Карла Маркса, 4. Она продлится до 1 ноября.

Екатерина КЛИМОВИЧ.