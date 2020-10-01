Желаем всем долгого-долгого детства

Первым спектаклем нового сезона Национального молодежного театра имени Мустая Карима стала премьера «Ульмасбая» по одноименной поэме и произведениям Мустая Карима. Торжественное открытие совпало с празднованием 30-летия театра, по случаю которого актеры дали концерт на площадке перед храмом Мельпомены.

Зрителям продемонстировали видеоролик об истории театра, который начинал свой путь в 1989 году как Театр юного зрителя: исторические факты и кадры, отрывки из любимых спектаклей, знакомые лица актеров. Коллектив с юбилеем пришел поздравить и вручить государственные награды заместитель премьер-министра правительства РБ Фанур Ягафаров. Звания «Народный артист РБ» удостоены Зифа Давлетбаева, Альбина Кашанова, Марат Сайфуллин и режиссер Азат Зиганшин. Заслуженными артистами республики стали Любовь Никитина, Светлана Бронникова, Аида Кульбаева, Рамзиль Сальманов и Дмитрий Гусев. Художник по костюмам Юлия Гилязова стала заслуженным деятелем искусств РБ, а директор театра Рафис Мухамедьянов, заведующая труппой Залия Ратова, заведующий радиоцехом Айрат Тагиров, портниха пошивочного цеха Алла Жарова и помощник режиссера Халима Юлмухаметова удостоены звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».

Главный режиссер башкирской труппы Рустем Хакимов, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Мусина, артистка драмы Лейсан Миннигалиева и главный сотрудник службы безопасности Фаниль Хабибуллин получили почетные грамоты Министерства культуры РБ.

- Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых молодых творческих коллективов нашей республики. Несмотря на столь юный возраст, театр прошел путь становления от студии под руководством Габдуллы Гилязева до республиканского Национального театра с репертуаром на двух языках, — сказал вице-премьер. — Отрадно отметить, что театр чтит имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, чье имя с гордостью носит с 2006 года, и пользуется неиссякаемой любовью, вниманием и преданностью зрителя. Молодежный открывает двери юному зрителю, и от мастерства коллектива зависит, останется ли маленький человек в театре, приведет ли сюда в будущем своих детей.

…Что было в жизни молодого поэта? Диплом института, встреча с любимой девушкой, первый сборник стихов - начало долгого пути, полного радостей и больших планов. Но пришла война… После тяжелого ранения, на грани смерти поэт пишет поэму «Ульмасбай», что означает Бессмертный. Герой произведения – веселый и храбрый красноармеец, национальный Чонкин, и стал той внутренней верой поэта в Победу и в себя.

Притчу о бессмертии на сцене поставил лауреат Государственной молодежной премии РБ им. Ш. Бабича Рустем Хакимов, автор инсценировки - Зухра Буракаева.

- Работать над постановками по произведениям Мустая Карима – одно удовольствие. Кажется, будто он сам ведет, помогает в работе. Спектакль состоит из трех частей поэмы, также дополнен отрывками из произведения «Мгновения жизни», где мы рассказали о жизни поэта с момента, когда ему собираются делать операцию после тяжелого ранения. Неунывающий, задорный Ульмасбай и другие герои его произведений давали Мустафе Сафичу силы восстановиться и жить дальше, - считает Рустем Хакимов.

На торжестве присутствовала и дочь народного поэта Альфия Мустаевна. Она поздравила коллектив театра и зрителей с открытием нового сезона и премьерой по произведениям отца:

- Как завещал нам папа, желаю всем долгого-долгого детства. Пусть задор наш не утихает.

От имени Фонда Мустая Карима она подарила любимому театру электронное панно, которое будет оповещать зрителей о предстоящих спектаклях.

- От лица всего коллектива искренне благодарю за то, что отметили наши достижения и высокими наградами оценили наш труд. Выражаем огромную благодарность и зрителям, надеюсь, новый творческий сезон мы проведем с вами и вместе будем радоваться тому, что будет происходить на этой волшебной сцене, - сказал директор Национального молодежного театра Рафис Мухамедьянов.

Зарина ХАНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.