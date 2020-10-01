Ах, обмануть меня не трудно

Моя хорошая знакомая Вероника – уфимка средних лет, со скромной зарплатой и привычкой верить людям. Когда раздался звонок с неизвестного номера, не задумываясь, трубку взяла: может кто по делу?

Вежливый мужчина представился Игорем, операционистом банка, и сообщил, что беседа ведется по защищенной линии.

- Сказал, что сейчас кто-то через мой «Сбербанк онлайн» хочет совершить транзакцию. Но служба безопасности заблокировала перевод, и вот он звонит мне для подтверждения информации, - делится подруга. - Говорил очень убедительно, предупредил, что содержание СМС, которые поступят на телефон, нельзя никому сообщать. Пришли какие-то непонятные цифры, вслед за ними - сообщение с просьбой обратиться в ближайшее отделение банка на следующий день (звонок был в 20.00). После опять тот же голос сообщил, что свои обязанности выполнил и переводит меня на другого сотрудника службы безопасности. После каких-то щелчков и приятной музыки уже второй голос уверенно заявил, что картой пользоваться нельзя и необходимо на следующий день с утра заказать новую. А сейчас, чтобы защитить свои деньги, он предложил скачать специальное приложение в Play Маркет.

Скачать программу – не значит сообщить номер карты и пин-код. Вероника нашла приложение TeamViewer, и уже через полчаса ей пришло сообщение от Сбербанка, что все 7 375 тысяч рублей, что у нее имелись, списаны. В полицию Виктория не пошла, зато извлекла из этого важный урок: не отвечать на сомнительные звонки, касающиеся банковской карты. Как оказалось, скаченная программа позволяет управлять любым смартфоном с другого телефона.

Полиция Уфы предупреждает: если вам позвонил «сотрудник службы безопасности банка», прекратите разговор, это может быть мошенник! Для борьбы с такого рода преступлениями создан целый отдел, ежемесячно по всей республике регистрируется большое количество заявлений, где в основном фигурирует списание с банковских карт. А в условиях пандемии коронавируса, видимо, «на досуге», разрабатывают все новые махинации.

Обычно аферисты уверяют граждан в необходимости перевести сбережения на резервные расчетные счета или абонентские номера. Так, двое уфимцев 64 и 25 лет перечислили мошенникам 350 000 и 67 000 рублей. Только после перевода они решили связаться с банком. В таких случаях они бессильны, здесь один путь – идти в полицию.

Начальник Главного следственного управления МВД по РБ генерал-майор Олег Олейник говорит:

- Как правило, тема разного рода афер людям не интересна, они почему-то уверены, что их это не коснется. В результате, несмотря на усилия полиции, в республике ежегодно наблюдается рост такого рода преступлений. Причем все пострадавшие знали, что нельзя передавать третьим лицам персональные данные. Тем не менее, когда им звонили неизвестные и предлагали заработать на бирже, принять участие в розыгрыше банковских призов или пугали несанкционированным списанием денег, они забывали об этом. Есть случаи, когда аферистам перечисляли по несколько миллионов рублей.

Сегодня наиболее распространены два вида дистанционных преступлений: это звонки от «сотрудников банка» и объявления в Интернете о покупке или продаже товаров по низкой цене. При этом мошенники используют программы подмены номеров телефонов и поддельные интернет-площадки. Кроме того, в этом году в два раза увеличилось количество мошенничеств с использованием фальшивых сайтов различных почтовых сервисов.

Но чаще всего люди попадаются на уловки «сотрудников банка». Для большей убедительности преступники используют в телефонном разговоре профессиональную терминологию, имитируют работу колл-центра финансового учреждения. На самом деле не исключено, что с жертвой разговаривает сиделец, отбывающий срок в колонии.

Если позвонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил об угрозе несанкционированного списания средств с карты - это сигнал «стоп!». Пусть вас не удивляет, что к вам обращаются по имени-отчеству. Базы данных клиентов банка может купить любой желающий, достаточно забить нужные слова в поиск. Особенно таких сделок много в социальных сетях. Цены доступные – от 5 до 40 рублей за человека, в зависимости от того, какие клиенты интересуют. Стоит также с осторожностью пользоваться сайтами в Интернете, их дублируют мошенники. Один из недавних примеров: 60-летняя белоречанка заказала авиабилеты, но ввела данные банковской карты на сайте-двойнике, созданном мошенниками. Ждала сообщение от банка о списании 40 тысяч - не получила. Решила проверить свой счет через личный кабинет и ахнула: с карты похитили все средства – полмиллиона!

Врио начальника отдела управления угро Марат Гузаиров рекомендует гражданам записывать телефонные разговоры для передачи правоохранительным органам. Их идентификация поможет расследованию. Если бы люди делились информацией в соцсетях о случаях обмана, это избавило бы многих от неприятностей.

К сожалению, мошенники становятся все изощреннее, а законодатели не спешат ужесточать правила получения сим-карт. Также не стоит сбрасывать со счетов ответственность за утечку персональных данных клиентов банка. Откуда-то появились же базы данных, которые можно купить, и довольно дешево! Так аферисты и сбивают с толку людей, называя даже номер карты и состояние счета.

Недавно правоохранители предложили банкам внести предупредительные символы в программы банковских терминалов, чтобы клиент, прежде чем перевести деньги на чужой счет, имел дополнительное время для раздумий. А также составлять договоры на банковское обслуживание «Осторожно, мошенничество!» Но пока это в проекте, так что надеяться приходится на самих себя.

Ирина ШИПУНОВА.