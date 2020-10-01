Призрак мебели

Купить шкаф в прихожую – что может быть проще, были бы деньги! - подумаете вы. Приходишь в магазин, выбираешь, а через несколько дней грузчики уже устанавливают его в облюбованном углу. Однако бывает и так, что деньги исчезают в кармане продавца, который также быстро пропадает из поля зрения.

Именно такую историю рассказала нам читательница Роза Арсланбекова. Полтора года назад женщина выбрала мебель в магазине, торговый зал которого располагался на улице Менделеева. Привлекательная цена объяснялась акционной скидкой, да и кто откажется приобрести два шкафа и комплект мебели за 22,5 тысячи. Договор был оформлен, деньги переданы кассиру. Солидный бренд, качество которого известно по всей России, внушал доверие, поэтому покупательница не стала беспокоиться, несмотря на то, что сроки доставки переносились раз за разом. Женщина звонила и ходила в магазин с просьбой ее ускорить. Поначалу принимали здесь дружелюбно, после добродушие сменилось враждебностью, но работа торговой точки не прекращалась.

Роза Мухаметовна обратилась в Роспотребнадзор, написали исковое заявление в суд, и, разумеется, мировой судья вынес решение о взыскании денег с компании. Любопытно то, что в качестве ответчика фигурировала не российская мебельная фабрика, а общество с ограниченной ответственностью, юридический адрес которого находился в заброшенной деревне под Уфой. Учредителем ООО «Элит» значилась Л.Х. Моисеенкова, фамилия которой в Госкомителе по торговле и защите прав потребителей знали с 2012 года. В службе судебных приставов ее знали тоже - Арсленбекова с удивлением обнаружила, что таких же обманутых клиентов было около 75 человек, общая сумма присвоенных денег превысила 3 миллиона рублей.

Через положенные по регламенту 2 месяца женщина узнала, что дело по взысканию долга прекращено ввиду того, что у ответчика нет ни мебели, ни денег. Обращение в полицию также не принесло плодов.

Теперь обманутая покупательница ищет таких же пострадавших от мошенничества, отдавших свои кровные за призрачную мебель. Те немногие, кто ответил, сообщают, что даже пятилетние скитания по судам не дали результата – у ответчика нет денег и имущества, так что взять с него нечего.

При этом до недавнего времени магазин продолжал работать, принимая заказы и, возможно, пополняя ряды посетителей службы судебных приставов. По мнению Розы Арсланбековой, делу может помочь коллективный иск против махинаторов.

Как мы выяснили, сейчас адрес магазина в 2ГИС удален, вывеска снята.

Мы обратились в службу работы с клиентами мебельной фабрики с вопросом, возможно ли такое нарушение потребительских прав под эгидой крупного предприятия. Оказалось – да, вполне.

На самом деле у фабрики, как выяснилось, нет официального представительства в Уфе. Торговая точка работала по франшизе.

- Юридическое лицо делает заказ на мебельной фабрике, оплачивает его и получает после изготовления. Компания отвечает только за изготовление товара, после отгрузки он становится заботой посредника. Действительно, нам встречались предприниматели, которые выбирали нестандартные методы продаж: полученные от покупателей суммы тратили на личные нужды, а заказы оплачивали следующими поступлениями. Конечно, это вызывало снежный ком долгов и, в конце концов, разорение, - рассказал представитель предприятия. - Если покупатель обращается напрямую на фабрику, например, делая заказ в интернет-магазине, то его фамилия, сумма и детали заказа сохраняются в базе данных. Однако Розы Арсланбековой в ней мы не нашли. Видимо, она покупала у посредников.

Услуги опытного юриста обманутой покупательнице не по карману, а по-другому, видимо, добиться справедливости не получится. Сейчас ею движет негодование – как получается, что мошенники остались безнаказанными, продолжая обирать горожан и после судебного решения? Неужели на них управы нет?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Начальник отдела защиты прав потребителей Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Ляля Сулейманова:

- Мы получаем множество обращений от людей, которые поддались на уговоры и яркие слоганы, а в результате остались с кредитными долгами. В качестве примера можно вспомнить хотя бы «косметические клиники», где якобы проводили исследования всего организма и продавали «чудо-приборы», или мнимые «акции», во время которых люди за десятки тысяч приобретали массажные накидки, реальная стоимость которых не превышает несколько сотен рублей.

В неприятные ситуации поможет не попасть трезвый рассудок. Забудьте про доверчивость, если речь идет о деньгах. При заключении договора следует проверить организацию по всем возможным каналам, например, почитать отзывы в Интернете, посмотреть по ИНН на государственных порталах, узнать, нет ли судебных разбирательств, исковых заявлений или взысканий от службы судебных приставов.

Читательнице могу посоветовать не опускать рук и продолжать настаивать на своих правах. Не стоит соглашаться с постановлением судебных приставов, его можно обжаловать. Обратитесь с иском в суд, в прокуратуру. Как и предполагает пострадавшая, делу поможет иск от группы лиц, поэтому следует продолжить искать пострадавших от действий Л.Х. Моисеенковой.

Госкомитет по торговле постоянно организует мероприятия, направленные на помощь в таких вопросах. По пятницам консультации проводятся в торговых центрах, телефоны горячей линии работают с 9 до 18, мы снабжаем посетителей справочниками и памятками, где подробно объясняется, как не попасть в руки к мошенникам.

Юлия ПАХОМОВА.