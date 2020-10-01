«Моя душа в гостях у «Сентября»…

…и сердце разрывается на части - от счастья», - поет Дмитрий Хмелев об осени, а мне все кажется, что про уфимский клуб самодеятельной песни (КСП), старейший среди ныне здравствующих. Он появился на свет 18 сентября 1974 года, прошел путь от безымянного места встречи вдохновленных Грушинским фестивалем уфимцев до полноценной социально активной организации, воспитывающей любовь к авторской песне и врачующей души. Однако не будем торопить события.

Безымянное дитя из третьего вагона

«Никто не любит музыку в тепле, она нужна в бою или в пути», - считает Рина Болдырева, казанский автор-исполнитель, напоминая о первостепенной роли человека с гитарой. И действительно, клуб самодеятельной песни – явление, вышедшее из походной среды. «Карманный песенник считался таким же необходимым предметом туристской группы, как палатка, топор, котелок…» - вспоминает Анатолий Макеев, председатель «Сентября» с 1990 по 2001-й. Уфимцам, далеким от туризма, но любящим песни под гитару, негде было собираться для общения с единомышленниками, кроме всем известного третьего вагона электрички.

С начала 70-х годов фестиваль имени Грушина стал привлекать уфимскую публику, и когда численность слушателей, исполнителей и авторов достигла «критической точки», группа энтузиастов организовала собственный клуб. Названия еще не было, но были люди, горевшие идеей популяризации авторской песни, среди которых упомяну, пожалуй, Льва Малыха, Николая Грахова.

Само название «авторская песня», кстати, невзначай ввел в обиход Владимир Высоцкий. Известно, что поэт выражал недовольство, когда его причисляли к бардам, но по сути он был им.

От века золотого – к резинотехническому

Время наибольшей активности в кругах авторской песни выпало на первые 20 лет существования клуба. Расцвет сопровождался ежегодными фестивалями, концертами корифеев, встречами с авторами местными и иногородними, регулярными выступлениями в вузах и на предприятиях, обучением игре на гитаре и стихосложению. В 1980 году по указке сверху городской турклуб был вынужден отказать любителям самодеятельной песни в помещении и содержании. Актив встретил понимание, как ни странно, у… комсомола. ГК ВЛКСМ определил их в ДК завода резинотехнических изделий. Появилось, наконец, и название – «Тургай» (в переводе - жаворонок), предложенное Анатолием Макеевым. Исходя из вышесказанного, можно было бы предположить, что отныне всё подвергалось жесткой цензуре, однако члены клуба такое вмешательство отрицают. Да, тексты выверялись, да, требовался патриотизм, но его в авторской песне естественным образом было если не в изобилии, то уж точно больше, чем во многих других жанрах. Критика власти была, но больше в кулуарах, открыто со сцены никто об этом не вещал. «Из более или менее заметных цензурных акций власти припоминаются только запрет проводить вечер памяти В. Высоцкого в 1981 году, после которого тогдашний председатель клуба Вадим Витальевич имел малоприятное собеседование в КГБ, да критическая статья против Юрия Шевчука в «Ленинце» в марте 1985 года», - вспоминает Анатолий Макеев, добавляя, что на полноценное «преследование авторской песни» факты не тянут, ведь ни Шевчук, ни Лысенков никак от этого не пострадали. «83-й год - вам далеко уже не 38-й», - иронизирует он.

Общественным началам – конец!

В 1986-м клубом заинтересовалось руководство Дома техники нефтяников, и «Тургай» перебрался в престижный дворец в центре города, став «Сентябрем». Однако нерентабельность авторской песни в эпоху коммерции пятью годами позже вернула клуб на прежнее место, теперь уже УЗЭМИК. Желающих безвозмездно заниматься общественной работой становилось все меньше, а отношение к авторской песне - все более потребительским. Клуб замкнулся в себе и жил тихой жизнью, проводя малобюджетные мероприятия своими силами. Он нашел союзников в лице владельцев кафе, но, видимо, из самодеятельности сложно что-то выжать в коммерческом плане. Старожилы сетовали, что в то время движение потеряло самое главное: способность к самоорганизации. Это был железный век авторской песни, даже можно сказать, век презренного металла, который выступал решающим фактором, определяя, быть или не быть концерту, поддержке, крыше над головой... Песня отчаянно нуждалась в добровольцах и меценатах, а ей все чаще встречались потребители и инвесторы. Однако даже оставшись без дома, клуб не распался. Цементирующую роль сыграл появившийся в то время сайт kspufa.ru, став виртуальным местом встречи.

Сидя взаперти, света не найти

Постперестроечный «Сентябрь» воспрял духом, обретя союзников, в том числе в лице Центра детско-юношеского туризма и ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан», директор которого Эльшад Теляшев – горячий поклонник АП и трепетный ее исполнитель. Стало вновь возможным проводить общегородские, а затем и республиканские фестивали («Сентябрь» традиционно проводил фестиваль «Агидель»), выпускать диски, приглашать именитых бардов. Постепенно клуб, которому раньше самому требовалась помощь, стал оказывать её другим. Избрание в 2014-м на пост председателя КСП автора-исполнителя Лилии Манаевой привнесло нотку милосердия: упор делался на благотворительную деятельность и поддержку малообеспеченных слоев населения. По словам завсегдатая «Сентября», певицы и автора песен Ольги Бобарыкиной, с тех пор регулярно совершаются поездки с концертами для детей-сирот, проходят выступления в отделении паллиативной помощи онкоцентра. «Нас всегда ждут: нашей теплоты, внимания, поддержки, доброго слова и, конечно же, песен. Люди очень благодарны. Видя их радостные лица, понимаешь, что все не зря», - признается она.

Сегодня у руля в клубе – Александр Мельников. Под его крылом - сплоченный коллектив авторов, исполнителей и поклонников жанра. Он оснащен необходимой для выступления и звукозаписи аппаратурой и готов петь там, где готовы слушать. Это – городские библиотеки, санатории, приюты, дома престарелых, музеи и картинные галереи, школы, городские праздники. Офлайн встречи возобновились не так давно, вновь по средам в 19.00 в Городском культурно-досуговом центре (бывший ДК Химиков) «Сентябрь» встречает старых и новых друзей. В связи с пандемией планы несколько туманны, но есть мечты, а в них – концерты, трансляции, запись альбома. Участники соскучились по мастерским, творческим вечерам, фестивалям. 30 сентября клуб отметил свой день рождения на сцене ГКДЦ. Кто знает, может, в этом году он обретет новых друзей?

Наиля Галямова.