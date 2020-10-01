Под Оффенбаха танцуют все!

Новый сезон Театра оперы и балета, несмотря на измененные пандемией сроки и условия, обещает ряд классических и авангардных постановок. Под завесой тайны планируется спектакль с Шевчуком и Земфирой, реанимируется старая классика, а народный артист РБ Аскар Абдразаков впервые выступит в качестве режиссера и исполнителя одновременно.

«Герцогиня Герольштейнская» — одна из вершин творчества Жака Оффенбаха. После премьеры постановки в 1867 году в Париже почти каждая страна отнесла заключенную в ней сатиру на свой счет. Австрия была готова рассматривать ее как оскорбление, нанесенное двору. Пруссия не сомневалась в том, что героиня - одна из немецких принцесс, а Россия долго держала под запретом «Герцогиню Герольштейнскую», находя в ней много сходных черт с Екатериной II.

Главный режиссер Филипп Разенков увидел оперетту под своим углом и назвал «Герцогиня.G», премьера ожидается 31 октября.

- Постановка в стиле буфф будет напоминать мюзикл, потому что на сцене танцевать будут не только артисты балета, но и вокалисты, хор, - отметил он. - В первую очередь спектакль антивоенный, высмеивающий наше желание воевать, вскрывающий истинные причины появления войн. Поэтому через оффенбахский смех мы хотим показать самих себя, ощущение значимости собственных персон.

Новые замыслы приоткрыл драматург из Санкт-Петербурга, член Союза театральных деятелей России Константин Рубинский. Творческий союз либреттиста и режиссера готовит проект с рок-звездами Шевчуком и Земфирой, что вовсе не означает их появления на оперной сцене. Подобную постановку они уже представили в конце прошлого года в Новосибирске. При аншлаге прошел рок-мюзикл «Фома» по песням Юрия Шевчука и группы ДДТ. В основе пьесы - вехи жизни самого Юрия Юлиановича, но сам спектакль не пересказывает его биографию, а повествует о собирательном образе современного поэта и бунтаря.

- Уфа - город, где я родился и здесь такая постановка будет воспринята как родная. Мне кажется, что пути Шевчука и Земфиры уже заслужили создания рок-мюзиклов, - поделился Константин Рубинский. - Земфира меня всегда подкупала творческой непосредственностью, небоязнью жестокости жизни, которую она отображает в своих песнях. Премьеры Филиппа, который делает и рок-мюзиклы, и оперы, откроют новую страницу театра, привлекут нового зрителя.

Дон Кихот, просим на сцену!

Большой новостью стало появление в качестве приглашенного главного балетмейстера, лауреата международных конкурсов, премьера Михайловского театра Ивана Васильева. Театралы видели его в репертуарных спектаклях, а в 2019 году он выступил постановщиком балета «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина. В ноябре ожидаются премьеры в его хореографии – спектакли «Соседи» и «1418».

- Именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Обе постановки связаны с творчеством Дмитрия Шостаковича, - пояснила художественный руководитель балетной труппы театра Леонора Куватова. – Также артисты собираются представить новый спектакль — продолжение балета «О чем молчат камни» в постановке Рината Абушахманова.

Режиссерский дебют художественного руководителя Башоперы Аскара Абдразакова запланирован на 2021 год. Он предложит свою интерпретацию оперы Жюля Массне «Дон Кихот», где исполнит титульную партию.

- Одна из моих любимых опер, и мы решили новую постановку визуально приблизить к эпохе действия романа. Сам спектакль будет классический, красивый, - отмечает Аскар Абдразаков.

По словам художника-постановщика Ивана Складчикова, по количеству костюмов «Дон Кихот» превзойдет нашумевшую постановку «Аттила».

Подарком для меломанов станут премьеры опер «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Vita Nuova» («Новая жизнь») Владимира Мартынова в исполнении молодых режиссеров-женщин. Спектакль «Vita Nuova» по мотивам поэзии Данте Алигьери должен стать событием, так как ранее оперу исполняли лишь в концертном варианте.

- Ее заказал в свое время Мариинский театр, но по каким-то причинам она не вышла на сцену. Поэтому нас ждет мировая премьера с неоклассической музыкой и немного мистическим сюжетом, - пояснил главный дирижер Артем Макаров.

Также успокоили ценителей прекрасного: традиционные Нуреевский и Шаляпинский фестивали все же состоятся.

- Мы запланировали «Шаляпинские вечера в Уфе» на декабрь, - рассказал журналистам генеральный директор Театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов. - Традиционно он проходит у нас с конкурсом, а это требует определенных затрат. Поэтому пока вопрос о его проведении остается открытым.

Зиля БАДРИЕВА.