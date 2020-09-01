Экологичный и автономный

На сегодня в парке МУЭТ Уфы 134 троллейбуса. Однако большая часть подвижного состава сильно изношена, что влияет на качество обслуживания и снижает пассажиропоток. Но вскоре ситуация должна измениться. До конца этого года для города будут закуплено 10 новых троллейбусов с автономным ходом, а полномасштабное обновление парка планируется в течение двух ближайших лет.

Управление транспорта и связи администрации Уфы разместило на сайте госзакупок документацию на проведение электронного аукциона. Начальная цена контракта – 203 миллиона рублей, из которых 197 миллионов выделил бюджет республики, а 6 млн – из городского. Аукцион должен состояться 25 сентября, вся техника поставлена заказчику не позднее 15 декабря.

Согласно условиям конкурса, новый троллейбус будет перевозить не менее 80 пассажиров, в том числе 30 – на сидячих местах, и будет приспособлен для маломобильных граждан. Скорость движения составит не менее 60 километров в час. Транспорт должен комплектоваться системой навигации «ЭРА–ГЛОНАСС» с онлайн-режимом и наличием тревожной кнопки для автоматического сбора данных на центральном диспетчерском пульте. А информация о проезжаемых остановках - автоматически отображаться на установленном в салоне мониторе и озвучиваться через динамики.

Важной технической особенностью новых машин станет возможность автономного хода на дальность не менее 20 километров. Фактически речь идет о гибриде троллейбуса и электробуса. Последний может проехать на одной зарядке аккумуляторов максимум 70 километров. Троллейбусы с автономным ходом выпускает Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Его модель гибридного троллейбуса/электробуса «Горожанин» способна автономно проехать на аккумуляторах до 30 километров. Важным преимуществом по сравнению с чистым электробусом является возможность заряда источников питания при движении под контактной сетью. Что исключает простои в работе и необходимость строительства зарядных станций на конечных точках маршрутов.

Автономный ход даст возможность объезжать заторы и участки обесточенной или поврежденной контактной сети, делая электротранспорт значительно более эффективным в условиях города. Возможность длительной автономной езды также позволит продлить троллейбусные маршруты в районы Уфы, где нет контактной сети, что существенно увеличит пассажиропоток.

Алексей Фатыхов.