В парке как дома

Во Дворце творчества «Орион» прошли общественные слушания по будущему парку «Баланово». Каждый присутствующий мог высказать свое пожелание по поводу его благоустройства.

Место действия – пустырь

Автор проекта – московский дизайнер, член Объединения декораторов интерьеров России Елена Харичева. Будучи выпускницей Международной школы дизайна она проходила стажировку за границей, посещала мастер-классы известных специалистов в Голландии, Италии. И, вдохновившись зарубежным опытом, предложила создать демский парк в концепции «Мой дом».

– В ее основе – идея построения парка как интерьера жилого пространства с сохранением всех зон, которые есть в каждом доме: гостиная, кухня, библиотека, - пояснила она. – Меня впечатлило, что в Европе люди относятся к паркам как к своему жилищу – так же бережно, заботливо. Для них это не общественное место, а личное пространство. Мне захотелось, чтобы и у демчан был один общий дом – их парк. Поэтому, за основу предлагаю взять концепцию интерьера.

Парадная часть парка оформлена в виде «гостиной», здесь расположатся прогулочные зоны, скульптуры, витрины. «Столовой» станет площадка для перекусов на свежем воздухе. Здесь организуют кафе и поляны для пикника. Территория, обозначенная как «кабинет», преобразится в ботанический сад, за которым будут ухаживать юные экологи. Также в проекте обозначены зоны: «будуар», спальня, детская, библиотека, а еще предлагается строительство теннисного корта и круглогодичного бассейна. Между собой все эти зоны будут связаны мостами, аллеями, площадями.

Сейчас на месте будущего парка – обширный пустырь с двумя озерцами и редкими деревцами.

– Вдохновляет, когда для проекта выделяется большая территория, на которой есть и пруд, и возможность для создания сети прогулочных дорожек в тени деревьев. В работе над дизайном Балановского парка мне представился шанс применить наработки, которые, что называется, лежали в дальнем ящике. Надеюсь, жителям моя идея понравится, – поделилась впечатлениями Елена Юрьевна.

Из гостиной в кабинет

Надо сказать, что именно «столовая» вызвала немало споров. Одни хотели, чтобы были площадки для пикника, другие выступали против, беспокоясь, что эта зона, в конце концов, превратится в обыкновенную шашлычную.

– Тогда необходимо будет выставить аншлаги с предупреждением о том, что нельзя разводить огонь и употреблять спиртные напитки, – внесла поправки в предложение дизайнера заместитель главы администрации Демского района Гульнара Аминова.

Спикеры вспомнили, как в парке Лесоводов такая площадка впоследствии превратилась в место, где часто собираются любители алкоголя и громкой музыки.

«Гостиную» и «столовую» предполагается соединить двумя длинными арочными мостами, из которых будет открываться вид на окрестности. Этот момент смутил местную жительницу.

– Рядом находится хоть и закрытое, но кладбище! Мост с видом на погост – кощунство. Возможно, стоит его переместить чуть левее? – предложила Наталья Аронова.

Ее замечания были услышаны и внесены в проект.

Действительно, территория, на которой предполагается обустроить новый парк, с одной стороны граничит с недействующим кладбищем. С другой - с мототрассой. Здесь автор проекта и жители были единогласны: трек останется. Как и два водоема, которые сейчас заброшены. Их облагородят.

– Все мое детство прошло в доме на улице Павлика Морозова. Знаю, что в этом районе грунт всегда сырой, а по весне так вовсе затапливает. Если поставить там теннисный корт, будет пустая трата денег – первыми же талыми водами его смоет! – категорично выступила Ольга Совина.

Но модератор круглого стола заверил ее, что в ходе подготовки площадки будут установлены капитальные ливневки, чтобы вся влага могла стекать в канализационные стоки.

Клубы по интересам

– Считаю, что кроме беговых и велодорожек необходимо определить территорию для зимних видов спорта. В нашем районе проходят такие крупные лыжные соревнования как «Демская тридцатка», «Лыжня России», а также занимаются спортсмены из спортшколы олимпийского резерва №7, – сказала начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Демского района Татьяна Трофимова.

Также жители предложили организовать «Энерджи-парк», где молодежь могла бы собираться, чтобы сразиться в настольных играх, например, «Монополия» или «Мафия».

– Спорту и без того уделяется много внимания, давайте выделим зоны для активных игр, досуга, чтобы дети могли писать картины, музицировать на свежем воздухе, – предложил директор школы искусств № 3 Павел Киселев.

Экологов района беспокоила судьба леса, который нередко посещают воспитанники детского эколого-биологического центра «Росток». В 2014 году в рамках благотворительной акции от мецената Магафура Хасанова в лесопарковой территории Баланово высадили более 300 кедров, которые привезли из Ханты-Мансийска. Более 80% из них прижились.

– Северные широты в нашем лесу представлены кедрами, а из южных сортов растут каштаны, которые мы высадили в прошлом году. Надеюсь, что их сохранят и они станут украшением парка, – говорит директор ДЭБЦ «Росток» Наталья Леушкина.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.