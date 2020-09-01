Стена непонимания

Нешуточный спор разгорелся между соседями в одном из черниковских кварталов. Конфликтующие стороны – жители дома №14 по улице Свободы и рестораторы, занимающие цокольный этаж здания. У каждой из них накопились претензии друг к другу. Попытки договориться зашли в тупик, хотя в конечном счете все хотят одного – спокойно жить и работать.

Жалуются жители

В редакцию поступил звонок от Алевтины Ивановны:

- Государственная дума приняла закон о запрете продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах. Несмотря на это, у нас в подвале продолжает работать «разливайка». Она доставляет нам одни неудобства. Беспокойство причиняют как пьяные посетители, которые там затариваются, затем собираются под нашими окнами, так и кухонные работники. Они засоряют нашу канализационную трубу, затем сутками промывают ее, разводя в подвале сырость, – посетовала читательница.

Жалобу мы адресовали в администрацию Калининского района, сами направились по проблемному адресу. Здесь на пересечении улиц Свободы и Первомайской находится та самая пятиэтажка. Через дорогу – торговый комплекс, по обе стороны ул. Свободы, перед окнами домов № 65 и №67 на Первомайской симметрично развернулись строительные площадки. Согласно информации, указанной на паспортах объектов – возводятся «Здание делового управления в Калининском районе города Уфы» (как пояснил по телефону генподрядчик, директор ООО «ЦентрСтройКомплект» Азат Зайнагутдинов – двухэтажное административное здание) и медицинский центр. За металлическим забором еле виднеются растяжки «Бар-закусочная» и кафе «Восточное», куда мы заглянем позже, а пока спешим на встречу с жителями.

Феврусия Парфиловна переехала сюда в 1967 году.

- У нас на этажах всегда царил порядок, в подвале сухо, ничем не пахло, даже дверь все время была открыта. На цокольном этаже размещалась швейная мастерская. В 90-х вместо нее открылось кафе, с тех пор начались проблемы с канализацией. Трубы засоряются жиром. Слесари, которые приходят устранить засор, вытаскивают оттуда тряпки. Чтобы избавиться от налета и отложений в трубах, кухонные работники льют много горячей воды, краны оставляют включенными на все выходные. В результате весь наш подъезд заполоняет пар, обволакивая все вокруг. Раньше, чтобы отгородиться от неприятного запаха, в ванной комнате и кухне на ночь закрывала все сливные отверстия. Кстати, в последнее время такого не наблюдается, но боимся, что все может возобновиться, – говорит собеседница.

Затем, с надеждой побеседовать лично, я позвонила Алевтине Ивановне, обратившейся в редакцию. Во встрече она отказала, однако по телефону свою жалобу дополнила:

- Раньше под нами был только бар, теперь они расширились – появилась еще одна вывеска. Стали вдвое больше готовить. Мы задыхаемся! Кому только не жаловались – бесполезно. Все их защищают.

Позиция рестораторов

Ответные доводы на обвинения, поступившие в адрес предприятия общепита, привела Ирина Пензина, администратор ООО «САЮАС», где можно купить горячительные напитки и закуски. Меню скромное: сельдь под шубой, овощная нарезка, пельмени, гуляш с гарниром.

Зал на 40 человек около полугода арендует индивидуальный предприниматель Шавкатбек Нишонов – владелец кафе «Восточное». В продаже алкоголя нет, только еда: салаты, шашлык, гарниры, выпечка, первые и вторые блюда, напитки. Можно заказать комплексный поминальный обед на человека с обслуживанием.

Зайдя в дверь, над которой написано «Бар», я попала в зал, где в полумраке за столами сидели несколько посетителей, исключительно мужчины. Узнав кто я и какова цель моего визита, находившаяся за стойкой официантка попросила меня пройти в кабинет администратора.

– Кого только не было у нас за последние полгода по милости жителей: и полиция, и представители администрации, и Центра общественной безопасности, и Роспотребнадзор. Мы не понимаем, чем так не угодили жильцам. Их права не ущемляем, работаем законно. Занимаем примерно шестую часть этого дома, общедомовые и коммунальные платежи не задерживаем,– начала объяснять Ирина Геннадьевна.

По ее словам, двери бара-закусочной открыты с 8.00 до 20.00, редко до 21.00. Это можно проверить, поскольку объект на ночь сдают на пультовую охрану, которая фиксирует время закрытия и открытия.

– Когда я одиннадцать лет назад пришла сюда работать, к нам ходило много молодежи и действительно было шумно. Сегодня наши клиенты в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста, - продолжила она. - Приходят сюда как в клуб, посидеть у телевизора и пообщаться за кружкой пива. В основном одни и те же, спокойные, тихие. После 20.00 расходятся по домам. Если происходят какие-то инциденты, мы вызываем охрану, которая прибывает незамедлительно и регулирует конфликт. Лицензия, разрешающая осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, имеется, ее могут реализовать заведения общепита площадью не менее 50 метров, включая подсобные и складские помещения.

Ирина Геннадьевна не стала скрывать, что весной работа «ИП Нишонова» из-за жалоб жителей на шум была приостановлена на месяц Управлением Роспотребнадзора. В настоящее время все вопросы решены. Полностью поменяли вентиляцию, акты об устранении предписаний имеются.

- В заключении, выданном Центром гигиены и эпидемиологии в РБ, прописано: уровни звукового давления и уровень звука в жилом помещении от работы вентиляционного оборудования кафе «Восточное» соответствуют требованиям СанПиН, – говорит Ирина Пензина. – Сейчас кафе работает, но мероприятий и банкетов в последние полгода из-за введенных ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не проводилось.

- Действительно ли ваши производственные отходы засоряют канализацию и вы сутками ее промываете горячей водой? – спросила я.

- Мы находимся в подвальном помещении и никому не можем мешать. Это сверху бросают тряпки и засоряют наши стояки, затем мы вызываем сантехников. А в сезон дождей и весеннего паводка мы - первые пострадавшие, сами «плаваем». Мой кабинет по щиколотку затопляется талыми стоками, потому что переполняются ливневые колодцы. В кухне и туалете у нас стоят счетчики воды, каждый месяц сама по ним показания отправляю. Сами подумайте, разве нам выгодно оставлять краны на ночь включенными? Кстати, в адрес жильцов у нас тоже есть жалобы. Обитатели некоторых квартир выбрасывают с балконов окурки, оставляют рядом с нашими урнами мешки с мусором. Если наши сотрудники не успевают убрать их, нас штрафуют.

Отвечает администрация

Жалобы на заведение общепита в администрации Калининского района рассмотрели с выездом на место и представили «УВ» письмо, подписанное заместителем главы администрации Дамиром Валеевым. Из его содержания следует, что на основании ФЗ №145 от 24 апреля 2020 «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания допускается при площади зала обслуживания не менее 20 кв.м. У вышеуказанного предприятия площадь – 30 кв.м. С руководителем объекта проведена разъяснительная беседа по недопущению нарушения общественного порядка, соблюдения Закона РБ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время» и иных нормативно-правовых актов при осуществлении торговой деятельности.

Мы же желаем бизнесу и жителям мирного сосуществования и будем следить за развитием событий.

Мария НИКОЛАЕВА.

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