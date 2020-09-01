Искусственный интеллект: будущее уже наступило

Про искусственный интеллект (ИИ) в нашу бурно развивающуюся цифровую эпоху слышал все – на киноэкране шагают стройные ряды «терминаторов», хитроумные машины строят коварные планы против человечества или, наоборот, спасают его. Резюме крупных и мелких компаний пестрят требованиями знания основ ИИ. Рекламные проспекты самых разных продуктов, начиная от программ и устройств и заканчивая повседневно используемыми вещами, обещают «умные» функции. Как отличить правду от вымысла маркетологов и сценаристов? На что способен современный ИИ? Возможно ли научиться созданию таких систем или это доступно только крупным компаниям Силиконовой долины? На эти и другие вопросы отвечают доцент Уфимского авиационного и нефтяного университетов, директор ООО НПП «СКБ-Тесла» Айрат Галямов и доцент УГАТУ Ирина Лакман.

- Несмотря на кажущуюся фантастичность, возможности современного искусственного интеллекта действительно впечатляют – некоторые вещи он научился делать лучше, чем человек…

И.Л.: ИИ, прежде всего, компьютерная программа, работающая по определённым математическим алгоритмам. Существует большое разнообразие методов и подходов, объединенных под этим названием: алгоритмы фильтрации для рекомендательных систем, нейронные сети, системы компьютерного зрения, также алгоритмы предиктивной аналитики, классификации и кластеризации.

А.Г.: В 2017 году компания Google Deepmind в сотрудничестве с Оксфордским университетом создала модель, читающую по губам и превзошедшую профессионала c канала BBC. Более того, в том же году учёные Университета Вашингтона создали программу, генерирующую видеозапись, на которой бывший президент США Обама произносит речь и шевелит губами по любому заранее заданному тексту. Годом позже искусственная нейронная сеть создала картину, которая была продана на аукционе за 432 тыс. долларов. Нашумевшее приложение Prisma в своей основе использует искусственные нейронные сети для переноса стиля картин известных художников на фотографии. Также системы с ИИ решают и более серьёзные задачи — помогают учёным синтезировать новые лекарства для борьбы с раком, ставить диагнозы и подбирать терапию.

- Такие исследования и разработки ведутся только за рубежом?

А.Г.: Некоторые российские компании тоже добились впечатляющих успехов. Например, «Яндекс» уже несколько лет тестирует свои беспилотные автомобили (около 110 штук). Планируется их использование в качестве такси на дорогах общего пользования в недалёком будущем. Голосовой помощник «Алиса», позволяющий управлять смартфоном с помощью голоса, способен поддержать любой разговор. «Сбербанк» принимает решение о выдаче кредита и выявляет наличие мошеннических схем с помощью ИИ.

- Создание систем с искусственным интеллектом под силу только ИТ-гигантам? Есть ли в нашем регионе подобные попытки?

А.Г.: Инструменты доступны даже небольшим предприятиям и стартапам, их активно осваивают в РБ. Наша компания разработала и внедряет систему распознавания лиц, номеров автомобилей, мониторинга производственных процессов и другие виды интеллектуальной видеоаналитики. Практически всё, за чем раньше приходилось следить человеку, теперь можно поручить машине. Так, в ИТ-компании «Лексема» создана система, позволяющая подобрать оптимальные стратегии для лечения анемии и для восстановления фосфорно-кальциевого обмена у больных, получающих гемодиализ. Сейчас она проходит пилотную эксплуатацию в 27 диализных центрах ООО «Лаборатория гемодиализа». Ирина Александровна - научный руководитель проекта. Мы уже 3-й год подряд совместно проводим на базе Авиационного открытые курсы по машинному обучению.

И.Л.: Подобные курсы - отличная возможность найти нужные кадры. У наших слушателей есть достижения: так, одна из участниц получила бронзовую медаль в международном конкурсе по анализу данных, проходящем на площадке Kaggle. А мы стали победителями всероссийского грантового конкурса среди преподавателей по машинному обучению.

Алгоритмы ИИ лежат на стыке математики, информатики и философии. Сложность в их освоении во многом зависит от того, на каком уровне и для решения каких задач их собираются использовать. В настоящее время федеральная программа «Кадры для цифровой экономики» нацелена на восполнение дефицита специалистов, умеющих работать со средствами ИИ. Кстати, пилотная апробация данной программы успешно была реализована именно в Башкортостане.

- Каковы перспективы развития искусственного интеллекта?

И.Л.: Внедрение алгоритмов ИИ в нашу повседневную жизнь поставило перед их разработчиками проблемы этического характера. Так, например, кто будет виноват в случае аварии с участием беспилотных систем, управляемых ИИ? Можно ли доверять искусственному интеллекту при постановке диагноза больному? Такие вопросы заставляют искать решения в балансе между точностью и объяснимостью решения. Последним веянием является разработка алгоритмов объяснимого ИИ (Explainable Artificial Intelligence, XAI), способных раскрывать, почему принято то или иное решение. Их планируется использовать при определении последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции для здоровья человека. Данный проект имеет статус международного: его участниками являются ученые УГАТУ и БГМУ, а также из Северо-Западного политехнического университета (г. Сиань, Китай) и Университета Дели (Индия).

- На ваш взгляд, реально ли пресловутое «восстание машин»?

А.Г.: Различают «сильный» и «слабый» ИИ, другими словами – «общий» и «узкоспециализированный». Сейчас достигнуты серьёзные успехи в решении частных задач, до общего универсального ещё далеко, да он пока и не особо нужен. Это просто инструмент. Как и топор, он может быть использован в различных целях - как созидательных, так и разрушительных. Человечество и без этого может уничтожить себя массой различных способов. Однако следует заметить, что в 2017 году Илон Маск и другие эксперты в данной области, в т.ч. из компании DeepMind, призвали ООН запретить боевое применение искусственного интеллекта и создание автономных боевых машин.

Наиля Галямова.

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