Молодцы, гаскаровцы!

В Конгресс-холле «Торатау» Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова открыл свой 81-й творческий сезон. После долгого перерыва из-за пандемии это было их первое выступление.

Открыли торжество вернувшиеся через много лет на сцену «Северные амуры», а затем традиционно вышли «Семь девушек».

– Программу составили таким образом, чтобы включить классические постановки, традиционных «Семь девушек» и незаслуженно забытых «Северные Амуры», белорусскую «Веселуху», «Коралай» и, конечно, новинки, – рассказала начальник информационного отдела ансамбля Элиза Сынбулатова.

Одна из премьер – «Птица счастья Хомай» – стала дебютом для автора-постановщика, которая впервые выступала в роли балетмейстера, и для артистки, которой внове было выходить на сцену с сольной композицией.

Заслуженная артистка республики Ямиля Бикбаева работает в театре уже более двадцати лет – раньше танцевала, но теперь сменила род деятельности. С детства мечтавшая о балетной стезе, она занималась в сибайском в образцово-хореографическом ансамбле «Гульдар», стремление стать лучшей привело в столицу и вскоре девушка начала работать в коллективе Файзи Гаскарова. Недавно получила профессию балетмейстера в Московском университете культуры и искусств.

– В детстве не раз слышал от мамы легенду об Урал батыре. Озарявшая бытие птица счастья завораживала мой ум. Выбрав для постановки именно эту тему, я хотела выразить благодарность своим родителям, которые и стали моими крыльями в мир искусства, в мир танцев. Эта постановка станет первой в ряду других, продолжающих тему: готовится цикл танцев к Фольклориаде, открыла секрет балетмейстер. – Сегодня я слышала оваци, но они предназначались не только мне, ведь красивый номер – результат работы и костюмера, и музыканта и, конечно, артиста.

Роль Хомай исполнила Адиля Калимуллина. Она тоже волновалась за успех, ведь за три года работы в театре в одиночном формате выступала впервые. Судя по аплодисментам, ее сольный дебют удался.

Еще одна премьера, посвященная 75-летию Победы, мужской танец «Морские пехотинцы», выглядела довольно современно.

– В искусстве нужно двигаться вперед. Новые номера – это всегда возможность попробовать что-то свежее. Хороший повар умеет даже обычную картошку подать вкусно, а нам предстояло создать уникальный танец на тему, которую сегодня не использует только ленивый. Судя по тому, что в среднем ряду дети начали подтанцовывать, нам удалось «зацепить» зрителей, – говорит один из танцоров.

– Такое ощущение было, что выходим на сцену впервые, ведь последний концерт давали в конце марта, после чего ушли на глубокую самоизоляцию, – говорит артистка балета Айсылу Гайнетдинова. – Такого долгого перерыва в моей практике еще не было. Даже после отпуска, быстро подхватываешь динамичный ритм театра. В этот раз мы не знали, когда начнем выступать.

Но форму терять нельзя. Приходилось дома несколько часов в день проводить перед зеркалом, репетируя свои номера. Она признается, что поначалу было непривычно не выходить на сцену, артисты скучали по творчеству, движению и признанию. И вот – сезон открыт! Впереди у гаскаровцев путешествия по залам, притихшим за время карантина, зажигательные концерты пройдут во всех районах республики и других регионах России.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.