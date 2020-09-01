Борьба жителей всем известного дома № 5 по улице Шота Руставели с застройщиком ГК «ПСК-6» завершена: свое веское слово сказал глава республики Радий Хабиров.

Он приехал по данному адресу вчера утром и встретился с местными активистами. Еще 7 сентября во время «Стройчаса» Радий Фаритович поручил заместителю руководителя своей администрации Ринату Баширову разобраться в ситуации.

Напомним, что рядом с этим домом в скором времени должна была появиться высотка в 34 этажа. Застройщик начал возводить здание несколько месяцев назад очень близко от дома №5. Независимые эксперты назвали стройку угрожающей безопасности жильцов, так как девятиэтажка имеет на фасаде сквозную трещину. Также рядом находится детский сад №15, для которого такое соседство не сулит ничего хорошего.

Побывав на месте строительства, глава региона потребовал немедленно свернуть его.

– Я вам со всей ответственностью заявляю – строить здесь не будут. Останавливайте все работы сегодня, я вечером проконтролирую. В течение одного-двух дней начинайте демонтировать стройплощадку, – сказал Радий Хабиров. – Жилой дом здесь строиться не будет, возможно, в будущем – детский сад или детская площадка.

Ринат Баширов доложил, что проверка выявила ряд существенных нарушений градостроительного и земельного законодательства. В частности, жители соседних домов фактически лишились права на детские и спортплощадки, пространства для отдыха, парковки. Более того, земельный участок под застройку был предоставлен до окончания расселения стоявших на этом месте аварийных домов, которое выполнили только на 50 процентов.

Сейчас жильцы дома №5 на Шота Руставели находятся в приподнятом настроении и все еще под впечатлением от встречи. Они поблагодарили главу региона. Сейчас им приходится относить мусор в контейнеры за 200 метров от дома, но по сравнению с той бедой, которая их миновала, они считают это мелочью. Зато очень жаль столетний дуб, который снесли застройщики. Когда дерево падало, скрежет стоял на всю округу, а дети плакали.

Однако активисты не собираются отсутпать. Неподалеку тот же застройщик собирается возводить другую высотку. Они считают, что здесь территория настолько плотно заселена, что может вписаться только здание меньшей этажности.

А вместо стройплощадки, которая теперь подлежит демонтажу, хотят добиться возведения детской и спортивной площадок с прогулочной зоной. Общественные обсуждения уже намечены на 21 сентября.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.