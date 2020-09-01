Запертые в клетках

Наверняка все помнят мультик, где крокодил работал в зоопарке экспонатом. Геннадий был вполне доволен своей жизнью, а вот заложники тесных клеток уфимского зверинца, в отличие от героя сказки Успенского, далеко не так довольны.

Павильоны передвижного зоопарка «Саванна» расположились в лесу недалеко от горнолыжного комплекса по улице Менделеева. Кленовая поросль и раскидистые дубы скрывают животных от внешнего мира, раздражающих взглядов, шума и пыли дороги. Горожане нередко заходят под зеленые своды покататься на каруселях и посмотреть на зверей.

Однако зачастую посетители выходят из зверинца с тягостным чувством: грозные хищники, рожденные для приволья лесов и саванны - тигры, медведи, львы, приматы - ютятся в тесных и грязных клетушках. Запах и мухи не добавляют этому месту привлекательности. Зооактивисты призывают его попросту закрыть.

– В дикой природе здоровая львица способна пройти до сотни километров в день, у нее в генах заложено развивать скорость до 60 км/ч. В этой звериной тюрьме она может лишь лежать и не сдвинуться с места. Если здорового человека приковали к кровати, то организм даст сбой через неделю, что уж говорить о животных, - высказала свое мнение активист благотворительного фонда помощи животным Виктория Шкаринова.

После долгих попыток удалось связаться с мужчиной, представившимся владельцем зоопарка. Общался он не слишком-то приветливо.

– Где есть животные, всегда есть запах, в этом нет ничего удивительного. Не хочу сказать ничего плохого про них, но зоозащитники настроены против любых животных в клетках. А если нас закроют, что с ними будет, они не думают. К себе заберут? Здесь они сыты, в тепле, под присмотром, – говорит Армен Хачатурян.



Стоит отметить, что звери не выглядят истощенными. И даже приносят потомство – в прошлом году львица родила трех котят.

Но владелец признает, что животным здесь тесновато. Он хотел бы построить большие вольеры, но боится, что его могут попросить освободить территорию, и вложенные средства будут потеряны. В планах – просторное жилье для всех питомцев, обновление каруселей и вагончиков, в общем – настоящий стационарный зоопарк. Однако без гарантии рука не поднимается все это сделать.

По словам Армена, здесь содержатся животные из филиала Новосибирского зоопарка, где занимались научной работой, животные активно размножались – подросшие малыши живут теперь в десятках зоопарков страны. Но уже более 15 лет передвижной зверинец кочевал по стране сам по себе. Пять лет назад зоопарк обосновался в Уфе, а сейчас явно переживает не лучшие времена. Договор безвозмездной аренды истек в начале года, а нового пока нет. Для его получения необходимо принять участие в торгах. Будущее зверинца неизвестно, и будет ли переезд – большой вопрос.

– Основной минус передвижных парков в том, что животные привыкают к определенному месту, любой переезд для них –стресс. Кочевые зверинцы – прошлый век, можно сказать, негуманное обращение с животными. В толерантной Европе уже давно отошли от этой практики, – прокомментировали ситуацию специалисты-биологи.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.