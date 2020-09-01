Елян на счастье

Одно башкирское предание повествует, что после сотворения мира разные народы расселились по всему свету, и каждый получил свой язык и костюм. В свете сохранения традиций в республике объявлен Международный конкурс на лучшее создание башкирского национального костюма «Тамга».

— Его сохранение является частью культурного кода, имеет большое значение и не могло быть не отражено в программе этого фестиваля. Конкурс будет отвечать требованиям по созданию бренда «Башкирский национальный костюм», выявлению и поддержке талантливых мастеров, стимулированию интереса у населения к изучению, сохранению и развитию традиций, — сообщила на круглом столе министр культуры РБ Амина Шафикова. – Он станет ежегодным, а гала-показ планируется провести 14 декабря в День башкирского языка с презентациями изделий победителей.

Жюри будет оценивать участников в пяти номинациях: «Башкирский национальный костюм-реконструкция», «Современный авторский костюм», «Детский костюм», «Башкирский празднично-обрядовый национальный костюм», «Башкирские национальные украшения, аксессуары». Приглашаются мастера–изготовители, художники и дизайнеры от 18 лет и старше.

— Такой фестиваль - уникальная возможность вернуться к своим истокам, вспомнить свои родовые корни. В последние десятилетия мы утратили связь поколений по сохранению семейных традиций в изготовлении и правильном использовании традиционного национального костюма. Пока есть возможность, необходимо попытаться записать свидетельства очевидцев, как он создавался, как его носили, — считает председатель президиума Всемирного курултая башкир, заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

Для сохранения самобытности прилагаются усилия на самых разных уровнях. Так, например, депутатский корпус республики принял закон о нематериальном культурном наследии, инициированный Министерством культуры РБ и региональным правительством.

— Особенно его важность возрастает в преддверии Всероссийской переписи населения, когда человек знает свои корни, родословную, может воспроизвести элементы костюма, и наоборот, узнавая его, он понимает, кто он по духу, — подчеркнула Эльвира Аиткулова.

На заседании было предложено разработать программу по охране традиционного национального костюма с упором на республиканский закон о нематериальном культурном наследии и с определенным финансированием. Для этого нужно подготовить базу, чтобы в дальнейшем восстановить аутентичность башкирского национального костюма, исправить ошибки в его стилизации и запатентовать его.

Амина Шафикова также отметила, что Парад национального костюма, который традиционно проходит в рамках фестиваля «Сердце Евразии», всегда имеет большой успех. В 2019 году он объединил порядка 3500 человек и показал, что направление востребовано и его необходимо развивать.

Через научную призму

Главный специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества Гульгина Баймурзина рассказала об особенностях башкирского костюма, сделав акцент на том, что у каждого рода свои вариации национальной одежды. По мнению руководителя движения «М?рг?н у?сы» Юлая Галиуллина, нужны практические издания по шитью национального костюма. На его семинарах к нему обращаются люди, которые сталкиваются с отсутствием готовых выкроек. Сэсэниэ Розалия Султангареева предложила создать справочник по национальному костюму, чтобы не только специалисты, но и все желающие знали правильные термины элементов.

Итогом круглого стола стал проект резолюции, который включает все основные вопросы: разработка программы по охране башкирского национального костюма в рамках Закона о нематериальном культурном наследии народов РБ, издание альбомов, книг, проведение творческих лабораторий, практических семинаров, создание цеха по изготовлению башкирских народных украшений.

Одним из первых научных исследователей национального костюма была Светлана Шитова, труды которой вспоминали участники круглого стола. С 1959 года она руководила 30 этнографическими экспедициями. Основным направлением ее научной деятельности ой является исследование материальной культуры и декоративного искусства башкирского народа с древнейших времен до современности через традиционные поселения и жилища, декоративное искусство и быт. Особо ценится ее структуризация семи костюмных комплексов, выделенных на основе детального картографирования предметов одежды на территории исторического Башкортостана.

Вышедший в свет в начале XX века труд С.И. Руденко стал первым серьезным изданием по классификации национальной одежды. Далее исследования получили достойное продолжение в деятельности Института истории, языка и литературы Российской академии наук и связаны с научными работами Н.В. Бикбулатова, Р.Г. Кузеева. Все эти работы предполагается переиздать.

Язык одежды

По мнению исследователя Айгуль Камалиевой, народный костюм наделен определенной смысловой нагрузкой и выказывал статус владельца, соответствовал идеалам красоты, принятым в конкретной этнической среде. Язык одежды указывал на пол, возраст, семейное и социальное положение собеседника, также показывал отнесенность к определенному поколению, периоду жизни. Цвет, крой, орнамент и украшения передавали представления о Вселенной, показывали религиозную принадлежность. Любая деталь была обоснована исторически, мифологически, с бытовой и практической стороны.

Костюм также удостоверял принадлежность человека к определенному поколению, периоду жизни. Эта особенность наиболее ярко проявлялась в женских нарядах. Яркие цвета и разнообразные украшения были присущи для молодежи и женщин детородного возраста. Одежда детей характеризовалась минимальным набором компонентов. Сдержанная цветовая гамма, меньшее количество украшений характеризуют костюм женщин старшего и преклонного возраста.

В традиционном обществе к выбору наряда относились очень внимательно, так как несоответствие вызывало осуждение или даже насмешку. Обращение с элементами одежды тесно связано с древними верованиями, представлениями народа о жизненной силе, счастье, благополучии («?от»), поэтому «удачливое» платье не дарили, а мужское не использовали для хозяйственных нужд. Считалось, что одеяние авторитетных пожилых людей передает их силу, долголетие, здоровье последующему поколению. Так, о значении пояса, как в мужском, так и женском старинном костюме, об особом отношении к нему башкир говорят ритуалы и сказания. Для юношей опоясывание боевым поясом, на котором носили оружие, было знаком воинской возмужалости. Нередко этот элемент вместе с седлом и необыкновенным по боевым качествам оружием переходили от отца-батыра к сыну, приумножая его силу.

Традиционный этикет, обычаи и традиции поддерживали способы обращения с предметами одежды, в соответствии с практическими, религиозными, сакральными, эстетическими и этическими представлениями.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.