Творчество Аксакова – в красках

В городском Совете состоялась публичная защита работ на соискание Премии имени Сергея Аксакова. В этом году поступило 15 заявок. Диапазон интересов конкурсантов обширен – от филологических исследований до макета театральных декораций и картин в технике resin art (рисование эпоксидной смолой).

Оценивали участников депутаты Горсовета Ирина Николаева, Анатолий Горячев, Руслан Зайнуллин, Филюс Ишбулатов, а также вице-мэр Алина Сулейманова, представители Министерства культуры республики, Мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова и приглашенные эксперты.

Большинство заявок в этом году, как и в прошлом, было подано в номинации «Лучшая работа прикладного характера». Конкурсанты представили картины, выполненные в разных техниках, газету «Аксаковский вестник», и, конечно, не обошлось без аленького цветочка, сплетенного из бисера. А студентка Института театрального искусства им. Петра Ершова Елена Богданова представила видеопроект «Как ты там?» в новой номинации, посвященной 200-летию Григория Аксакова, сына писателя и первого уфимского губернатора.

- Моя цель – не только увековечить его имя, но и поднять другие вечные темы: любовь, значение социальной роли человека. Григорий Аксаков не выделялся, никогда не лез в первые ряды, но при этом оставил огромный след в истории нашего города, - рассказала о своем проекте девушка.

Интересна работа студентки Уфимского училища искусств Александры Вороновой, которая изучила влияние событий из жизни писателя на цветовые гаммы его произведений.

– В сложные моменты потерь в творчестве отчетливо прослеживается белый, черный, голубой. В моменты душевного протеста – красный и алый. Когда все хорошо и спокойно – золотой, желтый, а, описывая воспоминания о детстве, писатель использует зеленые, желтые и оранжевые цвета. Этот подход позволяет глубже проникнуть в творческое наследие и писательскую судьбу Аксакова, – считает она.

Студентка БГПУ им. М. Акмуллы Зульфия Сайфутдинова составила пять вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМов) по русскому языку и литературе, которые помогут выпускникам лучше подготовиться к итоговой государственной аттестации, а также расширить свои представления о жизни и творчестве нашего земляка.

- Произведения Сергея Аксакова имеют богатейший педагогический, воспитательный потенциал. Они помогают формировать нравственные и эстетические качества человека, показывают ему, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Не случайно современник Аксакова Иван Тургенев подчеркивал: «Все мы должны у него учиться», – отмечает Зульфия.

Теперь комиссии предстоит выбрать победителей в четырех номинациях: «Лучшая научно-исследовательская работа», «Лучшая работа прикладного характера», «Лучшая просветительская работа, связанная с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова и его семьи» и «Лучшая работа, посвященная 200-летию со дня рождения первого губернатора Уфимской губернии Григория Сергеевича Аксакова».

Традиционно награждение победителей будет приурочено ко дню рождения писателя 1 октября.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.